Nagy lehet a baj: az összes ázsiai piacteret vizsgálják a szexbababotrányban

A Shein tájékoztatása alapján már nincs – illetve nem lenne szabad, hogy legyen – piacterük kínálatában szexbaba termék, miután a francia fogyasztóvédelem bejelentése nyomán úgy akarták csillapítani a botrány hatásait, hogy inkább az összes, egyébként felnőtteknek legálisan árult szexbabát levették a kínálatból. Emlékezetes, és az Origo is megírta: az ügy előzménye az, hogy a francia fogyasztóvédelem gyerek kinézetű szexbabákra figyelt fel a Shein kínálatában, amely egyértelműen gyermekpornográf vonatkozású tartalmat jelent.

Nincs vége a szexbaba-botránynak, a francia ügyészek a Shein után vizsgálják a többi nagy online piacteret is (illusztráció)

Fotó: ISABELLE SOURIMENT / Hans Lucas

Shein: minden információt átadunk a hatóságoknak

A Shein nyilvánosan kanosszázik: a cég operatív vezetője személyes vezetői kérdésként kezeli a helyzet megoldását, és bejelentette, hogy mindenben együttműködik a hatóságokkal. A helyzetet különösen pikánssá teszi, hogy a vállalat épp most – szerdán – nyitja meg első fizikai üzletét Párzsiban, a BHV áruházban.

A vállalat szóvivőjén keresztül megüzente:

minden információt megoszt az eladókról, vevőkről, és a termékekről, is, melyek összefüggésbe hozhatók a weboldalon felbukkant, gyerekkinézetű szexbabákkal.

Ám a párizsi ügyészségnek ez nem elég, és jelezte, hogy a botrány kapcsán az összes nagy ázsiai piacteret – AliExpess, Temu, Wish – górcső alá veszik az azokon felbukkanó szexbababa termékek kapcsán. A BBC-nek sikerült elérnie ezeket a vállalatokat:

az AliExpress azt nyilatkozta, hogy nagyon komolyan veszik az ügyet;

a Temu jelzése szerint nem érintett a kérdésben, mivel nem engedélyezte szexbabák árusítását felületén, bár közölték, hogy együttműködnek a francia hatóságokkal;

a Wish egyelőre nem adott választ.

Tüntettek a Shein első fizikai boltja miatt

A Sheinnek bizonyosan a legrosszabbkor jött a botrány, mivel első állandó fizikai üzletének megnyitása kapcsán amúgy is támadások célkeresztjébe került. Az 1856-ban alapított, legendás hírű BHV-ban működő kereskedők és más francia divatipari vállalatok is támadják a Sheint versenytársaihoz képest nagyon alacsony árai miatt, de a vállalat kritikákat kapott azért is, mert egyes értékelésk szerint aránytalanul nagy környezeti hatással működik, valamint beszállítói láncában nincsenek minden ponton rendben a munkakörülmények, a munka-, valamint általában véve az emberi jogok érvényesülése.