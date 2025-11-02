Most készüljön fel: lecseréli logóját a Pepsi – mutatjuk, hogyan néz ki az új!

Új vállalati logót jelentett be a PepsiCo. A vállalat napjainkban több mint 500 márkát – az üdítő mellett többek között a Tostitost, a Gatorade-et, a Quakert, a Sietét, az 1965-ös egyesülés óta a Lay's-t, és a poppit – birtokol, globálisan több mint 300 000 embert foglalkoztat. Az új vállalati logó 25 év után váltja a jelenlegit, a multinacionális társaságnak egyúttal az is célja vele, hogy erősítse a Pepsi név ernyőmárka jellegét, valamint az, hogy erősítse az alá tartozó termékmárkák ismertségét.

A PepsiCo legismertebb márkája még mindig az üdítőital, noha a vállalat mintegy 500 brand felett rendelkezik (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Meglépi a Pepsi a váltást – ez az oka

A vállalat által közzétett információk szerint az új logó – idézzük – „az átalakulás szimbóluma, amely megragadja a PepsiCo energiáját, bizakodó várakozását, és ambícióit 2025-ben és az azt követő időszakban is”. A cég szerint az új vállalati emblémával egyszerre fejezik ki az egyszerűsítésre és a modernizációra való törekvést, valamint elkötelezettségüket a fenntarthatóság iránt.

Az alábbi képen a PepsiCo vállalat logóinak idővonala látható, az új emblémával a sorban:

25 év után új vállalati logót vezet be a PepsiCo

Forrás: PepsiCo

A cég közölte: az új logóval lehetőséget látnak arra, hogy termékportfóliójuk sokszínűségét is erőteljesebben kommunikálhassák, mivel – jelzik –

a fogyasztók mindösssze 21 százaléka tud a Pepsin, azaz az üdítőitalon kívül más, a PepsiCo vállalathoz tartozó termékmárkát megnevezni.

Más szóval: a cég egyébként ismert termékmárkáinak csak egy kis részéről tudják a vásárlók, hogy azok a nagyvállalathoz tartoznak.

A vállalat közölte, hogy az ernyőfunkciót erősítő vizuális arculatban végbemenő fontos változást több lépcsőben vezetik be. Beépítik azt a PepsiCo.com weboldal arculatába, és az új logót megjelenítik globális online közösségi csatornáikon – a LinkedIn, Instagram , YouTube, és a TikTok, valamint más online felületeiken is.

Szintén ütemezetten zajlik az új logó egyes piacokon való bevezetése. Azzal hamarosan a fogyasztók is találkozhatnak az élelmiszer- és italcsomagolásokon, a munkavállalók pedig a munkavégzési helyszíneiken is.

A Pepsi – hasonlóan nagy riválisához, a The Coca-Cola Company-hez – termékportfóliójának bővítésében látja lehetséges piaci növekedésének, illetve a megváltozó fogyasztói igényekhez való igazodás egyik kulcsát. Miként arról beszámoltunk, a cég a növényi alapú húshelyettesítő megoldásairól ismert Beyond Meat-tel lépett partnerségre növényi alapú nassolnivalók piacra dobásának céljával.