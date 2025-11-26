Veszélyben a hazai sertésállomány: pusztító betegséget azonosítottak egy elhullott vaddisznóban

Az elhullott vaddisznót Tahitótfalu közigazgatási területén a Szentendrei-sziget nyugati oldalán fedezték fel, közel a Duna-parthoz. Az afrikai sertéspestis betegség a vaddisznók közötti természetes terjedése útján kerülhetett az érintett területre. A sziget már 2020 óta fertőzött terület besorolásba tartozott, a mostani ASP eset megerősítését követően azonban szigorúan korlátozott kategóriába került. Az országos főállatorvos emellett elrendelte a Pest vármegyei fertőzött terület további bővítését, ami négy vadgazdálkodási egységet és Budapest vadgazdálkodásra nem alkalmas területegységét is érinti.

Az afrikai sertéspestis az emberre nem jelent egészségügyi veszélyt. (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Fontos hangsúlyozni, hogy az afrikai sertéspestis az emberre nem jelent egészségügyi veszélyt. Jelentőségét elsősorban a gazdasági kár adja, amely a megbetegedett állatok leöléséből és a kereskedelmi korlátozásokból fakad. Éppen ezért

továbbra is kiemelten fontos a járvány házi sertésekre történő terjedésének megakadályozása, amihez az állattartók részéről a járványvédelmi előírások teljes körű betartása elengedhetetlen.

A hatóság kéri az állattartókat, hogy amennyiben a sertésállományban hirtelen lázas megbetegedést, elhullást, vérzéses tüneteket észlelnek, 24 órán belül értesítsék az állategészségügyi szolgálatot!

A betegségről, az elrendelt előírásokról és korlátozásokról, valamint az érintett területekről részletes és folyamatosan frissülő információk elérhetőek a Nébih portálon: https://portal.nebih.gov.hu/hu/afrikai-sertespestis