Ez a keksz penészes lehet – ne egyen belőle, ha ilyet vásárolt!

A SPAR Magyarország Kft. az általuk forgalmazott SPAR FREE FROM kókuszos keksz 150g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben mikrobiológiai eltérést – penész esetleges jelenlétét – tapasztalták. Az áruházlánc a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a keksz forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Ez az a keksz, amely szennyezett lehet. Ne egyen belőle! / Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

A kókuszos keksz adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: SPAR FREE FROM kókuszos keksz

Kiszerelés: 150g

Minőségmegőrzési idő: 2026.01.26.

Tétel azonosító: L250505

Gyártó: Sapidum d.o.o.

Forgalmazó: SPAR Magyarország Kft.

A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek.