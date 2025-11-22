Sokan megváltoztatnák azt, ami a magyarok eszébe jut kedvenc téli országukról

Óriási munka – a szektor egészének, valamint kormányzati támogató- és háttérintézmények erőfeszítése - van abban, hogy Magyarország – s benne Budapest – évről évre egyre jobban teljesít a turizmusban, mind több külföldi – s belföldi – utazó választja kikapcsolódásának helyszínül. Ennek a turizmus gazdasági teljesítménye, valamint országimázs szempontjából is nagy jelentősége van. Abban sincs semmi meglepő, hogy a legtöbb európai országban hasonló törekvéseket, az állami és a szakmaközi turisztikai szervezetek együttműködését látni abban, hogy vonzóbbá tegyék országukat a külföldiek, ezen belül a legfontosabb küldőországok számára. Ezért jelentett az Origo számára is különleges lehetőséget az, hogy a Spanyol Nagykövetség és a Wizz Air meghívására egy, a budapesti nagykövetség épületében rendezett eseményen bepillantást kaphatott abba, miként zajlik egy, a magyarok által kedvelt célország újrapozicionálása.
A spanyolok szeretnék, ha más is eszünkbe jutna országukról a napsütés mellett
Miért mennek a közép-európai, köztük a magyar turisták Spanyolországba télen? Sajátos eszképizmus miatt, azaz kissé egyszerűbben fogalmazva azért, mert míg itthon sokszor hideg és szürke az idő, hó pedig már csak elvétve van – mindennek persze megvan a maga hangulata és varázsa, de sok honfitársunk időnként elvágyódik belőe. Spanyolország pedig a mediterrán térség egyi kedvelt célországa erre a célja.
Ha a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatait megnézzük, akkor azt látjuk, 2019-től mostanáig nagyjából két-háromszorosára (függően a konkrétan vizsgált negyedévtől) nőtt a Spanyolországba látogatók száma. Például 2024 negyedik negyedévében 75 ezer utazást regisztráltak, ami több, mint például a másik favorit Görögországba tett 56 ezer utatással. Az idei év pedig szárnyal: 2025 első három hónapjában 103 ezer, második három hónapjában 130 ezer utazást tettek a magyarok Spanyolországba (ez szintén több, mint a Görögországra regisztrált számok).
S bár ezek a számok nem részleteznek olyan adatokat, mint a kiutazások célja (szabadidős vagy üzleti) vagy a kiutazók demográfiai megoszlása, nagyságrendileg egyeznek a spanyol turisztikai adatokkal, amiket Inmaculada Aguado turisztikai tanácsos, Spanyolország bécsi turisztikai irodájának képviselője ismertetett. Ezek alapján
- 2023-ban 370 721 magyar turistát fogadott a mediterrán ország, akik átlagosan 6 napot töltöttek ott, 346 milió eurót költve;
- 2024-ben a turiszták száma 538 538-ra nőtt, akik átlagosan 7 éjszakát töltöttek ott, és 637 millió eurónyi költés kapcsolódott hozzájuk.
A magyar turisták mindkét évben főként a harmadik negyedévben utaztak az országba, ami arra utal, hogy a magyar kiutazók többsége még mindig elsősorban a tengerpartjai, a napsütés miatt keresi fel Spanyolországot.
De valóban így van ez, vagy csak a számok alapján sugallt vélekedés, már-már közhely?
Biztosak vagyunk benne, hogy a magyar utazók többsége továbbra is a napsütés, a téli hónapokban is kellemes idő miatt utazik Spanyolországba
– mondta az Origónak adott válaszában Jaime Hecht Lombardo, a Spanyol Turisztikai Hivatal magyarországi képviselője.
A szakember szerint a cél éppen az, hogy megváltoztassák a Spanyolország lehetőségeiről szerintük is berögzült képet. Ez nem egyenlő azzal, hogy „eltöröljék” azt a képet, ami Spanyolországot a napfénnyel, tengerparttal, a télen is kellemes időjárással köti össze. A látottak-hallottak, és a jelenlévők elmondásából az a kép rajzolódik ki, hogy a spanyolok azt szeretnék üzenni a magyar turistáknak (is), hogy országuk nem csak a napsütés és a tengerpartok miatt érdekes.
