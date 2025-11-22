Jelentős előrelépés történt a Rákosrendező-projektben

Nemzetközileg elismert építészirodák is bekerültek azok közé a tervezőcsapatok közé, amelyek részt vehetnek Rákosrendező jövőjének alakításában. A 16 kiválasztott társulás a következő hónapokban dolgozhatja ki az új, többfunkciós városrész lehetséges koncepcióit.
Mint korábban megírtuk, a Rákosrendező fejlesztésére kiírt urbanisztikai és közterület-fejlesztési tervpályázattal, illetve a majdani beruházással a főváros célja, hogy a területen egy fenntartható, XXI. századi városrész jöjjön létre, amely társadalmilag és környezetileg is mintaként szolgálhat. A fejlesztési terület 244 hektár, ebből 149 hektár a szűken vett projektterület.
A pályázat kiírója, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt., olyan tervezőcsapatot keres, amely képes nagy léptékű, komplex projektek előkészítésére, a helyszín adottságait kreatívan hasznosítja, és mérnöki precizitással valósítja meg a vizionárius elképzeléseket. A mestertervnek tartalmaznia kell a városrész szerkezetét, beépítési intenzitását, építészeti karakterét, közlekedési rendszerét, zöldfelületeit, közműhálózatát és közintézményi infrastruktúráját.
A pályázat két szakaszból áll: az első, részvételi szakaszban a jelentkezők alkalmasságát vizsgálják, a másodikban pedig csak az alkalmasnak minősített pályázók nyújthatnak be részletes pályaművet.
Mostanra lezárult az első fordulóra beérkezett pályázatok kiértékelése, és a 43 jelentkező közül 16 tervezőcsapat kap lehetőséget arra, hogy jövő év január végéig részletesebb terveket készítsen.
A következő 16 pályázót kérik fel a Rákosrendező fejlesztését célzó részletes pályaművek benyújtására:
- 4 plusz Kft. – Korényi és Társai Építész Kft. – IDEFIX landscape architecture VOIDS
- ADEPT Aps – KÖZTI Zrt.
- ASTOC ARCHITECTS AND PLANNERS GmbH – ARCHI-KON Kft. – RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten
- Atelier Kempe Thill Architects and Planners – DOGMA Architects – Mókembé Kft. – NART Építész Műterem Kft. – Bollinger+Grohmann Engineers Kft. – Periféria Közpolitika és Kutatóközpont Kft. – Újirány Tájépítész Kft.
- Bjarke Ingels Group A/S – Vikár és Lukács Építész Stúdió Kft.
- CHYBIK + KRISTOF – Arup Group Limited – NAUTES Építészműterem Kft. – Architekten Tillner & Willinger ZT GmbH – Gumuchdjian Architects LLP – HMBCJ GmbH (Demografik)
- Coldefy ET ASSOCIES ARCHITECTES URBANISTES – CITYFöRSTER | Brehm Hansen Niehüser Nolting Richter Seidel Sobota Partnerschaft mbB Architekten –Sporaarchitects Kft. – TREIBHAUS Landschaftsarchitektur Hamburg – Marko and Placemakers s.r.o.
- Estudio Lamela – EZQUIAGA ARQUITECTURA -SOCIEDAD Y TERRITORIO S.L – SZÁNTÓ & MIKÓ Építészek Kft. – Grant Partnership Limited
- Fernezelyi Kft. – Clément Blanchet Architecture – Gustafson Porter + Bowman LLP
- Foster + Partners Limited – Townshend Landscape Architects Limited – Buro Happold Limited – BÁNÁTI + HARTVIG Építész Iroda
- MCXVI Kft. – Czirják Szabó Kft. – 4D Tájépítész Iroda Kft. – LAND LAB, laboratorio de paisajes SLP – Mobil City Bt. – con.sens verkehrsplanung zt gmbh –StudioVlayStreeruwitz ZT-GmbH
- MICA Architects – WXY+architecture+urban design (USA, Rob Daurio)
- MUTABILIS PAYSAGE & URBANISME – LAN S.A.R.L D’ARCHITECTURE
- S.B.ARCH. STUDIO BARGONE ARCHITETTI ASSOCIATI – GUBAHÁMORI Kft. – RJZS Architects Kft. – Soóki-Tóth Gábor Csaba e.v.
- Superwien urbanism zt gmbh – Építész Stúdió Kft. – Objekt Tájépítész Iroda Kft.
- Urban Agency Aps – Lépték-Terv Kft.