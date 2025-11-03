Meglepő fordulat – Ferihegy lehet a Ryanair és az osztrák vezetés vitájának győztese?

Nyártól drasztikusan csökkenti ausztriai járatkínálatát az ír fapados légitársaság. Micael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója ráadásul ezért teljes egészében az osztrák kormányt tette felelőssé, mivel a kabinet korábban határozottan közölte, hogy a légitársaság által a leépítés elkerülésének a feltételéül szabott követelések teljesítése kizárt – írja a Világgazdaság.

A Ryanair vezérigazgatója mindig keményen tárgyal, most sem hazudtolta meg magát / Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Bécsben a légiutasadó marad, a Ryanair járatokat von ki

A Ryanair ezzel párhuzamosan további két repülőgépet ki is von a bécsi légibázisról. Indoklásként a magas légiutasadót említették, miközben egész panaszáradatot zúdítottak az osztrák kormányra. Olyannyira, hogy Peter Hanke, Ausztria infrastruktúráért felelős minisztere is kénytelen volt válaszolni a fapados légitársaság kifakadására, hangsúlyozva, hogy a légiutasadót nem törlik el. Bár Hanke továbbra is nyitott a megbeszélésekre, ám – mint mondta – az adó csak és kizárólag a költségvetési helyzet függvénye lehet.

A két repülőgép kivonása egyébként mintegy 200 millió dolláros veszteséget okoz a Ryanairnek

– derül ki a közleményből. Ezzel már ötre nőtt a Bécsből kivont gépek száma, hiszen a légitársaság még szeptemberben jelentette be, hogy 19 bécsi bázisú repülőgépéből hármat máshová helyez át.

A bécsi repülőtér akkor megértően reagált a diszkont szolgáltató bejelentésére, mondván, hogy a légiutasadó eltörlése vagy jelentős csökkentése valóban szükséges lenne.

A most már összesen öt Bécsből kivont repülőgépet „környékbeli , megfizethetőbb EU-s piacokra, például Olaszországba, Magyarországra vagy Szlovákiába helyezik át, ahol a kormányok nem sarcolnak légiutasadóval, mert fontos számukra a közlekedés és a turizmus támogatása – tette hozzá a Ryanair.

Az alacsonyabb költségszint felé szállnak a Ryanair járatai

Európa legnagyobb fapados légitársasága amúgy szeptemberben egy növekedési tervet is benyújtott Christian Stocker osztrák kancellárnak, amelyben vállalták volna, hogy az osztrák légiutas-forgalmat 70 százalékkal, évi 12 millió főre futtatják föl. A Ryanair tíz új Boeing repülőgépet is a császárvárosba telepített volna 2030-ig.