Luxusvilláját árulja a régió leggazdagabb nője – mutatjuk a fotókat!

A leggazdagabb cseh nő, Renáta Kellnerová közel ötvenmillió cseh koronáért (kb. 800 millió forint) eladja a Prágától 8 kilométerre, a Moldva folyó kanyarulatában fekvő Vrané faluban álló pazar, úszómedencés villáját, ahol korábban milliárdos férjével, Petr Kellnerrel éltek.

Renáta Kellnerová villája a Moldva folyó egyik kanyarulatában található (képünk illusztráció)

Fotó: Unsplash

A Josef Pleskot és Radek Lampa építészek által tervezett ingatlant a megszokott módon, a Sreality portálon keresztül kínálják megvételre. Az 1995-ben épült, közel 500 négyzetméteres villa elkészültekor díjat kapott a cseh építész szövetség seregszemléjén – írja a Forbes cseh kiadása.

Így fest Renáta Kellnerová csoda villája

A Moldva folyóra panorámás villa egy 1644 négyzetméteres telken található, és két részből áll. Az első, amely a magánszférát hivatott biztosítani, a nyersbetonból készült hosszanti szárny, amely az utcafronton húzódik. A második egy keresztirányú légiesebb, ragasztott fa tartószerkezetből készült épületrész.

A hirdetésben ugyanakkor nem rejtik véka alá, hogy az ingatlanban beruházásokra van szükség a belső térben.

Csehországban van kereslet a prémium ingatlanokra, és ebben az esetben vonzerő lehet az építész és az eredeti tulajdonos neve is

– mondja Štěpán Gjurič, a RE/MAX Horizont ingatlanügynökség tulajdonosa.

Ám arra is rámutat, hogy a luxusvillák iránt érdeklődők általában nem szeretnek nyilvánosan hirdetett ingatlanokat vásárolni.

A családi házak átlagára Vranéban négyzetméterenként körülbelül 69 ezer korona (kb. 1,1 millió forint), Kellner villájának ára négyzetméterenként százezer korona (kb. 1,6 millió forint).