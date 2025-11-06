A MOHU szenzációs bejelentést tett, ennek mindenki örülni fog

A MOHU az automata átadása kapcsán arról adott tájékoztatást, hogy a kötelező visszaváltási rendszer magyarországi indulása óta naponta 10-11 millió palackot, üveget és dobozt váltunk vissza a MOHU REpont rendszerének köszönhetően. Ezeknek a hulladéka megfelelő helyre kerül, újra lesz hasznosítva, vagyis évi csaknem 3 milliárd palack hulladékától mentjük meg a környezetet. Korábban ennek jelentős része a kukában, rosszabb esetben az árokparton végezte. Mostantól egy III. kerületi Príma üzletnél (1031 Budapest, Mészkő utca 2-4.) az új, ömlesztett beöntést lehetővé tevő automatában is lehetséges a visszaváltás. A MOHU egyeztet a kiskereskedelmi hálózatokkal még további 6-8 ilyen automata telepítéséről, hogy a nagyobb vidéki városokban is elérhető legyen a megoldás.
Perceként akár 100 palackkal is elbír az új REpont-gép
A technológia előnye, hogy
- a palackokat nem egyesével kell bedobni, hanem
- akár több tucat italcsomagolás is egyszerre beönthető, amit a gép automatikusan azonosít és feldolgoz.
Ez a megoldás növeli a visszaváltás sebességét csökkenti a sorban állási időt, így kényelmesebbé teszi a fogyasztók számára a visszaváltási folyamatot.
Tesztjelleggel Pilisvörösváron telepítettek először ilyen úgynevezett „zsákos beöntésre” alkalmas automatát, erről az Origo cikkét itt találja. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a vásárlók gyorsan megszerették az új technológiát. Sokan nagy zsákokban hozzák vissza a palackokat, mert így kényelmesebb és gyorsabb a visszaváltás.
Egy ilyen automata percenként akár 100 palackot is feldolgoz, ami többszöröse a hagyományos gépek teljesítményének.
Fontos volt a tesztüzem, hiszen ha valahol úgy használják ezt az automatát, hogy a zsákba olyan dolog is kerül, ami nem oda való, akkor az csak lassíthatja a folyamatot.
Meggyőző volt a pilisvörösvári tesztüzem
A pilisvörösvári tesztüzem pozitív tapasztalatai után, a MOHU további, ömlesztős automata telepítéséről döntött. Az újabb 6-8 automatának köszönhetően újabb tapasztalatokat lehet nyerni a visszaváltási szokásokkal kapcsolatban.
„A kötelező visszaváltási rendszer indulása óta a magyar fogyasztók már több mint 3,6 milliárd italcsomagolást váltottak vissza összesen. A folyamat gyors felfutása és a technológiai fejlesztések azt mutatják, hogy Magyarország jó úton halad a 2029-re kitűzött 90 százalékos visszaváltási arány eléréséhez” – mondta Bozóki Csaba, a MOHU visszaváltásért felelős vezetője.
Terveink szerint idén, még 6-8 ilyen zsákos beöntésre alkalmas automatát fogunk telepíteni országszerte, ezzel kapcsolatban még zajlanak az egyeztetések a kereskedelmi partnerekkel
– tette hozzá Bozóki Csaba.
„Fontosnak tartjuk, hogy a vásárlók kényelmének biztosítása érdekében minél több kereskedelmi egységünknél elérhetővé tegyük a MOHU REpont automatáit. A visszaváltási rendszerben való részvétel minnyájunk érdeke, hiszen az a környezet megóvását szolgálja. Bízom abban, hogy az elkövetkezendőkben minél több üzletünknél lehetőségünk lehet a most bemutatott ömlesztős automata telepítésére” – mondta a berendezés telepítése kapcsán Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója.