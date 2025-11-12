Hírlevél

atomenergia

Nagy bejelentést tett a minisztérium – ilyen nukleáris reaktor még nem volt Magyarországon!

1 órája
Olvasási idő: 11 perc
Fontos bejelentést tett az Energiaügyi Minisztérium (EM): parlamenti felhatalmazás alapján lehetőség nyílik a korszerű atomerőművek telepítési lehetőségének vizsgálatára. A kormány az Országgyűlés előzetes, elvi hozzájárulását kéri a kis moduláris reaktorok (SMR) hazai telepítését megalapozó előkészítő munka megkezdéséhez.
Az atomenergia központi szerepet tölt be a magyar fogyasztók biztonságos, tiszta és megfizethető ellátásában. A gyors ütemben növekvő áramigények a zöldenergia-termelők mellett a leghatékonyabban karbonmentes atomerőművekkel szolgálhatók ki. A kis moduláris reaktorok (SMR) létesítése egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb lehet, üzemeltetésük hozzájárulhat a klímavédelmi célok teljesítéséhez és a zöld átálláshoz, megerősítheti Magyarország ellátásbiztonságát és technológiai függetlenségét. Az EM közleménye azt mutatja, hogy a hazai nukleárisenergia-ipar óriási új fokozatra kapcsolt, összefüggésben a magyar kormányzati delegáció nemrégiben Washingtonban lezajlott tárgyalásaival.

Cáfolja a Rolls-Royce, hogy részvénykibocsátásra készülne az SMR megoldásai kapcsán (képünk illusztráció)
SMR-ek Magyarországon: parlamenti felhatalmazás alapján kezdődhet meg jövőbeni bevezetésük előzetes feladatainak elvégzése (képünk illusztráció)
SMR, Paks: pezsgés van a hazai nukleárisenergia-iparban

Azt már a kormányzati közlésekből ismerni: Magyarország és az Egyesült Államok a Washingtonban kötött megállapodások részeként szorosabbra fűzi együttműködését a nukleáris energia békés célú hasznosításában. Emögé konkrét tartalom társul, például, miként megírtuk, amerikai beszállítótól is érkezhet már a következő években az MVM Csoport égisze alatt működő Paksi Atomerőműbe fűtőanyag. Ez azonban nem minden: 

Magyarország számára is megnyílik a lehetőség a nukleáris energia hasznosításának viszonylag új fejezetébe való bekapcsolódásra. 

Ez nem más, mint a kis moduláris reaktorok (SMR) iparága, mely minden releváns előrejelzés szerint a 2030-as évek egyik nagy energetikai sikerágazatává válhat azzal, hogy a technológia eléri a kereskedelmileg hasznosítható fejlettséget, és megnyílik a lehetőség az SMR-ek – ha nem is cukorkaszerű, de mégis termelési folyamatként tervezhető – tömeges gyártására.

Az áramtermelésben Franciaország és Szlovákia után Magyarország támaszkodik a harmadik legnagyobb arányban atomenergiára Európában. 

A Paksi Atomerőmű a legjelentősebb hazai energiatermelőként a hazánkban előállított villamos energia 45 százalékát adja, az áramfelhasználás harmadát biztosítja

– emeli ki az EM közleményében.

A meglévő blokkok üzemidejük folyamatban lévő újabb meghosszabbításával akár a 2050-es évek derekáig termelhetnek megbízhatóan, stabilan tiszta és olcsó áramot. A felgyorsult lakossági és ipari elektrifikációval ugyanakkor az áramigények nagyarányú és lendületes növekedése várható. A szükségletek megugrását minden lehetséges eszközzel ellensúlyozni kell, a paksi bővítésen túl ezért érdemes foglalkozni az új megoldások nyomon követésével is. Az atomenergia reneszánszát éli a világban, azt már az Európai Bizottság is fenntarthatóként ismeri el. Az uniós tagállamok többsége osztja azt a meggyőződést, hogy az atomenergiára szükség van a fogyasztók biztonságos ellátása érdekében. A tavaszi spanyol-portugál áramszünet nyilvánvalóvá tette, hogy a hagyományos alaperőművek nélkülözhetetlenek a szolgáltatások zavartalanságához.

Miként az Origo arról már írt, az SMR-ek kompakt méretű, a modern nagyvárosi és ipari igényekhez mérve szerényebb teljesítményű, ellenben kisméretű, akár később mobilizálható, gyorsan telepíthető és viszonylag olcsóbban működtethető energiatermelő erőművek, melyek munkába állítása összehasonlíthatatlanul egyszerűbb feladat a nagy állandó, ám persze jóval nagyobb teljesítménnyel működő atomerőművek üzembe állításához képest.

A Rolls-Royce is az SMR-ágazat egyik szereplője, íme egy, a technológiát bemutató videójuk:

Újgenerációs nukleáris energiatermelés kezdődhet évek múlva hazánkban is

A kis moduláris reaktorok (SMR-ek) a nukleáris energiatermelés új generációját képviselik, kompaktabb, rugalmasabb megoldást kínálnak. Felépítésük lehetővé teszi az újabb termelő egységek fokozatos, az igényekhez igazodó, költséghatékonyabb telepítését.

Az SMR-ek szerepet kaphatnak a klímasemlegességi törekvések teljesítésében, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésében és az energiarendszerek decentralizálásában is.

Alkalmazásukat a közép-európai régió számos országa, például

  • Csehország, 
  • Lengyelország, Szlovákia, és 
  • Románia tervezi. 

A technológiai fejlesztések előrehaladásának ismeretében a telepítések a következő évtizedben várhatók. A gyártói kapacitásokra figyelemmel azonban hazánkban is időszerű elkezdeni a felkészülést.

Mire adhat jogosítványt a parlamenti felhatalmazás?

A benyújtott tervezet szerint a kormány az Országgyűlés előzetes, elvi jóváhagyását kéri a hazai előkészítő munka megindításához. A parlamenti képviselők határozatban nyilváníthatják ki egyetértésüket azzal, hogy az atomenergia alkalmazása Magyarország energiaszuverenitási, klímavédelmi és ellátásbiztonsági céljainak teljesítését szolgálja. Felkérhetik a kormányt a kis moduláris reaktorok technológiájának és a potenciális gyártók ajánlatainak megismerését szolgáló előkészítés megindítására, a szükséges jogszabályi keretek Országos Atomenergia Hivatallal közös kidolgozására. Párhuzamosan a parlament elé kerülnek az atomenergiáról szóló törvény indokolt módosításai is. A határozat elfogadása esetén az előkészítéssel kapcsolatban elvégzett feladatokról éves jelentések keretében kap majd rendszeres tájékoztatást az Országgyűlés.

A kormány a magyar fogyasztók biztonságos és megfizethető árú ellátásának érdekében, a nemzeti energiamix részeként hosszú távon számol az atomenergiával. Az EM szerint abban vagyunk érdekeltek, hogy 

a hazai szükségleteket a lehető legnagyobb arányban belföldön előállított, tiszta energiával szolgáljuk ki.

Az atomipari tapasztalatok és szaktudás további hasznosítása is indokolja a kis moduláris reaktorok meghonosítási lehetőségének alapos vizsgálatát.

 

