Ryanair bejelentés: radikális lépésre szánta el magát a légitársaság, ha nem figyel ön is sokat fizethet

Lezárul egy korszak a légi közlekedésben: a világ egyik legnagyobb fapados légitársasága, november 12-től megszünteti a nyomtatott beszállókártyák használatát. A lépésnek akár örülhetnénk is, ha nem érintené utasok millióit és nem érné ezeket az embereket potenciálisan felkészületlenül. Ha valaki nincs tisztában a Ryanair változtatásával, annak ez akár több tízezer forintjába is kerülhet.
Az ír légitársaság november 12-től kizárólag digitális formában fogadja el a beszállókártyákat, amelyeket az utasoknak a cég mobilalkalmazásán (vagy más elfogadott digitális formátumban) keresztül kell bemutatniuk. A Ryanair a döntést elsősorban a fenntarthatósági törekvéseivel indokolja; számításaik szerint az átállással évente több mint 300 tonna papírhulladék keletkezését előzik meg. A zöld marketing szempontok mellett azonban a lépés mögött üzleti okok is állhatnak: a digitális átállás jelentékeny mértékben csökkenti az adminisztrációs költségeket, a szabályt megszegőkre kiszabott pótdíjak pedig új, bevételi forrást jelenthetnek.

Michael O'Leary, CEO of Ryanair, participates in the Krakow Aviation Summit at the Juliusz Slowacki Theatre as part of the Polish Presidency of the Council of the European Union in Krakow, Poland, on May 29, 2025. (Photo by Klaudia Radecka/NurPhoto) (Photo by Klaudia Radecka / NurPhoto via AFP)
Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója. A kép illusztráció./Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

A Ryanair lépése okozhat "nehézségeket"

A bejelentés komoly vihart kavart, különösen az Egyesült Királyságban és Németországban, ahol a fogyasztóvédelmi szervezetek már a lehetséges jogi következményeket vizsgálják. Aggodalmuk nem alaptalan, hiszen a cég saját adatai szerint is az utasok közel 20 százaléka – havonta több millió ember – jelenleg nem használja a „myRyanair” applikációt. Számukra, illetve azok számára, akiknek a repülőtéren merül le a telefonjuk, vagy egyszerűen nem rendelkeznek okoseszközzel, az új rendszer komoly kihívást jelent.
Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója elismerte, hogy az átállás okozhat kezdeti nehézségeket, de a cég felkészült ezek kezelésére. Az eredetileg májusra tervezett bevezetést éppen ezért halasztották a jóval gyengébb forgalmú novemberre. A tavaszi hónapban jellemzően 20 millióan, addig novemberben csupán 13 millióan utaznak a légitársasággal. A riválisok egyelőre kivárnak, és továbbra is lehetővé teszik a papíralapú beszállókártyák használatát.

Aki mégis digitális beszállókártya nélkül érkezik a repülőtérre, mélyen a zsebébe kell nyúlnia. A helyszíni nyomtatásért a Ryanair pótdíjat számít fel, amelynek mértéke jelentősen meghaladja a korábbi 20 eurós díjat. Spanyolországban 30, Ausztriában 40, míg az Európai Unió többi országában és az Egyesült Királyságban egységesen 55 eurót, azaz átszámítva közel 22 ezer forintot kell fizetni. A légitársaság ugyanakkor biztosít megoldást a csoportosan utazóknak: egyetlen utas a saját alkalmazásában tárolhatja és kezelheti az egész csoport beszállókártyáját.
 

 

