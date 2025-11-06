Ide ugorhatunk ki pár napra olcsón karácsony előtt

Csupán néhány hét maradt karácsonyig, amely talán arra is elég, hogy a ráhangolódás és az előkészületek mellett egy rövid utazásra, néhány napra elugorjunk pihenni, mielőtt ráfordulnánk az évvégi ünnepekre.
A TOP 5 legolcsóbb csomagajánlat rövid utazáshoz
A legegyszerűbb, ha komplett utazási csomagot keresünk, hiszen ezzel időt és akár pénzt is spórolunk. Egészen kedvező csomagajánlatokat lehet ugyanis találni, 100 ezer forint alatt, elsősorban novemberben, ha körbe keresünk, ahogy tettük azt az egyik, utazási ajánlatokat értékesítő oldalon. Ha ár érzékenyen nézzük a kínálatot, az alábbi csomagokra érdemes lecsapni:
- Pisa városa egy olyan hely, ahol a lenyűgöző történelem és a modern életmód egymás mellett élnek. Beléphetünk a Piazza dei Miracoli (Csodák tere) világába, ahol a híres Pisa-i ferde torony, a pompás katedrális és a lenyűgöző kereszt áll, sétálhatunk az óváros hangulatos utcáin, ahol az egyetemi élet pezseg és élvezhetjük az olasz kávézók és éttermek kulináris élményeit.
A legkedvezőbb áron december 20-22 között merülhetünk el a város szépségében: ekkor 72 ezer forintért szerezhetjük meg a két éjszakás csomagajánlatot, repülőjeggyel, négycsillagos szállással, a Repubblica Marinara hotelben, reggelivel együtt.
- Velence olyan, mint egy meseváros, teljesen eltér a megszokott valóságunktól. Az ősi házak lábát a tenger mossa, az épületek tarka színekben pompáznak, mindezek közt szűk sikátorok és csatornák kanyarognak, egyedi és romantikus hangulatot adva a városnak, nem beszélve a több, mint 400 hídról, melyek a város szigetecskéit kötik össze. A következő hetekben nagyon jó áron látogathatunk a világ egyik legromantikusabb városába.
A legjobban akkor járunk, ha november 29 és december 1-je között utazunk, ekkor mindössze 76 ezer forintot fizetünk a repülőjegyért, budapesti indulással, a szállásért két éjszakára, egy 3 csillagos szállodában, a Hotel Aaronban, svédasztalos reggelivel.
- Máltán egyedülállóan sok műemlék, emléktárgy és történelmi nevezetesség található, már-már egy szabadtéri múzeumhoz hasonlítható. A megszokott mediterrán hangulaton túl atmoszféráját a múltbéli arab befolyás is meghatározza. A különleges hangulatú sziget a szűk macskaköves sikátorok, katedrálisok és barokk paloták mellett kristálytiszta lagúnákkal, homokos partokkal, parányi kikötőkkel, egyedülálló tengeri barlangokkal és szédítő sziklafalakkal csábítja az utazókat.
A legkevesebbet, december 12-15-i napokért fizetnénk, a hároméjszakás csomagot repülőjeggyel, szállással a háromcsillagos a 115 The Strand Hotel & Suites szállodában 78 ezer forintért kaphatnánk meg, reggelivel.
Százezer alatt eljuthatunk Bergamoba, Rómába és Varsóba is
- Bergamo Észak-Olaszországban, Lombardiában fekszik, és elkápráztatja látogatóit varázslatos hangulatával és lenyűgöző látnivalóival. Bergamo városának központja egyedi kettéosztottsága miatt különleges élményt nyújt. A város alsó részét a modern élet nyüzsgése jellemzi: hangulatos sétálóutcák, divatos üzletek és kávézók várják a látogatókat. Megcsodálhatjuk a gyönyörű Piazza Vecchia teret, ahol a középkori épületek és a pompás Palazzo della Ragione egyedülálló hangulatot teremtenek.
Ide december 15-17. között érdemes utazni, a repülőjeggyel és szállással együtt, amely a négycsillagos Mercure Bergamo Centro Palazzo Dolci hotelben van, mindössze 86 ezer forintot fizetnénk két éjszakára, reggelivel a kétéjszakás ajánlatért.
- Róma nemcsak Olaszország, de a világ egyik leglátogatottabb városa, ahol az utcákon sétálva valósággal megelevenedik előttünk a történelem. Az olasz főváros nemcsak vallási, de kulturális, építészeti és gasztronómiai szempontból egyaránt jelentős központ. Az egésznapos városnézés után pedig nincs más hátra, mint élvezni az igazi dolce vitát és a kitűnő olasz konyhát.
December 8-10., valamint 15-17. között a legkedvezőbb idelátogatni az idei évben, a kétéjszakás ajánlatot mindkét időpontra 92 ezer forintért kínálják, amely a repülőjegy mellett a szállást tartalmazza az American Palace négycsillagos hotelben, valamint büféreggelit.
Plusz egy ajánlatot mutatunk, amely még szintén 100 ezer forint alatti és nem mediterrán úticél: ez Varsó, Lengyelország dinamikus fővárosa, ahol a történelem és a modernitás találkozik. Az óváros lenyűgöző rekonstrukciója, kulturális sokszínűsége és élénk városi élete kiemelkedő. Fedezzük fel a múlt emlékeit, élvezzük a gasztronómiai különlegességeket és merüljünk el a város pezsgő hangulatában. Mindezt egy csomagajánlattal megtehetjük: repülőjeggyel, a háromcsillagos Metropol hotelben, büféreggelivel, 99 ezer forintért, két éjszakára, november 21-23. között.
Mutatjuk a legjobb és legolcsóbb nyaralásokat 2026-ra
Sokan már most a jövő évi nyaralásról álmodoznak, de van akinek rögtön elveszi a kedvét az utazási költségek emelkedése. Egy utazási szakértő alaposan átnézte a turisztikai kínálatot, hogy megtalálja azokat a nyaralási célpontokat, amelyek olcsó szállásokat kínálnak és szerinte igazi slágerré válhatnak 2026-ban.