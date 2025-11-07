Luxusvilláját árulja a régió leggazdagabb nője – mutatjuk a fotókat!

A leggazdagabb cseh nő, Renáta Kellnerová közel ötvenmillió cseh koronáért (kb. 800 millió forint) eladja a Prágától 8 kilométerre, a Moldva folyó kanyarulatában fekvő Vrané faluban álló pazar, úszómedencés villáját, ahol korábban milliárdos férjével, Petr Kellnerrel éltek.
A Josef Pleskot és Radek Lampa építészek által tervezett ingatlant a megszokott módon, a Sreality portálon keresztül kínálják megvételre. Az 1995-ben épült, közel 500 négyzetméteres villa elkészültekor díjat kapott a cseh építész szövetség seregszemléjén – írja a Forbes cseh kiadása.
Így fest Renáta Kellnerová csodavillája
A Moldva folyóra panorámás villa egy 1644 négyzetméteres telken található, és két részből áll. Az első, amely a magánszférát hivatott biztosítani, a nyersbetonból készült hosszanti szárny, amely az utcafronton húzódik. A második egy keresztirányú légiesebb, ragasztott fa tartószerkezetből készült épületrész.
A hirdetésben ugyanakkor nem rejtik véka alá, hogy az ingatlanban beruházásokra van szükség a belső térben.
Csehországban van kereslet a prémium ingatlanokra, és ebben az esetben vonzerő lehet az építész és az eredeti tulajdonos neve is
– mondja Štěpán Gjurič, a RE/MAX Horizont ingatlanügynökség tulajdonosa.
Ám arra is rámutat, hogy a luxusvillák iránt érdeklődők általában nem szeretnek nyilvánosan hirdetett ingatlanokat vásárolni.
A családi házak átlagára Vranéban négyzetméterenként körülbelül 69 ezer korona (kb. 1,1 millió forint), Kellner villájának ára négyzetméterenként százezer korona (kb. 1,6 millió forint).
Renáta Kellnerová Petr Kellner cseh milliárdos vállalkozó, a többek között befektetésekben, távközlésben és a médiában érdekelt PPF csoport alapítójának özvegye, aki 2021 márciusában halt meg egy alaszkai helikopter-balesetben. Nettó vagyonát a Forbes jelenleg 9,5 milliárd dollárra becsüli. Ő a leggazdagabb üzletasszony a régióban és a legbefolyásosabb nő Csehországban.