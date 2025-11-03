Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Ryanair

Meglepő fordulat – Ferihegy lehet a Ryanair és az osztrák vezetés vitájának győztese?

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Valami nagyon nincs rendben Ausztriában a légi közlekedés megadóztatásával – véli a legnagyobb fapados légitársaság. Panaszáradat és újabb pengeváltás után így áll a Ryanair-flotta a császárvárosban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
RyanairMichael O'Learyfapados járat

Nyártól drasztikusan csökkenti ausztriai járatkínálatát az ír fapados légitársaság. Micael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója ráadásul ezért teljes egészében az osztrák kormányt tette felelőssé, mivel a kabinet korábban határozottan közölte, hogy a légitársaság által a leépítés elkerülésének a feltételéül szabott követelések teljesítése kizárt – írja a Világgazdaság.

Michael O'Leary, CEO of Ryanair, participates in the Krakow Aviation Summit at the Juliusz Slowacki Theatre as part of the Polish Presidency of the Council of the European Union in Krakow, Poland, on May 29, 2025. (Photo by Klaudia Radecka/NurPhoto) (Photo by Klaudia Radecka / NurPhoto via AFP)
A Ryanair vezérigazgatója mindig keményen tárgyal, most sem hazudtolta meg magát / Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

Bécsben a légiutasadó marad, a Ryanair járatokat von ki

A Ryanair ezzel párhuzamosan további két repülőgépet ki is von a bécsi légibázisról. Indoklásként a magas légiutasadót említették, miközben egész panaszáradatot zúdítottak az osztrák kormányra. Olyannyira, hogy Peter Hanke, Ausztria infrastruktúráért felelős minisztere is kénytelen volt válaszolni a fapados légitársaság kifakadására, hangsúlyozva, hogy a légiutasadót nem törlik el. Bár Hanke továbbra is nyitott a megbeszélésekre, ám – mint mondta – az adó csak és kizárólag a költségvetési helyzet függvénye lehet.

A két repülőgép kivonása egyébként mintegy 200 millió dolláros veszteséget okoz a Ryanairnek

– derül ki a közleményből. Ezzel már ötre nőtt a Bécsből kivont gépek száma, hiszen a légitársaság még szeptemberben jelentette be, hogy 19 bécsi bázisú repülőgépéből hármat máshová helyez át.

A bécsi repülőtér akkor megértően reagált a diszkont szolgáltató bejelentésére, mondván, hogy a légiutasadó eltörlése vagy jelentős csökkentése valóban szükséges lenne.

A most már összesen öt Bécsből kivont repülőgépet „környékbeli , megfizethetőbb EU-s piacokra, például Olaszországba, Magyarországra vagy Szlovákiába helyezik át, ahol a kormányok nem sarcolnak légiutasadóval, mert fontos számukra a közlekedés és a turizmus támogatása – tette hozzá a Ryanair.

Az alacsonyabb költségszint felé szállnak a Ryanair járatai

Európa legnagyobb fapados légitársasága amúgy szeptemberben egy növekedési tervet is benyújtott Christian Stocker osztrák kancellárnak, amelyben vállalták volna, hogy az osztrák légiutas-forgalmat 70 százalékkal, évi 12 millió főre futtatják föl. A Ryanair tíz új Boeing repülőgépet is a császárvárosba telepített volna 2030-ig. 

A Ryanair járatcsökkentései több ország repülőtereit érinti: Spanyolországot, Franciaországot, Németországot, Ausztriát, Észtországot és Lettországot – írta még októberben a Euronews. Korábban ennek kapcsán azt írtuk: az érintett piacokon az adók és repülőtéri díjak olyan mértékben emelkedtek, hogy a Ryanair szerint már nem tartható fenn a korábbi üzleti modell – legalábbis az adott repülőtereken. 

Ennek ellenére lesznek olyan országok is, ahova a Ryanair áthelyezi fókuszát, ahol a költségszint alacsonyabb. Ilyen országok például:

  • Svédország, 
  • Magyarország, 
  • Lengyelország, 
  • Szlovákia, 
  • Albánia,
  • Marokkó 
  • Olaszország egyes régiói. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!