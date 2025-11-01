Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt az új titkos amerikai csodafegyver, ez mindent megváltoztat

Hihetetlen

T. Danny teljesen szétcsúszott, már a rendőrség is gyanúsítja

sportszermárka

Egyre nagyobb bajban az ikonikus sportszergyártó cég, drasztikus intézkedéseket jelentettek be

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Jelentősen új alapokra helyezi a működését a világ egyik legnagyobb sportszergyártója, a Puma. Újabb létszámleépítést jelentettek be, csökkentik a termékkínálatukat, és fokozottan a saját értékesítési csatornáikra koncentrálnak majd.
Link másolása
Vágólapra másolva!
sportszermárkaPumaelbocsátásAdidasveszteség

A Puma új vezérigazgatója, Arthur Hoeld sajtótájékoztatón ismertette a társaság átszervezési tervét, amelynek legfontosabb lépései közé tartozik, hogy a német sportszermárka a jövőben kevesebb árakciót fog alkalmazni, javítani fogja a marketingjét és szűkíti a termékkínálatát, emellett 900 munkahelyet szüntet meg.

PUMA, Puma, német sportszergyártó cég, németsportszergyártócég, márka, illusztráció
Veszteséges lehet a Puma idei éve
Fotó: Shutterstock/Robert Way

A cég részvényének árfolyama az év eleje óta a felére csökkent, mivel a vállalat fokozatosan versenyhátrányba kerül a versenytársaival szemben. A harmadik negyedévben az értékesítés 15,3 százalékkal, 1,96 milliárd euróra zuhant az egyre több árakció miatt.

Az egyik fő konkurens, az Adidas retró stílusú Samba és Gazelle cipői rendkívül sikeresnek bizonyultak, ezzel szemben a Puma elkésett a Palermo modell bevezetésével, és a Forma-1-es ihletésű Speedcat cipők sem érték el a várt célokat. A Speedcatek európai és észak-amerikai eladásainak növekedése a harmadik negyedévben a várakozások alatt maradt – közölte a német sportszergyártó.

Azt is bejelentették, hogy 2025-re veszteséget várnak, majd a 2026-os „átmeneti év” után 2027-ben fog visszatérni a növekedés

 – írja a Reuters.

Újabb elbocsátásokat jelentett be a Puma

A márciusban bejelentett 500 fős létszámleépítés után további 900 fős elbocsátás mellett döntöttek, ami a világszerte foglalkoztatott alkalmazottaik mintegy 13 százalékát teszi ki. Mindezeken túl a Puma átalakítja nagykereskedelmi stratégiáját, és kevesebb új terméket vezet be.

A vállalat legnagyobb részvényese, az Artemis holdingtársaság közölte, hogy minden lehetőséget mérlegel 29 százalékos részesedésére vonatkozóan, bár egy, a céghez közel álló forrás a múlt hónapban a Reutersnek azt nyilatkozta, hogy azt nem adja el a jelenlegi piaci értéken.

Hoeld pedig cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint a Puma megszabadulhatna egyes részlegeitől, hangsúlyozta: nincs tervben azok értékesítése.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!