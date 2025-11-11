Ryanair bejelentés: radikális lépésre szánta el magát a légitársaság, ha nem figyel ön is sokat fizethet

Az ír légitársaság november 12-től kizárólag digitális formában fogadja el a beszállókártyákat, amelyeket az utasoknak a cég mobilalkalmazásán (vagy más elfogadott digitális formátumban) keresztül kell bemutatniuk. A Ryanair a döntést elsősorban a fenntarthatósági törekvéseivel indokolja; számításaik szerint az átállással évente több mint 300 tonna papírhulladék keletkezését előzik meg. A zöld marketing szempontok mellett azonban a lépés mögött üzleti okok is állhatnak: a digitális átállás jelentékeny mértékben csökkenti az adminisztrációs költségeket, a szabályt megszegőkre kiszabott pótdíjak pedig új, bevételi forrást jelenthetnek.

Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója. A kép illusztráció./Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

A Ryanair lépése okozhat "nehézségeket"

A bejelentés komoly vihart kavart, különösen az Egyesült Királyságban és Németországban, ahol a fogyasztóvédelmi szervezetek már a lehetséges jogi következményeket vizsgálják. Aggodalmuk nem alaptalan, hiszen a cég saját adatai szerint is az utasok közel 20 százaléka – havonta több millió ember – jelenleg nem használja a „myRyanair” applikációt. Számukra, illetve azok számára, akiknek a repülőtéren merül le a telefonjuk, vagy egyszerűen nem rendelkeznek okoseszközzel, az új rendszer komoly kihívást jelent.

Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója elismerte, hogy az átállás okozhat kezdeti nehézségeket, de a cég felkészült ezek kezelésére. Az eredetileg májusra tervezett bevezetést éppen ezért halasztották a jóval gyengébb forgalmú novemberre. A tavaszi hónapban jellemzően 20 millióan, addig novemberben csupán 13 millióan utaznak a légitársasággal. A riválisok egyelőre kivárnak, és továbbra is lehetővé teszik a papíralapú beszállókártyák használatát.

Aki mégis digitális beszállókártya nélkül érkezik a repülőtérre, mélyen a zsebébe kell nyúlnia. A helyszíni nyomtatásért a Ryanair pótdíjat számít fel, amelynek mértéke jelentősen meghaladja a korábbi 20 eurós díjat. Spanyolországban 30, Ausztriában 40, míg az Európai Unió többi országában és az Egyesült Királyságban egységesen 55 eurót, azaz átszámítva közel 22 ezer forintot kell fizetni. A légitársaság ugyanakkor biztosít megoldást a csoportosan utazóknak: egyetlen utas a saját alkalmazásában tárolhatja és kezelheti az egész csoport beszállókártyáját.

