Üzent a Revolut a magyarországi ügyfeleknek is

A Revolut Digital Assets Europe hivatalosan is megkapta az úgynevezett MiCA-engedélyt (Markets in Crypto-Assets) a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelettől. A vállalat tájékoztatása szerint ez számukra fontos lépés, az ügyfelek számára pedig jobb védelmet, átláthatóságot és hosszú távú megbízhatóságot jelent.

Megkapta a MiCA-engedélyt a Revolut (illusztráció)

Fotó: Koshiro K / Shutterstock

A Revolutnak és az ügyfeleknek is fontos a MiCA-engedély

A MiCA‑engedély a kriptovállalatok esetében alkalmazandó új európai szabvány. A MiCA-engedély alapján az azzal bíró cégek az EU területén határon átrnyúlóan nyújthatnak például kriptoszolgáltatásokat. Magyarországon néhány tucat vállalat rendelkezik ilyen engedéllyel, a vonatkozó jogszabályok 2024 december végétől való alkalmzása az MNB feladatkörébe tartozik.

Az engedéllyel rendelkező cégeknek szigorú szabályokat kell, hogy kövessenek a fogyasztóvédelem, az eszközök átláthatósága, a kockázatkezelés és az működésbiztonság tekintetében.

A Revolut ezt az ügyféloldalon a következők szerint valósítja meg a vállalat tájékoztatása alapján:

Nagyobb átláthatóság: egyértelmű, ellenőrzött információkat kapnak arról, hogyan kezeli a cég a kriptoeszközeit,

Fokozott védelem: erős védelem a pénzeszközök és az ügyféladatok számára.

Megerősített fogyasztóvédelem: a MiCA egyértelmű kockázati, költség- és tokenirányítási nyilatkozatokat ír elő, amelyek segítenek a megalapozott döntéshozatalban.

Igen lényeges változás, hogy az engedély alapján

az ügyfelek megbízásait már nem közvetítik harmadik felek felé. Ehelyett a Revolut aját tőkét használva közvetlen tranzakciókat bonyolít le, és önálló kereskedési platformjukat (Revolut X) is maguk üzemeltetik.

Ez az applikáció szinten a következőket jelenti:

A főappban végzett tranzakciók jellege megváltozott: az ügynöki alapú ügyleteket felváltották a másik féllel kötött ügyletek, ami azt jelenti, hogy a kriptocserét közvetlenül a Revoluttal bonyolítja le az ügyfél. Ez együtt jár a védelmi rendszer frissítésével.

Minden változtatást a MiCA rendelettel összhangban hajtott végre a vállalat, hogy biztosan megfeleljen az abban foglalt iránymutatásoknak.