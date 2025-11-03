Meglepő fordulat – Ferihegy lehet a Ryanair és az osztrák vezetés vitájának győztese?

Nyártól drasztikusan csökkenti ausztriai járatkínálatát az ír fapados légitársaság. Micael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója ráadásul ezért teljes egészében az osztrák kormányt tette felelőssé, mivel a kabinet korábban határozottan közölte, hogy a légitársaság által a leépítés elkerülésének a feltételéül szabott követelések teljesítése kizárt – írja a Világgazdaság.
Bécsben a légiutasadó marad, a Ryanair járatokat von ki
A Ryanair ezzel párhuzamosan további két repülőgépet ki is von a bécsi légibázisról. Indoklásként a magas légiutasadót említették, miközben egész panaszáradatot zúdítottak az osztrák kormányra. Olyannyira, hogy Peter Hanke, Ausztria infrastruktúráért felelős minisztere is kénytelen volt válaszolni a fapados légitársaság kifakadására, hangsúlyozva, hogy a légiutasadót nem törlik el. Bár Hanke továbbra is nyitott a megbeszélésekre, ám – mint mondta – az adó csak és kizárólag a költségvetési helyzet függvénye lehet.
A két repülőgép kivonása egyébként mintegy 200 millió dolláros veszteséget okoz a Ryanairnek
– derül ki a közleményből. Ezzel már ötre nőtt a Bécsből kivont gépek száma, hiszen a légitársaság még szeptemberben jelentette be, hogy 19 bécsi bázisú repülőgépéből hármat máshová helyez át.
A bécsi repülőtér akkor megértően reagált a diszkont szolgáltató bejelentésére, mondván, hogy a légiutasadó eltörlése vagy jelentős csökkentése valóban szükséges lenne.
A most már összesen öt Bécsből kivont repülőgépet „környékbeli , megfizethetőbb EU-s piacokra, például Olaszországba, Magyarországra vagy Szlovákiába helyezik át, ahol a kormányok nem sarcolnak légiutasadóval, mert fontos számukra a közlekedés és a turizmus támogatása – tette hozzá a Ryanair.
Az alacsonyabb költségszint felé szállnak a Ryanair járatai
Európa legnagyobb fapados légitársasága amúgy szeptemberben egy növekedési tervet is benyújtott Christian Stocker osztrák kancellárnak, amelyben vállalták volna, hogy az osztrák légiutas-forgalmat 70 százalékkal, évi 12 millió főre futtatják föl. A Ryanair tíz új Boeing repülőgépet is a császárvárosba telepített volna 2030-ig.
A Ryanair járatcsökkentései több ország repülőtereit érinti: Spanyolországot, Franciaországot, Németországot, Ausztriát, Észtországot és Lettországot – írta még októberben a Euronews. Korábban ennek kapcsán azt írtuk: az érintett piacokon az adók és repülőtéri díjak olyan mértékben emelkedtek, hogy a Ryanair szerint már nem tartható fenn a korábbi üzleti modell – legalábbis az adott repülőtereken.
Ennek ellenére lesznek olyan országok is, ahova a Ryanair áthelyezi fókuszát, ahol a költségszint alacsonyabb. Ilyen országok például:
- Svédország,
- Magyarország,
- Lengyelország,
- Szlovákia,
- Albánia,
- Marokkó
- Olaszország egyes régiói.