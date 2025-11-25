Hírlevél

Erre senki sem számított – titkos béketárgyalás kezdődött

A Liverpool zöld jelzést kapott: leigazolhatja a Fradi szupertehetségét

Figyelem! Aki, nem cserél SIM-kártyát, annak megszűnik a vonala az egyik hazai mobilszolgáltatónál

32 perce
Olvasási idő: 7 perc
A korábbi DIGIMobil ügyfeleknek 2025 november végén ki kell cserélniük a SIM-kártyájukat. Amennyiben az érintettek nem cserélik ki a SIM-kártyát a megadott határidőig, akkor a régi SIM használatával ezt követően már nem lesz elérhető számukra a szolgáltatás.
telefonszolgáltatástelefonszolgáltatómobilinternet-szolgáltatás

2025. szeptember 30-án megvalósult a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., az AH Média Kereskedelmi Zrt. és az Invitech ICT Services Kft. jogi egyesülése azzal, hogy a vállalatok beolvadtak a One Magyarország Zrt.-be. A jogi egyesülés technikai változásokkal is jár, amelynek része, hogy a korábbi DIGIMobil ügyfeleknek 2025 november végén ki kell cserélniük a SIM-kártyájukat, hogy továbbra is működjön a mobilszolgáltatásuk.

Amennyiben az érintettek nem cserélik ki a SIM-kártyát a megadott határidőig, akkor a régi SIM használatával ezt követően már nem lesz elérhető számukra a szolgáltatás. Fotó: Pixabay

Technikai átállás miatt szükséges SIM-kártyát cserélni a korábbi DIGIMobil ügyfeleknek

2025. november 25-28. között technikai átállás zajlik a One Magyarországnál, melynek részeként a korábbi DIGIMobil ügyfeleknek SIM-kártyát kell cserélniük a mobilkészülékeikben. 

  • A szolgáltató a kijelölt napokon a reggeli órákban SMS-ben tájékoztatja az ügyfeleket arról, hogy lehetőség szerint aznap délelőtt cseréljék ki a SIM-kártyát a készülékeikben.
  • A szolgáltató tértivevényes levélben küldte meg az új SIM-kártyát az érintett ügyfeleknek októberben. 
  • Ha az ügyfelek nem vették át a levelet, akkor 2025. november 28-a után bármelyik One-üzletben új SIM-kártyát igényelhetnek díjmentesen. 

Amennyiben az érintettek nem cserélik ki a SIM-kártyát az SMS-ben megadott határidőig, akkor a régi SIM használatával ezt követően már nem lesz elérhető számukra a szolgáltatás. A SIM-kártya cserét követően a szolgáltatás a megszokott módon és feltételekkel működik tovább írták a közleményben.

Változások a SIM-kártya-csere után

A SIM-kártya csere után új, 1-essel kezdődő, 10 számjegyű ügyfél-azonosítót kapnak az ügyfelek, amellyel a telefonos vagy a személyes ügyintézés során azonosíthatják magukat. Ezt a számot az új előfizetői szerződés első oldalán találják meg. Az ügyintézésben is lesz változás, ugyanis az átállást követően a One online fiókot és a One mobilalkalmazást használhatják a korábbi D-Ügyfélkapu helyett. A szolgáltató felhívja a figyelmet arra is, hogy ha egy ügyfél korábban csoportos beszedési megbízással fizette be a számláját, a változást követően új csoportos beszedési megbízást kell adnia a bankjának.

További fontos változás, hogy amennyiben egy ügyfél csak a korábbi DIGIMobil szolgáltatással rendelkezik, akkor novemberben nem kap számlát, decemberben viszont kettőt is: egyet, ami a technikai átállás előtti tételeket, egyet pedig, ami az átállás utáni időszak tételeit tartalmazza. Ha pedig az érintett ügyfél vezetékes szolgáltatással is rendelkezik, akkor az októberi és a novemberi számlázásban nem lesz változás, de decembertől kezdve a két szolgáltatáshoz két külön számlát kap majd.

Számos előnnyel jár a technikai átállás

Amennyiben egy ügyfélnek MobilMax+ (korábban D MobilMax+) tarifacsomagja van, az új SIM-kártya aktiválása után 90 napig korlátlan belföldi adatot és hívást biztosít a vállalat belföldön magyar, az EU-ból magyar és EU-s, normál díjas számokra. A SIM-kártya csere révén elérhetővé válik az ügyfeleknek az EU roaming szolgáltatás is, ezáltal az EU-n belüli utazások során is felhasználhatják a csomagban foglalt perceket, SMS-eket és a meghatározott EU-s adatkeretet. 

További előny, hogy az átállást követően a MobilParkolás szolgáltatást is használhatják a korábbi DIGIMobil ügyfelek, így kiegyenlíthetik a parkolásukat készpénz használata nélkül, mobiltelefonos havi számlájuk terhére. 

A technikai átállással kapcsolatos további részletek ide kattintva érhtők el.

 

