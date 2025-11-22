Az euró bevezetésére készülő Bulgáriában parlamenti vizsgálóbizottságot alakítanak Soros György befolyásának kivizsgálására

Miközben Bulgária az euró bevezetésére készül, és kormányuk arról döntött, hogy idén az év végi munkaszünet két nappal hosszabb lesz az uniós fizetőeszköz problémamentes bevezetése érdekében, a bolgár parlament november elején vizsgálóbizottság felállításáról határozott, Soros György milliárdos, a fia, Alexander és bulgáriai alapítványaik tevékenységének kivizsgálására. Az ideiglenes bizottság azt kapta feladatául, hogy állapítsa meg, milyen pénzmozgások történtek Soros alapítványai körül, és azonosítsa az esetleges összefüggéseket pártokkal, bíróságokkal, iskolákkal, médiumokkal, gazdasági körökkel és közintézményekkel.

Soros György átrendezte befektetéseit

Fotó: AFP

Eközben Soros az USA-ban is aktivizálódott, és mint az a tőzsdefelügyelet úgynevezett a 13F-jelentéseiből kiderült, Soros György alapkezelője 405 millió dollár értékben vásárolt Amazon-részvényeket és 85 millió dollárért Apple-papírokat – írja a Magyar Nemzet. Az elemzők a két befektetés közül különösen az Amazont tartják ígéretesnek, a részvény ugyanis közel 23 százalékos felértékelődési potenciállal rendelkezik, jelenleg azonban az árazása történelmi mélyponton van. Soros György nettó vagyona jelenleg nagyjából 7,5 milliárd dollár.

A befektető harminc éven át menedzselte a Quantum Fundot, amely átlagosan évi harmincszázalékos hozamot ért el.

A sajtóban arról is beszámoltak, hogy a Soros Fund Managementnél jelentős változásokat hajtottak végre a lezárt negyedévben. Megváltak például a First Solar napelemgyártó vállalatban lévő kitettségük nagy részétől, de több, a széles piacokat lekövető ETF-ben tartott opciójától is megszabadult az alap. Sőt, a Liberty Broadband IT-kommunikációs cégből is teljesen kiszálltak. Hamarosan kiderül, mi állt a döntések hátterében, és mennyit kaszál a milliárdos.

Soros körül egyébként is vannak történések: Donald Trump elnök például kijelentette, hogy kormánya beperli a magyar születésű milliárdost, azzal vádolva őt, hogy „profi agitátorokat” használt fel zavargások szervezésére az Egyesült Államokban. A kritikusok régóta azzal vádolják Sorost és NGO-hálózatát, hogy világszerte különféle tiltakozó mozgalmakat támogatnak, beavatkoznak a választásokba, és megpróbálják alakítani a helyi médiafelületet, valamint elnyomni az ellenvéleményeket.