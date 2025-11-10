Országos leállás jön a Magyar Postánál: a postahivatalok nyitvatartása is változik

A leállás a postahivatalok nyitvatartását és az ügyintézést is érinti. 22 postai szolgáltatóhely 2025. november 15-én szombaton szűkített nyitvatartással fog üzemelni, azaz legkésőbb 16:00 órakor bezárnak, továbbá 5 postai szolgáltatóhely november 16-án vasárnap zárva tart – hívta fel a figyelmet közleményében a Magyar Posta a változásra.

A Magyar Posta Zrt. országos informatikai karbantartást hajt végre 2025. november 15-én és 16-án, amely komoly korlátozásokat okoz majd országszerte.Fotó: Shutterstock/Marc Bruxelle

Ezeket a szolgáltatásokat érinti a Magyar Posta leállása

A karbantartás november 15-én, szombaton 17 órakor kezdődik, és november 16-án, vasárnap 18 óráig tart. Ezen időszak alatt az ügyfeleknek az alábbi szolgáltatások szünetelésére kell felkészülniük:

Csekkbefizetés, pénzfelvétel és bankkártyás tranzakciók

Csomagfeladás és csomagátvétel

Levélpostai küldemények feladása

Hivatalos ügyintézés

Online postai szolgáltatások (posta.hu)

Csekkautomaták és csomagautomaták betárazása – kivéve a csomagok kivétele

Posta és Sender! mobilalkalmazások

A Magyar Posta egyúttal arra kéri az ügyfeleket, hogy a megadott időszakban tervezett ügyeiket lehetőleg a karbantartás előtt vagy után intézzék.