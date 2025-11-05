Rendkívüli: felfüggesztették a Shein elérhetőségét

Újabb hullám érkezett a Shein franciaországi botrányában: a francia Pénzügyminisztérium egy szűkszavú közleményben tudatta, hogy felfüggeszti a vállalat online platformjához való hozzáférést addig, amíg a cég nem igazolja, hogy a felületein megjelenő tartalmak mindenben megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. A fejleményre épp azon a napon került sor, amikor a Shein megnyitja első állandó üzletét Párizsban, a divatipar egyik ikonikus áruházában. Emlékezetes: korábban a francia pénzügyminiszter kitiltással fenyegette meg a vállalatot.

A francia kormány blokkolja a Shein online elérését (illusztráció)

Fotó: ARNAUD FINISTRE / AFP

Tiltják az online Sheint, bár még elérhető

A francia ügyészek nem csak a Shein ellen vizsgálódnak. Miként az Origo megírta, a gyerek kinézetű szexbabák kiváltotta botrány után néhány nappal bejelentették, hogy vizsgálatot folytanak le más nagy online piactereken is, így ellenőrzik a Temut, a Wisht, és az AliExpresst is azzal kapcsolatban, felületiken megjelennek-e jogszabályba ütköző termékek vagy termékleírások, esetleg egyéb tartalmak.

A Shein már a hét elején készségesen kommunikált a helyzetről, és a szó átvitt értelmében szélesre tárta kapuit a hatóságok előtt, jelezve, nagyon komolyan veszik a problémát, és túl azon, hogy letiltották a kifogásolt termékek megjelenését, mindenben együttműködnek a francia hivatalos szervekkel. Úgy látszik, ez egyelőre nem elég, mert mint az AP írja, a pénzügyminisztériumi döntés értelmében a francia hatóságok digitális blokád alá vonták a Shein oldalát. Ez azt jelenti, hogy lehetetlenné tették annak elérését.

A Shein egyelőre nem reagált a sajtómegkeresésekre. Az AP szerint a francia kormány bejelentését követően továbbra is elérhető volt a platform francia verziója, és ott továbbra is lehetséges volt a vásárlási műveletek elvégzése.

Az Origo tapasztalata alapján cikkünk készítésekor még elérhető volt a francia Shein, amiből arra lehet következtetni, hogy a tiltás később léphet életbe, esetleg arra, hogy a kormány változtatott a blokkolási döntrésén.

Tüntetük a párizsi üzlet helyszínén

A minisztérium nem közölte, hogy a döntése hatással lesz-e a fizikai áruházra, és nem is részletezte annak egyéb vonatkozásait. A Shein a mai napon nyitotta meg párizsi áruházát a nagy múltú BHV áruházban, a döntés ezen a napon született, illetve most jelentették meg.