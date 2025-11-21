Rezsicsökkentés és tudatosság: így spórolhatnak még jobban a magyar háztartások

Hatalmas sikerrel zárult az Energiaügyi Minisztérium pályázata, amellyel a kormány újra a magyar családok terheinek mérséklése és az energiahatékonyság mellett áll ki. A tárca tájékoztatása szerint a rendelkezésre álló, a rezsicsökkentés eredményeit kiegészítő ötmilliárd forintos keretösszeget a pályázók teljes egészében lekötötték, akkora volt az igény a fejlesztésre.
Tudatosabban mérhetjük a rezsicsökkentésnek köszönhetően amúgy is alacsony költségeinket
A lehetőségre több mint 900 kérelem érkezett be, ami jól mutatja, hogy a magyar emberek nyitottak a korszerű, okos megoldásokra. A döntéshozók a beérkezett igények közel kétharmadát már kedvezően bírálták el. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 612 társasház vagy lakásszövetkezet valósíthatja meg a szükséges fejlesztéseket.
A program egyik legnagyobb előnye – és ebben óriási segítséget nyújt a kormány –, hogy a beruházás a lakók számára teljesen ingyenes. A nyerteseknek nem kell önerőt biztosítaniuk, a fejlesztés vissza nem térítendő forrásból valósul meg, így a családok kasszáját nem terheli kiadás, csak az előnyeit élvezhetik a modernizációnak.
De miről is van szó pontosan? A támogatásból távolról leolvasható fűtési költségmegosztókat szerelnek fel a radiátorokra. Ez a technológia véget vet a régi, sokszor vitákat szülő elszámolási rendszernek. Míg korábban gyakran az alapterület vagy a légköbméter alapján fizettek a lakók, az új eszközökkel a tényleges hőleadás alapján, arányosan osztják szét a költségeket.
Ez sokkal igazságosabb elszámolást tesz lehetővé, így mindenki annyit fizet, amennyit a fogyasztása indokol.
A fejlesztés nemcsak kényelmesebb, de a pénztárcákat is kíméli, hiszen ösztönöz a takarékosságra. Kramlik Kornél, a program lebonyolításáért felelős Független Energetikai Adatközpont Zrt. cégvezetője elmondta: a távolról leolvasható eszközök a tudatosabb energiafelhasználásban segítik a távfűtött otthonokban élőket. A pontosabb adatok birtokában ugyanis a lakók maguk is sokat tehetnek azért, hogy tovább csökkentsék a rezsiköltségeiket.
A kormány nem áll meg itt, ugyanis a fejlesztések stratégiai célt szolgálnak. Solymár Károly Balázs, infokommunikációért felelős államtitkár hangsúlyozta: a pályázatok kiemelkedően magas száma is jelzi, hogy a lakóközösségek készek élni a modern technológia adta lehetőségekkel. Az államtitkár kiemelte, hogy ezek a fejlesztések hozzájárulnak Magyarország energiafüggetlenségének és ellátásbiztonságának erősítéséhez is.
Emlékeztetett arra is, hogy a mostani ötmilliárd forint csak egy része a kormány nagyszabású terveinek. A Jedlik Ányos Energetikai Program keretében az Energiaügyi Minisztérium idén nyáron több mint 100 milliárd forintot hirdetett meg a távfűtési rendszerek korszerűsítésére. A tárca már gőzerővel dolgozik azon, hogy további forrásokat biztosítson, így a jövőben még több magyar lakóközösség részesülhessen a támogatásban.