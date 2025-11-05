Nagy lehet a baj: az összes ázsiai piacteret vizsgálják a szexbababotrányban

Hírlevél

A párizsi ügyészség vizsgálatot indított az ázsiai online kereskedelem óriási ellen a Sheinnél a napokban kitört gyerek kinézetű szexbabák botránya kapcsán. A Shein mellett vizsgálják a másik nagy játékost, a Temut is, de sorra kerül az AliExpress és a korábban a magyar vásárlók által is használt Wish nevű felület is. Az ügyészség tájékoztatása szerint a vizsgálatokat egyértelműen a francia fogyasztóvédelmi hatóság gyerek kinézetű szexbabákkal kapcsolatos bejelentése mozgatja.
A Shein tájékoztatása alapján már nincs – illetve nem lenne szabad, hogy legyen – piacterük kínálatában szexbaba termék, miután a francia fogyasztóvédelem bejelentése nyomán úgy akarták csillapítani a botrány hatásait, hogy inkább az összes, egyébként felnőtteknek legálisan árult szexbabát levették a kínálatból. Emlékezetes, és az Origo is megírta: az ügy előzménye az, hogy a francia fogyasztóvédelem gyerek kinézetű szexbabákra figyelt fel a Shein kínálatában, amely egyértelműen gyermekpornográf vonatkozású tartalmat jelent.

Illustration of the Shein logo and the website of the fast-fashion retailer. Shein, the Chinese online clothing giant, is known for its low-cost garments produced in China, Screenshot taken in Paris on November 3, 2026. Illustration du logo de Shein et le site du detailant de fast fashion, Shein, geant chinois du pret a porter en ligne, est connu pour ses vetements a bas prix produits en Chine, copie d ecran realisee a Paris le 3 novembre 2026. (Photo by Isabelle Souriment / Hans Lucas via AFP)
Nincs vége a szexbaba-botránynak, a francia ügyészek a Shein után vizsgálják a többi nagy online piacteret is (illusztráció)
Fotó: ISABELLE SOURIMENT / Hans Lucas

Shein: minden információt átadunk a hatóságoknak

A Shein nyilvánosan kanosszázik: a cég operatív vezetője személyes vezetői kérdésként kezeli a helyzet megoldását, és bejelentette, hogy mindenben együttműködik a hatóságokkal. A helyzetet különösen pikánssá teszi, hogy a vállalat épp most – szerdán – nyitja meg első fizikai üzletét Párzsiban, a BHV áruházban.

A vállalat szóvivőjén keresztül megüzente: 

minden információt megoszt az eladókról, vevőkről, és a termékekről, is, melyek összefüggésbe hozhatók a weboldalon felbukkant, gyerekkinézetű szexbabákkal.

Ám a párizsi ügyészségnek ez nem elég, és jelezte, hogy a botrány kapcsán az összes nagy ázsiai piacteret – AliExpess, Temu, Wish – górcső alá veszik az azokon felbukkanó szexbababa termékek kapcsán. A BBC-nek sikerült elérnie ezeket a vállalatokat:

  • az AliExpress azt nyilatkozta, hogy nagyon komolyan veszik az ügyet;
  • a Temu jelzése szerint nem érintett a kérdésben, mivel nem engedélyezte szexbabák árusítását felületén, bár közölték, hogy együttműködnek a francia hatóságokkal;
  • a Wish egyelőre nem adott választ.

Tüntettek a Shein első fizikai boltja miatt 

A Sheinnek bizonyosan a legrosszabbkor jött a botrány, mivel első állandó fizikai üzletének megnyitása kapcsán amúgy is támadások célkeresztjébe került. Az 1856-ban alapított, legendás hírű BHV-ban működő kereskedők és más francia divatipari vállalatok is támadják a Sheint versenytársaihoz képest nagyon alacsony árai miatt, de a vállalat kritikákat kapott azért is, mert egyes értékelésk szerint aránytalanul nagy környezeti hatással működik, valamint beszállítói láncában nincsenek minden ponton rendben a munkakörülmények, a munka-, valamint általában véve az emberi jogok érvényesülése.

A BHV áruház korábban meghozott döntése arról, hogy beengedi oda a Sheint, akkora felháborodást váltott ki a bérlők egy részében, hogy többen kilátásba helyezték, elhagyják a patinás áruházat. Az épület előtt még tüntetések is zajlottak emiatt, és az áruház üzemeltetője ennek kapcsán elismerte: fontolóra vették, hogy kifarolnak a Sheinnel kötött megállapodásból.

Ám végül benne maradtak: Frédéric Merlin, az áruházat üzemeltető vállalat képviselője szerint „a Shein meggyőzte őket”, s így bíznak abban, hogy az üzletben forgalomba kerülő ruházati termékek előállítása nem függ össze gyerekmunkával vagy felnőtt munkavállalók kizsákmányolásával.

 

