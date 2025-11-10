Ez a keksz penészes lehet – ne egyen belőle, ha ilyet vásárolt!

Mikrobiológiai eltérést tapasztaltak a SPAR egyik sajátmárkás termékében, ezért az áruházlánc a készítmény polcokról való eltávolításáról. Ha vásárolt a kekszből, ne fogyassza, mert az penészes lehet.
A SPAR Magyarország Kft. az általuk forgalmazott SPAR FREE FROM kókuszos keksz 150g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben mikrobiológiai eltérést – penész esetleges jelenlétét – tapasztalták. Az áruházlánc a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a keksz forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.
A kókuszos keksz adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: SPAR FREE FROM kókuszos keksz
- Kiszerelés: 150g
- Minőségmegőrzési idő: 2026.01.26.
- Tétel azonosító: L250505
- Gyártó: Sapidum d.o.o.
- Forgalmazó: SPAR Magyarország Kft.
A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek.
