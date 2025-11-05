Üzent a Revolut a magyarországi ügyfeleknek is

A Revolut Digital Assets Europe hivatalosan is megkapta az úgynevezett MiCA-engedélyt (Markets in Crypto-Assets) a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelettől. A vállalat tájékoztatása szerint ez számukra fontos lépés, az ügyfelek számára pedig jobb védelmet, átláthatóságot és hosszú távú megbízhatóságot jelent.
A Revolutnak és az ügyfeleknek is fontos a MiCA-engedély
A MiCA‑engedély a kriptovállalatok esetében alkalmazandó új európai szabvány. A MiCA-engedély alapján az azzal bíró cégek az EU területén határon átrnyúlóan nyújthatnak például kriptoszolgáltatásokat. Magyarországon néhány tucat vállalat rendelkezik ilyen engedéllyel, a vonatkozó jogszabályok 2024 december végétől való alkalmzása az MNB feladatkörébe tartozik.
Az engedéllyel rendelkező cégeknek szigorú szabályokat kell, hogy kövessenek a fogyasztóvédelem, az eszközök átláthatósága, a kockázatkezelés és az működésbiztonság tekintetében.
A Revolut ezt az ügyféloldalon a következők szerint valósítja meg a vállalat tájékoztatása alapján:
- Nagyobb átláthatóság: egyértelmű, ellenőrzött információkat kapnak arról, hogyan kezeli a cég a kriptoeszközeit,
- Fokozott védelem: erős védelem a pénzeszközök és az ügyféladatok számára.
- Megerősített fogyasztóvédelem: a MiCA egyértelmű kockázati, költség- és tokenirányítási nyilatkozatokat ír elő, amelyek segítenek a megalapozott döntéshozatalban.
Igen lényeges változás, hogy az engedély alapján
az ügyfelek megbízásait már nem közvetítik harmadik felek felé. Ehelyett a Revolut aját tőkét használva közvetlen tranzakciókat bonyolít le, és önálló kereskedési platformjukat (Revolut X) is maguk üzemeltetik.
Ez az applikáció szinten a következőket jelenti:
A főappban végzett tranzakciók jellege megváltozott: az ügynöki alapú ügyleteket felváltották a másik féllel kötött ügyletek, ami azt jelenti, hogy a kriptocserét közvetlenül a Revoluttal bonyolítja le az ügyfél. Ez együtt jár a védelmi rendszer frissítésével.
Minden változtatást a MiCA rendelettel összhangban hajtott végre a vállalat, hogy biztosan megfeleljen az abban foglalt iránymutatásoknak.
Erre számíthatnak a magyarországi Revolut-ügyfelek
A vállalat tájékoztatása szerint ugyanakkor
a Magyarországon élő ügyfelek esetében a kriptoszolgáltatásokra vonatkozó jelenlegi korlátozások továbbra is érvényben maradnak.
A cég új körülmény vagy információ felmerülése esetén ígért arról további tájékoztatatást.
Emlékezetes: miként az Origo megírta, idén július első napjaiban azzal borzolta magyarországi, kriptoszolgáltatásait használó ügyfeleinek kedélyét, hogy azonnali hatállyal felfüggesztették kriptovaluta-szolgáltatásaik működését Magyarországon. Az intézkedés indokaként azt jelölték meg, hogy jelenleg nem tudnak megfelelni kriptopiaci szolgáltatásaikkal a friss magyar jogszabályoknak.
A döntés mögött egészen pontosan az áll, hogy Magyarországon 2025. július 1-jén lépett életbe egy olyan jogszabály-módosítás, mely több versenyképességi törvényt módosít. Büntetőjogi kategóriaként emeli be a hazai gazdasági jogba a kriptoeszközzel való visszaélést, valamint az arra vonatkozó jogosulatlan átváltási szolgáltatást. Utóbbi büntetési tétele akár 2 évig terjedő szabálysértés is lehet. Néhány nappal később, július közepén aztán visszállították a kriptokivét lehetőségét, de a korlátozások jelentős része továbbra is érvényben van.