Figyelem! Aki, nem cserél SIM-kártyát, annak megszűnik a vonala az egyik hazai mobilszolgáltatónál

2025. szeptember 30-án megvalósult a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., az AH Média Kereskedelmi Zrt. és az Invitech ICT Services Kft. jogi egyesülése azzal, hogy a vállalatok beolvadtak a One Magyarország Zrt.-be. A jogi egyesülés technikai változásokkal is jár, amelynek része, hogy a korábbi DIGIMobil ügyfeleknek 2025 november végén ki kell cserélniük a SIM-kártyájukat, hogy továbbra is működjön a mobilszolgáltatásuk.

Amennyiben az érintettek nem cserélik ki a SIM-kártyát a megadott határidőig, akkor a régi SIM használatával ezt követően már nem lesz elérhető számukra a szolgáltatás. Fotó: Pixabay

Technikai átállás miatt szükséges SIM-kártyát cserélni a korábbi DIGIMobil ügyfeleknek

2025. november 25-28. között technikai átállás zajlik a One Magyarországnál, melynek részeként a korábbi DIGIMobil ügyfeleknek SIM-kártyát kell cserélniük a mobilkészülékeikben.

A szolgáltató a kijelölt napokon a reggeli órákban SMS-ben tájékoztatja az ügyfeleket arról, hogy lehetőség szerint aznap délelőtt cseréljék ki a SIM-kártyát a készülékeikben.

A szolgáltató tértivevényes levélben küldte meg az új SIM-kártyát az érintett ügyfeleknek októberben.

Ha az ügyfelek nem vették át a levelet, akkor 2025. november 28-a után bármelyik One-üzletben új SIM-kártyát igényelhetnek díjmentesen.

Amennyiben az érintettek nem cserélik ki a SIM-kártyát az SMS-ben megadott határidőig, akkor a régi SIM használatával ezt követően már nem lesz elérhető számukra a szolgáltatás. A SIM-kártya cserét követően a szolgáltatás a megszokott módon és feltételekkel működik tovább – írták a közleményben.

Változások a SIM-kártya-csere után

A SIM-kártya csere után új, 1-essel kezdődő, 10 számjegyű ügyfél-azonosítót kapnak az ügyfelek, amellyel a telefonos vagy a személyes ügyintézés során azonosíthatják magukat. Ezt a számot az új előfizetői szerződés első oldalán találják meg. Az ügyintézésben is lesz változás, ugyanis az átállást követően a One online fiókot és a One mobilalkalmazást használhatják a korábbi D-Ügyfélkapu helyett. A szolgáltató felhívja a figyelmet arra is, hogy ha egy ügyfél korábban csoportos beszedési megbízással fizette be a számláját, a változást követően új csoportos beszedési megbízást kell adnia a bankjának.