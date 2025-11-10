Hírlevél

Ez a keksz penészes lehet – ne egyen belőle, ha ilyet vásárolt!

Mikrobiológiai eltérést tapasztaltak a SPAR egyik sajátmárkás termékében, ezért az áruházlánc a készítmény polcokról való eltávolításáról. Ha vásárolt a kekszből, ne fogyassza, mert az penészes lehet.
A SPAR Magyarország Kft. az általuk forgalmazott SPAR FREE FROM kókuszos keksz 150g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben mikrobiológiai eltérést – penész esetleges jelenlétét – tapasztalták. Az áruházlánc a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a keksz forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

keksz
Ez az a keksz, amely szennyezett lehet. Ne egyen belőle! / Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

A kókuszos keksz adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: SPAR FREE FROM kókuszos keksz
  • Kiszerelés: 150g
  • Minőségmegőrzési idő: 2026.01.26.
  • Tétel azonosító: L250505
  • Gyártó: Sapidum d.o.o.
  • Forgalmazó: SPAR Magyarország Kft.

A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek.

 

