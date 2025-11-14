Felvásárolhatják a magyarok egyik kedvenc légitársaságát

A lengyel Money.pl forrásai szerint a LOT vezérigazgatója, Michał Fijoł november elején járt Prágában, ez a Smartwings tervezett felvásárlásával hozható összefüggésbe.

Új tulajdonoshoz kerülhet a cseh Smartwings

Fotó: NurPhoto via AFP/Urbanandsport

Az ügyletre rálátó, névtelenséget kérő forrás megerősítette, hogy a tárgyalások előrehaladott stádiumban vannak, de végleges döntés még nem született, illetve ha meg is lesz, azt még a részvényeseknek és a versenyhatóságoknak is jóvá kell hagyniuk.

Ezt kell tudni a Smartwingsről

A Smartwings jelenleg teljes egészében cseh tulajdonban van, tulajdonosai Jiří Šimáně és Roman Vik nagyvállalkozók. Ez a legnagyobb cseh légitársaság és Smartwings Group tagja, 28 éve működik a piacon. A csoport további légitársaságai közé tartozik a Smartwings Poland, a Smartwings Slovakia és a Smartwings Hungary Kft.

A Smartwings Group menetrend szerinti járatokat, charterjáratokat és üzleti jet kategóriájú magánjáratokat üzemeltet. Emellett különjáratokat kínál nemzetközi vállalatok, valamint globális humanitárius és sportszervezetek számára.

A Smartwings ismételten megkapta az IOSA bizonyítványt, amely a legkorszerűbb üzemeltetési biztonsági és minőségi előírásokat képviseli a légi közlekedésben. Repülőgépei tavaly a világ 318 célállomására közlekedtek.

A térség több piacán, köztük Magyarországon is jelen lévő Smartwings felvásárlása jelentősen erősítené a LOT regionális jelenlétét, főként a charterjáratok piacán.

A LOT Polish Airlines tulajdonosa, a Polish Aviation Group 2020 elején felvásárolta volna a Condort, a tönkrement Thomas Cook brit utazásszervező csoport egyik német érdekeltségét, de az üzletet 2020 áprilisában a COVID-19 világjárvány miatt lemondták. Bár a tervezett felvásárlásra nem került sor, a Condor és a LOT továbbra is partnerek, és a lengyel légitársaság weboldalán a Condor partner légitársaságként szerepel.