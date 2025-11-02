Visszataszító, amit a Sheinről mondanak: gyerekszexbabák árusítása a vád

A francia Versenypolitikai, Fogyasztóvédelmi és Csalás Elleni Felügyelőség (DGCCRF) közölte, hogy feljelentést tett a Shein ellen a nyomozó hatóságoknál azért, mert az online piactér kínálatában gyerek megjelenítésű szexbabák tűntek fel. A hatóság úgy fogalmazott, hogy a vélelmes szexbabák online leírása „megnehezíti, hogy kételkedni lehessen a tartalom gyermekpornográfiai jellegében”.

Gyermekpornográf tartalom és termékek jelentek meg a Shein kínálatában, feljelentést tettek Franciaországban (illusztráció)

Fotó: ARNAUD FINISTRE / AFP

Feljelentés a Shein ellen, amely amúgy is kihúzta a gyufát a franciáknál

Ha a hatóság megállapítása helytálló, akkor az két dolgot biztosan jelent: az egyik, hogy a Shein gyermekpornográfiát megvalósító tartalmat jelenített meg online felületein. A másik, ezzel összefüggésben, hogy a kínálatban ugyanezt a kategóriát kimerítő árucikkek ténylegesen meg is jelentek.

A BBC francia médiaértesülésekre hivatkozva számolt be erről a fejleményről. A Shein nyilatkozott a kérdésben a brit műsorszolgáltatónak, azt közölve, hogy „a szóban forgó termékeket azonnal eltávolították kínálatot bemutató felületekről, haladéktalanul azt követően, mihelyst tudomást szereztünk a súlyos problémáról”. Arról nem közöltek részleteket, hogy melyik kereskedő kínálatában jelentek meg a leírásuk alapján a gyermekpornográfiával összefüggésbe hozható termékek, ahogy arról sem, hogyan csúsztak át a cég szűrőin.

A Shein vizsgálatot ígért ennek feltárására. Emellett közölték, „átfogó felülvizsgálatot indítunk, hogy azonosítsuk és eltávolítsuk a hasonló tételeket, amelyeket más harmadik féltől származó szállítók hirdethetnek meg a piacterünkön”.

A vállalat fenti nyilatkozatából arra lehet következetni, hogy

nem pusztán a kínálatba beemelt termékek leírása volt gyermekpornográf jellegű, hanem az eladásra kínált cikkek kialakítása, megjelenítése vagy egyéb paraméterei is kimerítették ezt a fogalmát.

A francia média szerint a fogyasztóvédelmi hatóság a francia ügyészségen is eljárást indított a Shein ellen, valamint bejelentést tett az Arcomnál, a francia audiovizuális és digitális kommunikációt szabályozó hatóságnál is.

A hír azért is különösen kínos a Shein számára, mert mint megírtuk, a cég épp most nyitja meg első fizikai üzletét – egy párizsi áruházban, erről cikkünket itt találja. A Sheint számos támadás érte a hagyományos divatmárkák részéről Franciaországban, melyek attól tartanak, hogy olcsó áruival az ázsiai alapítású vállalat ellehetetleníti őket.