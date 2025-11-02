Eltörölheti a bankkártyákat a magyar fizetési rendszer, küszöbön áll, hogy nagy boltláncok is használják

Ahogy az Origo akkor megírta, tavaly ősz elején indult el Magyarországon a qvik nevű elektronikus fizetési szolgáltatás, mely az azonnali fizetési rendszerre (AFR) épül. Nagyjából háromnegyed év kellett hozzá, hogy minden kétszázadik utalási tranzakció a qvik-en keresztül bonyolódjon. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb statisztikái szerint 2025. második negyedévében 63,8 millió azonnali utalásból 345 ezer már a qvik-en keresztül történt – vagyis az AFR-forgalom 0,54 százaléka. Összegében a qvik fizetések értéke a teljes azonnali forgalom 0,045 százalékát adja, ám a fejlődési ütem rendkívüli: mindössze fél év alatt több mint hétszeresére nőtt a qvik-tranzakciók száma. Ha ez a lendület fennmarad, 2026-ban már több millió qvik fizetés várható negyedévente a szakértő szerint.

Egy éve indult el a qvik fizetési rendszer, mostanra minden kétszázadik utalás azon keresztül bonyolódik (illusztráció)

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Átutalás a qvik, de olyan, mint a bankkártya használata

A qvik nem a meglévő utalások digitális másolata, hanem teljesen új fizetési megoldás: az azonnali fizetési rendszer sebességét ötvözi a kártyás vásárlások egyszerűségével. Az utalás a kereskedő számláján azonnal megjelenik, így a vállalkozás azonnal rendelkezhet a beérkező összeggel – szemben a kártyás fizetésnél jellemző egy-két napos elszámolási idővel. A rendszer működéséről, lehetőségeiről, előnyeiről szóló, közelmúltban zajlott háttérbeszélgetésen az Origo is részt vett, cikkünket erről ide kattintva érheti el.

A qvik már tavaly ősszel, egy hónappal indulását követően mintegy 10 ezer kereskedőnél volt elérhető. A most publikált, friss adatok kapcsán Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője arra emlékeztet: bár a qvik technikai értelemben átutalás, de a felhasználói élmény a kártyás fizetéshez hasonlít:

a vásárló egyetlen jóváhagyással fizet, az összeg pedig valós időben megérkezik a másik félhez.

A legnagyobb bankok már beépítették a funkciót mobilappjaikba, de az elfogadói hálózat még korlátozott, főként az online térben elérhető. Az OTP Bank például az internetes fizetési felületén első helyre sorolta a qvik fizetést a fizetési lehetőségek között, ami a forgalom hirtelen növekedésében is visszaköszön.