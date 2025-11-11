Elhárult az utolsó akadály is, épülhet a világ új futballszentélye

Lezárult a San Siro stadion adásvételi folyamata, miután az Internazionale és az AC Milan kifizette a 99 éves futballszentély és a környező telkek vételárát a városi önkormányzatnak.

Lebontják az ikonikus San Siro stadiont és újat építenek helyette

Fotó: PIERO CRUCIATTI / ANADOLU

Ez végleg megnyitja az utat a projekt megkezdése előtt, amelynek keretében lebontják a stadiont (csak egy műemlék jellegű részt őriznek meg belőle), és közös finanszírozásban egy új, 71.500 férőhelyes arénát építenek

– közölték a klubok.

Az amerikai befektetési alapok, a RedBird és az Oaktree tulajdonában lévő AC Milan és az Inter a Foster + Partners és a Manica építészeti cégeket bízta meg az új stadion építésével, ami a terület kereskedelmi és lakóépületekkel történő szélesebb körű rehabilitációjába illeszkedik – mutat rá a Reuters.

Ugyanakkor a milánói ügyészség nyomozást indított egy állítólagos manipulatív ajánlattétel ügyében – közölték igazságügyi források azt követően, hogy egy másik befektetői csoport panaszt tett, mondván, hogy ajánlatot szerettek volna tenni, de a rövidre szabott határidő miatt erre nem volt módjuk. Ez a beadvány azonban várhatóan nem fogja megakadályozni a városi önkormányzat és a két Serie A-klub közötti üzlet létrejöttét.

Már korábban is felmerült a San Siro lebontása

A mostani tranzakció, illetve projekt részben annak az Olaszországra nehezedő nyomásnak a hatására születik meg, hogy korszerűsítse futballstadionjait, amit a Serie A-klubokat támogató külföldi befektetők és a Törökországgal közös rendezésű 2032-es Európa-bajnokság által támasztott elvárások is ösztönöznek.

Az eredetileg 1926-ban épült San Siro Olaszország legnagyobb stadionja, közel 76.000 férőhellyel.

Az 1990-es világbajnokságra felújították, de hiányoznak belőle azok, illetve az olyan színvonalú létesítmények, amelyeket más európai top futballstadionok kínálnak.

A San Siróban – amely februárban a téli olimpia megnyitójának is otthont ad – rendezik az AC Milan és az Inter mérkőzéseit az új stadion elkészültéig.

A San Siro lebontásának és egy modern létesítménnyel való helyettesítésének terve először 2019-ben merült fel, ám többek között politikusok és helyi civil szerveződések ellenállásán, akik szeretnék volna megőrizni az olasz futball egyik szentélyét, akkor megbukott az elképzelés. Az ingatlanügylethez egyébként a Goldman Sachs és a JPMorgan által szervezett finanszírozás biztosítja a fedezetet.