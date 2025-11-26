Hírlevél

Ebben a 400 fős magyar faluban készítik a világ egyik legjobb sajtját

9 perce
Olvasási idő: 6 perc
Idén 46 országból 5244 sajt versengett a World Cheese Awards-on a világ legjobbjának járó elismerésért. A svájci Bernben november 15-én rendezett rangos eseményen hatalmas magyar siker született; a hazai sajtkészítők ugyanis 19 érmet szereztek. Az arannyal minősített sajtok egyike a 400 fős Mónosbélen készülő, hat hónapig érlelt bükki hegyvidéki tehénsajt lett.
A több ezer sajt értékeléséhez és a világbajnok kiválasztásához az Egyesült Királyság Finom Élelmiszeripari Céhe (Guild of Fine Food) évről évre a a világ minden tájáról toborozza a sajtszakértőket. Idén 265 zsűritag két- vagy háromfős csapatokban dolgozott, és vakon kóstolták meg a beküldött 5244 mintát - számolt be róla a Food&Wine magazin.

Idén 46 országból 5244 sajt versengett a World Cheese Awards-on a világ legjobbjának járó elismerésért.
Idén 46 országból 5244 sajt versengett a World Cheese Awards-on a világ legjobbjának járó elismerésért. Fotó: AFP  

Svájci lett az év legjobb sajtja

A bírálók a sajt héját/kérgét és általában a megjelenését, színét, textúráját, állagát és mindenekelőtt az ízét vizsgálják. Ez alapján az év sajtjának a Gruyère AOP Vorderfultigen Spezial-t választották, amelyet a svájci Hinterfultigen településen működő sajtműhely, a Bergkäserei Vorderfultigen sajtüzem 18 hónapig érlelt. 

A Gruyère (ejtsd grüjer) egy sárga színű, tehéntejből készülő félkemény sajt. 2001 óta eredetvédett svájci sajtfajta. Karaktere, sós íze attól függ, mennyi ideig érlelték. A fiatalabb (5 hónap) fajták kicsit diósabb jellegűek, az idősebb (akár 1 év) Gruyère sajtok összetettebb ízűek. 

A magyar sajtkészítők ismét bizonyították szakértelmüket

 Versenyen a hazai sajtkészítők összesen 19 érmet szereztek. Az aranyérmet nyert sajtok között találjuk a mindössze 400 lelket számláló Mónosbélen készülő, hat hónapig érlelt bükki hegyvidéki tehénsajtot is, amelyet Sándor Tamás, a Bükki Sajtmanufaktúra tulajdonosa gyárt.  Sándor Tamás élettörténete Erdélytől Svájcon át a kis bükki községig. Dolgozott fiatal szakácsként francia-svájci étteremben, majd évekig Svájc több kantonjában magyar gasztronómiát bemutató heteken, ezt követően séfhelyettesként egy észak-olaszországi hotelben - írta korábban a Vince.hu szakportál. Külföldi sajtgasztronómiai élményei nagyban hozzájárultak szakmabeli irányváltásához, de hogy végül miért döntött a sajtkészítés mellett, arra nemes egyszerűséggel azt válaszolja: ez volt neki megírva. Itthon kétszer ítélték neki Az Év Sajttermelője címet.

A World Cheese Awards hazai díjazott sajtjai:

Arany minősítés

  • Bükkisajt Sándor Tamás Sajtmanufaktúra – Bükki hegyvidéki tehénsajt 6 hónapos érlelésű
  • Szarvasi Agrár Zrt. – Cervinus Superiore Old
  • Kincses Sajtműhely – Hegyi Sajt

Ezüst minősítés

  • Újlaki Major – Érlelt Juhsajt
  • Szarvasi Agrár Zrt. – Cervinus Grande
  • Aradi Sajt – Kipatéi Delight
  • Bodor Enikő, Mekkentő Gazdaság – Selypi Sajt – Kupac
  • Paraszt Sajt – Magyartarka Kemény 21 hónapos érlelésű
  • Breier Farm – Pilisi Sajt 9 hónapos érlelésű
  • Breier Farm – Tanya Sajt 3 hónapos érlelésű
  • Halda Sajt – Trappista
  • Caritas Vidékfejlesztés – Pricske Sajt 12 hónapos érlelésű
  • Caritas Vidékfejlesztés – Pricske Sajt 6 hónapos érlelésű

Bronz minősítés

  • Bömbi Tejtermékek – Bömbi félkemény érlelt sajt
  • Kincses Sajtműhely – Camembert
  • Aradi Sajt – Öreghegyi Kemény
  • Breier Farm – Pilisi Sajt 3 hónapos érlelésű
  • Tolbán Sajtmanufaktúra – Kék
  • Aradi Sajt – Truffle-Aged Hard Cheese

A cikk kiemelt képe illusztráció.

 

