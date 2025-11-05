Nagy lehet a baj: az összes ázsiai piacteret vizsgálják a szexbababotrányban

A Shein tájékoztatása alapján már nincs – illetve nem lenne szabad, hogy legyen – piacterük kínálatában szexbaba termék, miután a francia fogyasztóvédelem bejelentése nyomán úgy akarták csillapítani a botrány hatásait, hogy inkább az összes, egyébként felnőtteknek legálisan árult szexbabát levették a kínálatból. Emlékezetes, és az Origo is megírta: az ügy előzménye az, hogy a francia fogyasztóvédelem gyerek kinézetű szexbabákra figyelt fel a Shein kínálatában, amely egyértelműen gyermekpornográf vonatkozású tartalmat jelent.
Shein: minden információt átadunk a hatóságoknak
A Shein nyilvánosan kanosszázik: a cég operatív vezetője személyes vezetői kérdésként kezeli a helyzet megoldását, és bejelentette, hogy mindenben együttműködik a hatóságokkal. A helyzetet különösen pikánssá teszi, hogy a vállalat épp most – szerdán – nyitja meg első fizikai üzletét Párzsiban, a BHV áruházban.
A vállalat szóvivőjén keresztül megüzente:
minden információt megoszt az eladókról, vevőkről, és a termékekről, is, melyek összefüggésbe hozhatók a weboldalon felbukkant, gyerekkinézetű szexbabákkal.
Ám a párizsi ügyészségnek ez nem elég, és jelezte, hogy a botrány kapcsán az összes nagy ázsiai piacteret – AliExpess, Temu, Wish – górcső alá veszik az azokon felbukkanó szexbababa termékek kapcsán. A BBC-nek sikerült elérnie ezeket a vállalatokat:
- az AliExpress azt nyilatkozta, hogy nagyon komolyan veszik az ügyet;
- a Temu jelzése szerint nem érintett a kérdésben, mivel nem engedélyezte szexbabák árusítását felületén, bár közölték, hogy együttműködnek a francia hatóságokkal;
- a Wish egyelőre nem adott választ.
Tüntettek a Shein első fizikai boltja miatt
A Sheinnek bizonyosan a legrosszabbkor jött a botrány, mivel első állandó fizikai üzletének megnyitása kapcsán amúgy is támadások célkeresztjébe került. Az 1856-ban alapított, legendás hírű BHV-ban működő kereskedők és más francia divatipari vállalatok is támadják a Sheint versenytársaihoz képest nagyon alacsony árai miatt, de a vállalat kritikákat kapott azért is, mert egyes értékelésk szerint aránytalanul nagy környezeti hatással működik, valamint beszállítói láncában nincsenek minden ponton rendben a munkakörülmények, a munka-, valamint általában véve az emberi jogok érvényesülése.
A BHV áruház korábban meghozott döntése arról, hogy beengedi oda a Sheint, akkora felháborodást váltott ki a bérlők egy részében, hogy többen kilátásba helyezték, elhagyják a patinás áruházat. Az épület előtt még tüntetések is zajlottak emiatt, és az áruház üzemeltetője ennek kapcsán elismerte: fontolóra vették, hogy kifarolnak a Sheinnel kötött megállapodásból.
Ám végül benne maradtak: Frédéric Merlin, az áruházat üzemeltető vállalat képviselője szerint „a Shein meggyőzte őket”, s így bíznak abban, hogy az üzletben forgalomba kerülő ruházati termékek előállítása nem függ össze gyerekmunkával vagy felnőtt munkavállalók kizsákmányolásával.