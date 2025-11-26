Vége: csődbe ment a magyar utasok kedvenc légitársasága

A lett SmartLynx Airlines bejelentette, hogy leállítja valamennyi kereskedelmi járatát. A bejelentés azt követően született meg, hogy a vállalat felülvizsgálta pénzügyi kilátásait és hosszú távú jövőképét.
A hír nagyjából egy hónappal a légitársaság tulajdonosváltása után érkezett. A rigai központú SmartLynx Airlinest októberben adta el a korábbi tulajdonos Avia Solutions-csoport a menedzsment és egy holland befektető konzorciumának.
A jelentős adótartozással is rendelkező légitársaság ezt követően nem sokkal, november elején csődöt jelentett, és szerkezetátalakításba kezdett a kijelölt csődgondnok irányítása alatt.
A leállás több mint három évtizedes tevékenységnek vet véget.
A légitársaság az 1990-es évek elején LatCharter néven indult, kezdetben szovjet gyártású repülőgépeket üzemeltetve, majd az évek során modernizálta a flottáját – írja a FlightRadar24.
A csőd előtt 11 Airbus A320-ast, 4 A321-est és egy A321P2F áruszállítót üzemeltetett.
Ritka üzleti modellt követett a SmartLynx Airlines
A légicég viszonylag ritkaságnak számító üzleti modellt követett, ugyanis a repülőgépeit személyzettel együtt bérbe adta. Ennek lényege, hogy az adott légitársaság egy általa üzemeltetett repülőgépet bérbe ad egy másik légicégnek egy meghatározott időszakra.
A lízingszolgáltató biztosítja a személyzetet, a műszaki karbantartást és a biztosítást, míg a bérbe vevő légitársaság az üzemanyagot, a repülőtéri díjakat és a kereskedelmi repüléshez kapcsolódó költségeket fedezi.
Ez a konstrukció segít a légitársaságoknak a szezonális kereslet, a flottahiány és a működésben fellépő, előre nem tervezhető problémák kezelésében anélkül, hogy flottabővítés mellett kellene elkötelezniük magukat.
A SmartLynx üzleti tevékenységének nagy részét erre a modellre építette, rövid- és középtávú megoldást biztosítva az effajta rugalmasságra szoruló légitársaságoknak. További példát kínál erre többek között az Avion Express és a Hi Fly.
Járatokat szüntet meg a Ryanair
Nemrégiben arról is beszámoltunk, hogy a hazánkban is régóta jelen lévő ír fapados légitársaság, a Ryanair több európai útvonalát leállítja, illetve csökkenti a kapacitását. A döntés hátterében elsősorban az áll, hogy több repülőtéren jelentősen megnövekedtek a díjak és illetékek. Sok országot érint a változás, a jó hír az, hogy Magyarországon viszont fejlesztéseket terveznek.
Németországban például a társaság még a tél folyamán több mint 800.000 ülőhelyet von vissza, és számos járatot töröl olyan repülőterekről, amelyeket „magas költségűnek” minősített. Ide tartozik például Berlin, Hamburg és Memmingen. Spanyolországban pedig 2026 nyarára kb. 1,2 millió ülőhellyel csökkentik a kapacitást az adóemelés hatására.