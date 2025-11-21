Rezsicsökkentés és tudatosság: így spórolhatnak még jobban a magyar háztartások

Hatalmas sikerrel zárult az Energiaügyi Minisztérium pályázata, amellyel a kormány újra a magyar családok terheinek mérséklése és az energiahatékonyság mellett áll ki. A tárca tájékoztatása szerint a rendelkezésre álló, a rezsicsökkentés eredményeit kiegészítő ötmilliárd forintos keretösszeget a pályázók teljes egészében lekötötték, akkora volt az igény a fejlesztésre.

A rezsicsökkentés hatása még mindig erős, a programnak köszönhetően pedig tudatosabbak lehetünk a pénzügyeinkben.

/Fotó: Havran Zoltán / Mediaworks

Tudatosabban mérhetjük a rezsicsökkentésnek köszönhetően amúgy is alacsony költségeinket

A lehetőségre több mint 900 kérelem érkezett be, ami jól mutatja, hogy a magyar emberek nyitottak a korszerű, okos megoldásokra. A döntéshozók a beérkezett igények közel kétharmadát már kedvezően bírálták el. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 612 társasház vagy lakásszövetkezet valósíthatja meg a szükséges fejlesztéseket.

A program egyik legnagyobb előnye – és ebben óriási segítséget nyújt a kormány –, hogy a beruházás a lakók számára teljesen ingyenes. A nyerteseknek nem kell önerőt biztosítaniuk, a fejlesztés vissza nem térítendő forrásból valósul meg, így a családok kasszáját nem terheli kiadás, csak az előnyeit élvezhetik a modernizációnak.

De miről is van szó pontosan? A támogatásból távolról leolvasható fűtési költségmegosztókat szerelnek fel a radiátorokra. Ez a technológia véget vet a régi, sokszor vitákat szülő elszámolási rendszernek. Míg korábban gyakran az alapterület vagy a légköbméter alapján fizettek a lakók, az új eszközökkel a tényleges hőleadás alapján, arányosan osztják szét a költségeket.

Ez sokkal igazságosabb elszámolást tesz lehetővé, így mindenki annyit fizet, amennyit a fogyasztása indokol.

A fejlesztés nemcsak kényelmesebb, de a pénztárcákat is kíméli, hiszen ösztönöz a takarékosságra. Kramlik Kornél, a program lebonyolításáért felelős Független Energetikai Adatközpont Zrt. cégvezetője elmondta: a távolról leolvasható eszközök a tudatosabb energiafelhasználásban segítik a távfűtött otthonokban élőket. A pontosabb adatok birtokában ugyanis a lakók maguk is sokat tehetnek azért, hogy tovább csökkentsék a rezsiköltségeiket.