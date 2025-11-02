Eltörölheti a bankkártyákat a magyar fizetési rendszer, küszöbön áll, hogy nagy boltláncok is használják

Ahogy az Origo akkor megírta, tavaly ősz elején indult el Magyarországon a qvik nevű elektronikus fizetési szolgáltatás, mely az azonnali fizetési rendszerre (AFR) épül. Nagyjából háromnegyed év kellett hozzá, hogy minden kétszázadik utalási tranzakció a qvik-en keresztül bonyolódjon. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb statisztikái szerint 2025. második negyedévében 63,8 millió azonnali utalásból 345 ezer már a qvik-en keresztül történt – vagyis az AFR-forgalom 0,54 százaléka. Összegében a qvik fizetések értéke a teljes azonnali forgalom 0,045 százalékát adja, ám a fejlődési ütem rendkívüli: mindössze fél év alatt több mint hétszeresére nőtt a qvik-tranzakciók száma. Ha ez a lendület fennmarad, 2026-ban már több millió qvik fizetés várható negyedévente a szakértő szerint.
Átutalás a qvik, de olyan, mint a bankkártya használata
A qvik nem a meglévő utalások digitális másolata, hanem teljesen új fizetési megoldás: az azonnali fizetési rendszer sebességét ötvözi a kártyás vásárlások egyszerűségével. Az utalás a kereskedő számláján azonnal megjelenik, így a vállalkozás azonnal rendelkezhet a beérkező összeggel – szemben a kártyás fizetésnél jellemző egy-két napos elszámolási idővel. A rendszer működéséről, lehetőségeiről, előnyeiről szóló, közelmúltban zajlott háttérbeszélgetésen az Origo is részt vett, cikkünket erről ide kattintva érheti el.
A qvik már tavaly ősszel, egy hónappal indulását követően mintegy 10 ezer kereskedőnél volt elérhető. A most publikált, friss adatok kapcsán Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője arra emlékeztet: bár a qvik technikai értelemben átutalás, de a felhasználói élmény a kártyás fizetéshez hasonlít:
a vásárló egyetlen jóváhagyással fizet, az összeg pedig valós időben megérkezik a másik félhez.
A legnagyobb bankok már beépítették a funkciót mobilappjaikba, de az elfogadói hálózat még korlátozott, főként az online térben elérhető. Az OTP Bank például az internetes fizetési felületén első helyre sorolta a qvik fizetést a fizetési lehetőségek között, ami a forgalom hirtelen növekedésében is visszaköszön.
A qvik-es átlagérték duplája a bankkártyás fizetésekének
Az MNB statisztikái szerint egy-egy qvik-es fizetéskor átlagosan 22 844 forintot fizettek a lehetőséggel élők a második negyedévben, ami több mint duplája a hagyományos bankkártyás fizetések 9 560 forintos átlagának. Gergely Péter szerint ez azt jelenti, hogy az átlagos kosárérték közel azonos az online bankkártyás vásárlások 18 830 forintos értékével, ami jól mutatja, hogy azonos felhasználói helyzetekben – ahol mindkét fizetési mód elérhető – a felhasználói preferenciák is hasonlók.
Ez annak bizonyítéka, hogy a qvik valódi alternatívája a bankkártyának.
Ha tehát a jövőben a qvik a fizikai kereskedőknél is széles körben megjelenik, a verseny érezhetően erősödhet, és tovább bővülhet a modern, digitális és biztonságos fizetési alternatívák kínálata.
A kulcskérdés az, hogy a bankok mikor teszik valóban egy kattintással megoldhatóvá a qvik-jóváhagyás folyamatát mobilapplikációikban. „Amint a fizetés engedélyezése néhány másodperces művelet lesz – hasonlóan a kártyás vásárlásokhoz –, a kereskedők tömegesen csatlakozhatnak az új fizetési módhoz” – véli Gergely Péter. Számukra az azonnali utalások fogadása nemcsak gyorsabb, hanem olcsóbb is, hiszen a qvik elfogadási költsége jellemzően alacsonyabb, mint a bankkártyás tranzakcióké.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) – a készpénzes fizetés biztosításának ellenőrzése mellett – idén már több mint 2 300 üzletben ellenőrizte, hogy a kereskedők biztosítanak-e valamilyen elektronikus fizetési lehetőséget, amelyre 2021 óta törvény kötelezi őket. A szabályozásnak
- a bankkártya-elfogadás mellett
- a qvik fizetés elfogadásával is
meg tudnak felelni az üzletek.
A piaci várakozások szerint a következő hónapokban megjelenhet az első nagy kiskereskedelmi lánc is, ahol a pénztáraknál qvik-fizetés is választható lesz.
Ez lehet az áttörés pillanata: amint a vásárlók a nagyobb boltokban is találkoznak a megoldással, a qvik az azonnali fizetési rendszer után a magyar pénzforgalom következő sikertörténetévé válhat – áll a kommentárban.