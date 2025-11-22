Sokan megváltoztatnák azt, ami a magyarok eszébe jut kedvenc téli országukról

Óriási munka – a szektor egészének, valamint kormányzati támogató- és háttérintézmények erőfeszítése - van abban, hogy Magyarország – s benne Budapest – évről évre egyre jobban teljesít a turizmusban, mind több külföldi – s belföldi – utazó választja kikapcsolódásának helyszínül. Ennek a turizmus gazdasági teljesítménye, valamint országimázs szempontjából is nagy jelentősége van. Abban sincs semmi meglepő, hogy a legtöbb európai országban hasonló törekvéseket, az állami és a szakmaközi turisztikai szervezetek együttműködését látni abban, hogy vonzóbbá tegyék országukat a külföldiek, ezen belül a legfontosabb küldőországok számára. Ezért jelentett az Origo számára is különleges lehetőséget az, hogy a Spanyol Nagykövetség és a Wizz Air meghívására egy, a budapesti nagykövetség épületében rendezett eseményen bepillantást kaphatott abba, miként zajlik egy, a magyarok által kedvelt célország újrapozicionálása.

A spanyolországi Sevilla: a spanyolok szeretnék elérni, hogy a magyar turistáknak ne csak a napsütés és a tenger jusson eszébe az oszágról, ahová a Wizz Air révén számos közvetlen járat szállít utasokat

Fotó: Unsplash

A spanyolok szeretnék, ha más is eszünkbe jutna országukról a napsütés mellett

Miért mennek a közép-európai, köztük a magyar turisták Spanyolországba télen? Sajátos eszképizmus miatt, azaz kissé egyszerűbben fogalmazva azért, mert míg itthon sokszor hideg és szürke az idő, hó pedig már csak elvétve van – mindennek persze megvan a maga hangulata és varázsa, de sok honfitársunk időnként elvágyódik belőe. Spanyolország pedig a mediterrán térség egyi kedvelt célországa erre a célja.

Ha a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatait megnézzük, akkor azt látjuk, 2019-től mostanáig nagyjából két-háromszorosára (függően a konkrétan vizsgált negyedévtől) nőtt a Spanyolországba látogatók száma. Például 2024 negyedik negyedévében 75 ezer utazást regisztráltak, ami több, mint például a másik favorit Görögországba tett 56 ezer utatással. Az idei év pedig szárnyal: 2025 első három hónapjában 103 ezer, második három hónapjában 130 ezer utazást tettek a magyarok Spanyolországba (ez szintén több, mint a Görögországra regisztrált számok).

S bár ezek a számok nem részleteznek olyan adatokat, mint a kiutazások célja (szabadidős vagy üzleti) vagy a kiutazók demográfiai megoszlása, nagyságrendileg egyeznek a spanyol turisztikai adatokkal, amiket Inmaculada Aguado turisztikai tanácsos, Spanyolország bécsi turisztikai irodájának képviselője ismertetett. Ezek alapján

2023-ban 370 721 magyar turistát fogadott a mediterrán ország, akik átlagosan 6 napot töltöttek ott, 346 milió eurót költve;

2024-ben a turiszták száma 538 538-ra nőtt, akik átlagosan 7 éjszakát töltöttek ott, és 637 millió eurónyi költés kapcsolódott hozzájuk.

A magyar turisták mindkét évben főként a harmadik negyedévben utaztak az országba, ami arra utal, hogy a magyar kiutazók többsége még mindig elsősorban a tengerpartjai, a napsütés miatt keresi fel Spanyolországot.