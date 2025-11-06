A MOHU szenzációs bejelentést tett, ennek mindenki örülni fog

A MOHU az automata átadása kapcsán arról adott tájékoztatást, hogy a kötelező visszaváltási rendszer magyarországi indulása óta naponta 10-11 millió palackot, üveget és dobozt váltunk vissza a MOHU REpont rendszerének köszönhetően. Ezeknek a hulladéka megfelelő helyre kerül, újra lesz hasznosítva, vagyis évi csaknem 3 milliárd palack hulladékától mentjük meg a környezetet. Korábban ennek jelentős része a kukában, rosszabb esetben az árokparton végezte. Mostantól egy III. kerületi Príma üzletnél (1031 Budapest, Mészkő utca 2-4.) az új, ömlesztett beöntést lehetővé tevő automatában is lehetséges a visszaváltás. A MOHU egyeztet a kiskereskedelmi hálózatokkal még további 6-8 ilyen automata telepítéséről, hogy a nagyobb vidéki városokban is elérhető legyen a megoldás.

A MOHU REpont ömletesztett automatája egy III. kerületi Príma üzletnél

Fotó: MARK_KISS / MOHU

Perceként akár 100 palackkal is elbír az új REpont-gép

A technológia előnye, hogy

a palackokat nem egyesével kell bedobni, hanem

akár több tucat italcsomagolás is egyszerre beönthető, amit a gép automatikusan azonosít és feldolgoz.

Ez a megoldás növeli a visszaváltás sebességét csökkenti a sorban állási időt, így kényelmesebbé teszi a fogyasztók számára a visszaváltási folyamatot.

Tesztjelleggel Pilisvörösváron telepítettek először ilyen úgynevezett „zsákos beöntésre” alkalmas automatát, erről az Origo cikkét itt találja. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a vásárlók gyorsan megszerették az új technológiát. Sokan nagy zsákokban hozzák vissza a palackokat, mert így kényelmesebb és gyorsabb a visszaváltás.

Egy ilyen automata percenként akár 100 palackot is feldolgoz, ami többszöröse a hagyományos gépek teljesítményének.

Fontos volt a tesztüzem, hiszen ha valahol úgy használják ezt az automatát, hogy a zsákba olyan dolog is kerül, ami nem oda való, akkor az csak lassíthatja a folyamatot.

Meggyőző volt a pilisvörösvári tesztüzem

A pilisvörösvári tesztüzem pozitív tapasztalatai után, a MOHU további, ömlesztős automata telepítéséről döntött. Az újabb 6-8 automatának köszönhetően újabb tapasztalatokat lehet nyerni a visszaváltási szokásokkal kapcsolatban.