Egyre nagyobb bajban az ikonikus sportszergyártó cég, drasztikus intézkedéseket jelentettek be

A Puma új vezérigazgatója, Arthur Hoeld sajtótájékoztatón ismertette a társaság átszervezési tervét, amelynek legfontosabb lépései közé tartozik, hogy a német sportszermárka a jövőben kevesebb árakciót fog alkalmazni, javítani fogja a marketingjét és szűkíti a termékkínálatát, emellett 900 munkahelyet szüntet meg.

Veszteséges lehet a Puma idei éve

Fotó: Shutterstock/Robert Way

A cég részvényének árfolyama az év eleje óta a felére csökkent, mivel a vállalat fokozatosan versenyhátrányba kerül a versenytársaival szemben. A harmadik negyedévben az értékesítés 15,3 százalékkal, 1,96 milliárd euróra zuhant az egyre több árakció miatt.

Az egyik fő konkurens, az Adidas retró stílusú Samba és Gazelle cipői rendkívül sikeresnek bizonyultak, ezzel szemben a Puma elkésett a Palermo modell bevezetésével, és a Forma-1-es ihletésű Speedcat cipők sem érték el a várt célokat. A Speedcatek európai és észak-amerikai eladásainak növekedése a harmadik negyedévben a várakozások alatt maradt – közölte a német sportszergyártó.

Azt is bejelentették, hogy 2025-re veszteséget várnak, majd a 2026-os „átmeneti év” után 2027-ben fog visszatérni a növekedés

– írja a Reuters.

Újabb elbocsátásokat jelentett be a Puma

A márciusban bejelentett 500 fős létszámleépítés után további 900 fős elbocsátás mellett döntöttek, ami a világszerte foglalkoztatott alkalmazottaik mintegy 13 százalékát teszi ki. Mindezeken túl a Puma átalakítja nagykereskedelmi stratégiáját, és kevesebb új terméket vezet be.

A vállalat legnagyobb részvényese, az Artemis holdingtársaság közölte, hogy minden lehetőséget mérlegel 29 százalékos részesedésére vonatkozóan, bár egy, a céghez közel álló forrás a múlt hónapban a Reutersnek azt nyilatkozta, hogy azt nem adja el a jelenlegi piaci értéken.

Hoeld pedig cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint a Puma megszabadulhatna egyes részlegeitől, hangsúlyozta: nincs tervben azok értékesítése.