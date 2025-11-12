Nagy bejelentést tett a minisztérium – ilyen nukleáris reaktor még nem volt Magyarországon!

Az atomenergia központi szerepet tölt be a magyar fogyasztók biztonságos, tiszta és megfizethető ellátásában. A gyors ütemben növekvő áramigények a zöldenergia-termelők mellett a leghatékonyabban karbonmentes atomerőművekkel szolgálhatók ki. A kis moduláris reaktorok (SMR) létesítése egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb lehet, üzemeltetésük hozzájárulhat a klímavédelmi célok teljesítéséhez és a zöld átálláshoz, megerősítheti Magyarország ellátásbiztonságát és technológiai függetlenségét. Az EM közleménye azt mutatja, hogy a hazai nukleárisenergia-ipar óriási új fokozatra kapcsolt, összefüggésben a magyar kormányzati delegáció nemrégiben Washingtonban lezajlott tárgyalásaival.

SMR-ek Magyarországon: parlamenti felhatalmazás alapján kezdődhet meg jövőbeni bevezetésük előzetes feladatainak elvégzése (képünk illusztráció)

Fotó: Pexels

SMR, Paks: pezsgés van a hazai nukleárisenergia-iparban

Azt már a kormányzati közlésekből ismerni: Magyarország és az Egyesült Államok a Washingtonban kötött megállapodások részeként szorosabbra fűzi együttműködését a nukleáris energia békés célú hasznosításában. Emögé konkrét tartalom társul, például, miként megírtuk, amerikai beszállítótól is érkezhet már a következő években az MVM Csoport égisze alatt működő Paksi Atomerőműbe fűtőanyag. Ez azonban nem minden:

Magyarország számára is megnyílik a lehetőség a nukleáris energia hasznosításának viszonylag új fejezetébe való bekapcsolódásra.

Ez nem más, mint a kis moduláris reaktorok (SMR) iparága, mely minden releváns előrejelzés szerint a 2030-as évek egyik nagy energetikai sikerágazatává válhat azzal, hogy a technológia eléri a kereskedelmileg hasznosítható fejlettséget, és megnyílik a lehetőség az SMR-ek – ha nem is cukorkaszerű, de mégis termelési folyamatként tervezhető – tömeges gyártására.

Az áramtermelésben Franciaország és Szlovákia után Magyarország támaszkodik a harmadik legnagyobb arányban atomenergiára Európában.

A Paksi Atomerőmű a legjelentősebb hazai energiatermelőként a hazánkban előállított villamos energia 45 százalékát adja, az áramfelhasználás harmadát biztosítja

– emeli ki az EM közleményében.

A meglévő blokkok üzemidejük folyamatban lévő újabb meghosszabbításával akár a 2050-es évek derekáig termelhetnek megbízhatóan, stabilan tiszta és olcsó áramot. A felgyorsult lakossági és ipari elektrifikációval ugyanakkor az áramigények nagyarányú és lendületes növekedése várható. A szükségletek megugrását minden lehetséges eszközzel ellensúlyozni kell, a paksi bővítésen túl ezért érdemes foglalkozni az új megoldások nyomon követésével is. Az atomenergia reneszánszát éli a világban, azt már az Európai Bizottság is fenntarthatóként ismeri el. Az uniós tagállamok többsége osztja azt a meggyőződést, hogy az atomenergiára szükség van a fogyasztók biztonságos ellátása érdekében. A tavaszi spanyol-portugál áramszünet nyilvánvalóvá tette, hogy a hagyományos alaperőművek nélkülözhetetlenek a szolgáltatások zavartalanságához.