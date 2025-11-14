Üzent a Posta: rövidített nyitvatartás és hosszabb szállítási idők várhatók

A Magyar Posta Zrt. mintegy 25 órán át tartó leállása alatt az adatközponti rendszerek megújítása és biztonsági frissítése zajlik, így a hivatalok ez idő alatt nem tudnak ügyfeleket kiszolgálni. A leállás a postahivatalok nyitvatartását és az ügyintézést is érinti. 22 postai szolgáltatóhely 2025. november 15-én szombaton szűkített nyitvatartással fog üzemelni, azaz legkésőbb 16:00 órakor bezárnak, továbbá 5 postai szolgáltatóhely november 16-án vasárnap zárva tart – hívta fel a figyelmet közleményében a Magyar Posta a változásra.

A Magyar Posta Zrt. országos informatikai karbantartást hajt végre a hétvégén, amely komoly korlátozásokat okoz majd országszerte. Fotó: Shutterstock/Marc Bruxelle

Figyelmeztetett a Magyar Posta: eddig rendelje meg külföldről a karácsonyi ajándékot

A Magyar Posta a karácsonyi ajándékok rendelésével kapcsolatban is hasznos tanácsokat osztott meg. A karácsonyi rendelések miatt a társaság forgalmának negyede az év utolsó hat hetére koncentrálódik, a legforgalmasabb napok pedig már december első hetében jelentkeznek – olvasható a Magyar Posta weboldalán.

A távol-keleti rendelések átfutási ideje jellemzően másfél-két hét, ezért a Posta azt javasolja, hogy

aki például a Temu, a Shein vagy az AliExpress oldaláról rendelne ajándékot, lehetőleg legkésőbb november 30-ig tegye meg.

A karácsonyi rendelésnél is figyelembe kell venni, hogy a nemzetközi szállítás időigényes és kötelező vámkezelési eljárás is van.

Akik tehát november 30-a után terveznek külföldi webáruházból karácsonyi ajándékot rendelni, azoknak számolniuk kell azzal az eshetőséggel is, hogy - a karácsonyi megnövekedett csomagmennyiség miatt – a megrendelt termékeiket már az ünnepek után kapják kézhez.

A Magyar Posta ezért azt tanácsolja, hogy lehetőleg már novemberben rendeljék meg a vásárlók a kiválasztott terméket, és válasszák a rugalmasabb MPL csomagautomata átvételt.

A Magyar Posta jelenleg 700 MPL csomagautomatával és több mint 3000 postaponttal (posták, MOL-benzinkutak, Coop üzletek és postapartnerek) áll azon ügyfelek rendelkezésére, akik ezt a megoldást választják. A csomagautomata-hálózat rugalmas, 24 órás átvételi lehetőséget biztosít.