A régiók vonzereje, a gasztronómiai különlegességek, az épített és szellemi történelmi örökség, valamint a fenntarthatóság és a temészetközpontúság ennek hívószavai, amelyre csatlakozva a turizmusban érdekelt helyi vállalkozások, családok pénzügyi helyzetén is tud javítani a spanyol kormányzat. Az erre való törekvés konkrét jegyei öltöttek testet az eseményen az egyes régiókról szóló turisztikai kisfilmek formájában.
Spanyolországnak minderre nem azért van szüksége, mert kevés látogatója lenne az országnak, épp ellenkezőleg. Inmaculada Aguado szerint 2025-re közel 100 millió látogatót várnak (tavaly 90 millió beutazót regisztráltak), amivel Franciaország mögött a világ legvonzóbb turisztikai célpontjának számít országuk a turisták számával mérve.
A turizmusfejlesztési törekvéseknek az a céljuk, hogy elmélyítsék a turisták fejében élő képet Spanyolországról, elérve, hogy a napsütés mellett a szülőhazájuk által kínált lehetőségekre azzal egyenrangúként tekintsenek a magyar turisták is.
Egyúttal kezelni kívánják a turizmushoz kapcsolódó fenntarthatósági kihívásokat, többek között a „túlturizmus” kérdését. Ezekre a kérdésekre is válaszokat próbálnak adni a turizmus 2030-ig szóló fenntarthatósági stratégiájával, amit októberben fogadtak el.
Oda-vissza fontos piac a magyar és a spanyol is a Wizz Airnek
Mindez persze pusztán ábránd maradna stabil, folyamatosan biztosított légi összekötettés nélkül. A de facto magyar légitársaság Wizz Air itt kerül a képbe (pontosabban került, már jó ideje, hiszen itt már nem is magyar-spanyol járatok létesítéséről van főként szó, hanem inkább a sűrítésükről). A Wizz Air háza táján most nagy a mozgás, nemrég például a magyar kormánydelegációt szállították Washingtonba különjárattal, hamarosan érkezik flottájukba a 250. gép, s a magyarországi üléskapacitásukat 2026-ban 9 millióra emelik.
Azt, hogy milyen súllyal esik latba Spanyolország a Wizz Air palettáján, mutatja, hogy utasaik körében a második legnépszerűbb célpont Spanyolország. Az imént említett 2026-os magyar ülésszám ugyanakkor már összemérhető a spanyoléval, ott 10,3 millió ülést kínálnak évente. A két ország piacának lehetőségeit pedig – például – az mutatja, hogy a Wizz Air
- Budapestről Bilbaóba tartó járatainak számát jövő tavasztól a mostani kettőről heti háromra, míg
- a madridi járatszámot heti hétről tizenkettőre emeli.
Ezek az előrejelzések azt mutatják, hogy a Wizz Air elkötelezett a közvetlen légi összeköttetés fenntartásában, egyúttal bővíteni kívánja azt az erőteljes piaci igény miatt. Ebben a viszonylatban talán nem is indokolt arról beszélni, lehet-e fontosságot tenni a két ország piaca között, de mint kiderült, mégis lehet jogosultsága.
A Wizz Air egy magyar alapítású, magyar légitársaság, és az is marad. Minden járatnyitásunkat, járatszám-bővítésünket úgy hajtunk végre, hogy Magyarországban gondolkodunk, onnan tervezünk, és így tekintünk a magyar-spanyol közvetlen járatokra is
– nyilatkozta az Origónak Silvia Mosquera, a Wizz Air kereskedelmi igazgatója a felvetés kapcsán.
A vállalat képviselője kijelentette: adataik alapján nem csak a magyar turisták kedvelt úti célja Spanyolország, hanem a spanyolok közül is nagyon sokan választják Magyarországot kikapcsolódásuk helyszínéül. Úgy látják, a hazánkba érkező spanyol látogatók száma folyamatosan emelkedni fognak. Mind a magyar, mind a spanyol utazási igényeket ki tudják így szolgálni.