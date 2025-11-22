Jelentős előrelépés történt a Rákosrendező-projektben

Hírlevél

A Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. egy XXI. századi, fenntartható és társadalmilag is példaértékű városrészt alakítana ki a jelenleg rendkívül elhanyagolt állapotban lévő Rákosrendező területén, lakóépületekkel, tágas zöldfelületekkel, kulturális intézményekkel és intermodális közlekedési csomóponttal. Lezárult a kiírt tervpályázat első szakasza, és kiválasztották azokat a tervezőirodákat, amelyeket felkérnek a részletesebb tervek elkészítésére.
Nemzetközileg elismert építészirodák is bekerültek azok közé a tervezőcsapatok közé, amelyek részt vehetnek Rákosrendező jövőjének alakításában. A 16 kiválasztott társulás a következő hónapokban dolgozhatja ki az új, többfunkciós városrész lehetséges koncepcióit.

Rákosrendező, A part territory of the planned urban development nearby Rakosrendezo realway station is seen in Budapest suburb on January 12, 2024 after a meeting of mayors of Budapest districts. The Hungarian government this week published details of a controversial multi-billion-euro agreement with the United Arab Emirates to develop an area around a disused railway station in Budapest. The project has drawn criticism from several quarters, including the mayor of the capital, who said on January 12 the Budapest city council would not back it as it stood. (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP)
Lezárult a Rákosrendező fejlesztésére kiírt tervezési pályázat első szakasza
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Mint korábban megírtuk, a Rákosrendező fejlesztésére kiírt urbanisztikai és közterület-fejlesztési tervpályázattal, illetve a majdani beruházással a főváros célja, hogy a területen egy fenntartható, XXI. századi városrész jöjjön létre, amely társadalmilag és környezetileg is mintaként szolgálhat. A fejlesztési terület 244 hektár, ebből 149 hektár a szűken vett projektterület.

A pályázat kiírója, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt., olyan tervezőcsapatot keres, amely képes nagy léptékű, komplex projektek előkészítésére, a helyszín adottságait kreatívan hasznosítja, és mérnöki precizitással valósítja meg a vizionárius elképzeléseket. A mestertervnek tartalmaznia kell a városrész szerkezetét, beépítési intenzitását, építészeti karakterét, közlekedési rendszerét, zöldfelületeit, közműhálózatát és közintézményi infrastruktúráját.

A pályázat két szakaszból áll: az első, részvételi szakaszban a jelentkezők alkalmasságát vizsgálják, a másodikban pedig csak az alkalmasnak minősített pályázók nyújthatnak be részletes pályaművet.

Mostanra lezárult az első fordulóra beérkezett pályázatok kiértékelése, és a 43 jelentkező közül 16 tervezőcsapat kap lehetőséget arra, hogy jövő év január végéig részletesebb terveket készítsen. 

A következő 16 pályázót kérik fel a Rákosrendező fejlesztését célzó részletes pályaművek benyújtására:

  • 4 plusz Kft. – Korényi és Társai Építész Kft. – IDEFIX landscape architecture  VOIDS
  • ADEPT Aps – KÖZTI Zrt.
  • ASTOC ARCHITECTS AND PLANNERS GmbH – ARCHI-KON Kft. – RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten
  • Atelier Kempe Thill Architects and Planners – DOGMA Architects – Mókembé Kft. – NART Építész Műterem Kft. – Bollinger+Grohmann Engineers Kft. – Periféria Közpolitika  és Kutatóközpont Kft. – Újirány Tájépítész Kft.
  • Bjarke Ingels Group A/S – Vikár és Lukács Építész Stúdió Kft.
  • CHYBIK + KRISTOF – Arup Group Limited – NAUTES Építészműterem Kft. – Architekten Tillner & Willinger ZT GmbH – Gumuchdjian Architects LLP – HMBCJ GmbH (Demografik)
  • Coldefy ET ASSOCIES ARCHITECTES URBANISTES – CITYFöRSTER | Brehm Hansen Niehüser Nolting Richter Seidel Sobota Partnerschaft mbB Architekten –Sporaarchitects Kft. – TREIBHAUS Landschaftsarchitektur Hamburg – Marko and Placemakers s.r.o.
  • Estudio Lamela – EZQUIAGA ARQUITECTURA -SOCIEDAD Y TERRITORIO S.L – SZÁNTÓ & MIKÓ Építészek Kft. – Grant Partnership Limited
  • Fernezelyi Kft. – Clément Blanchet Architecture – Gustafson Porter + Bowman LLP
  • Foster + Partners Limited – Townshend Landscape Architects Limited – Buro Happold Limited – BÁNÁTI + HARTVIG Építész Iroda
  • MCXVI Kft. – Czirják Szabó Kft. – 4D Tájépítész Iroda Kft. – LAND LAB, laboratorio de paisajes SLP – Mobil City Bt. – con.sens verkehrsplanung zt gmbh –StudioVlayStreeruwitz ZT-GmbH
  • MICA Architects – WXY+architecture+urban design (USA, Rob Daurio)
  • MUTABILIS PAYSAGE & URBANISME – LAN S.A.R.L D’ARCHITECTURE
  • S.B.ARCH. STUDIO BARGONE ARCHITETTI ASSOCIATI – GUBAHÁMORI Kft. – RJZS Architects Kft. – Soóki-Tóth Gábor Csaba e.v.
  • Superwien urbanism zt gmbh – Építész Stúdió Kft. – Objekt Tájépítész Iroda Kft.
  • Urban Agency Aps – Lépték-Terv Kft.

 

