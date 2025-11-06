Ide ugorhatunk ki pár napra olcsón karácsony előtt

Csupán néhány hét maradt karácsonyig, amely talán arra is elég, hogy a ráhangolódás és az előkészületek mellett egy rövid utazásra, néhány napra elugorjunk pihenni, mielőtt ráfordulnánk az évvégi ünnepekre.

Ha rövid utazás, Velence mindig jó választás / Fotó: Architectural Digest

A TOP 5 legolcsóbb csomagajánlat rövid utazáshoz

A legegyszerűbb, ha komplett utazási csomagot keresünk, hiszen ezzel időt és akár pénzt is spórolunk. Egészen kedvező csomagajánlatokat lehet ugyanis találni, 100 ezer forint alatt, elsősorban novemberben, ha körbe keresünk, ahogy tettük azt az egyik, utazási ajánlatokat értékesítő oldalon. Ha ár érzékenyen nézzük a kínálatot, az alábbi csomagokra érdemes lecsapni:

Pisa városa egy olyan hely, ahol a lenyűgöző történelem és a modern életmód egymás mellett élnek. Beléphetünk a Piazza dei Miracoli (Csodák tere) világába, ahol a híres Pisa-i ferde torony, a pompás katedrális és a lenyűgöző kereszt áll, sétálhatunk az óváros hangulatos utcáin, ahol az egyetemi élet pezseg és élvezhetjük az olasz kávézók és éttermek kulináris élményeit.

A legkedvezőbb áron december 20-22 között merülhetünk el a város szépségében: ekkor 72 ezer forintért szerezhetjük meg a két éjszakás csomagajánlatot, repülőjeggyel, négycsillagos szállással, a Repubblica Marinara hotelben, reggelivel együtt.

Velence olyan, mint egy meseváros, teljesen eltér a megszokott valóságunktól. Az ősi házak lábát a tenger mossa, az épületek tarka színekben pompáznak, mindezek közt szűk sikátorok és csatornák kanyarognak, egyedi és romantikus hangulatot adva a városnak, nem beszélve a több, mint 400 hídról, melyek a város szigetecskéit kötik össze. A következő hetekben nagyon jó áron látogathatunk a világ egyik legromantikusabb városába.

A legjobban akkor járunk, ha november 29 és december 1-je között utazunk, ekkor mindössze 76 ezer forintot fizetünk a repülőjegyért, budapesti indulással, a szállásért két éjszakára, egy 3 csillagos szállodában, a Hotel Aaronban, svédasztalos reggelivel.

Máltán egyedülállóan sok műemlék, emléktárgy és történelmi nevezetesség található, már-már egy szabadtéri múzeumhoz hasonlítható. A megszokott mediterrán hangulaton túl atmoszféráját a múltbéli arab befolyás is meghatározza. A különleges hangulatú sziget a szűk macskaköves sikátorok, katedrálisok és barokk paloták mellett kristálytiszta lagúnákkal, homokos partokkal, parányi kikötőkkel, egyedülálló tengeri barlangokkal és szédítő sziklafalakkal csábítja az utazókat.

A legkevesebbet, december 12-15-i napokért fizetnénk, a hároméjszakás csomagot repülőjeggyel, szállással a háromcsillagos a 115 The Strand Hotel & Suites szállodában 78 ezer forintért kaphatnánk meg, reggelivel.