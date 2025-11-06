Mindenki értesítést kap a bankoktól, ne szalassza el – sok pénz múlhat rajta

Bankszámlaszolgáltatás nélkül ma már szinte elképzelhetetlen pénzügyeinket intézni, ám ezeknek éppúgy vannak - egymáshoz képest olykor jelentősen eltérő - költségei. Miként megírtuk, idén nyáron új eszközt élesített az MNB annak érdekében, hogy az ügyfelek könnyebben hasonlíthassák össze a számlacsomagok árazását. Most pedig egy régebben bevezetett, miként megírtuk, rendszeres időközönként használt eszköz kerül elő: az MNB vezetői körlevelében felhívja a pénzforgalmi szolgáltatók figyelmét, hogy miképp tájékoztassák lakossági ügyfeleiket az azok számára rendelkezésre álló, az eddiginél kedvezőbb árazású számlacsomagjaikról. Azt követően, hogy Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke áprilisban megállapodott a Magyar Bankszövetséggel a lakossági pénzügyi szolgáltatások díjainak csökkentéséről és a lakossági számlaváltások ösztönzéséről, a mostani szabályozás a tájékoztatás részleteiről ad útmutatást. Az ügyfelek akár spórolhatnak is a számlacsomagukhoz kapcsolódó költségeken.
Az éves díjkimutatás a kulcs a spóroláshoz
A jegybank egyebek mellett azt kezdeményezte, hogy a piaci szereplők
az ügyfeleknek legkésőbb január 31-ig kiküldendő – az előző esztendő számlaadatait összegző – éves díjkimutatással egy küldeményben adjanak ingyenes tájékoztatást a náluk elérhető kedvezőbb számlacsomagról, amelyre átszerződve az ügyfelek költséget takaríthatnak meg.
Ha egy ügyfél részére annak jelenlegi számlacsomagjához képest több kedvezőbb ajánlat is adható, a piaci szereplőknek minden esetben a legnagyobb megtakarítást nyújtó ajánlatot kell javasolniuk.
Figyeljen erre a tájékoztarásra is: ön is meg kell, hogy kapja ezt az információt!
A körlevél elvárása szerint a bankoknak arról is tájékoztatniuk kell a fogyasztókat, hogy a számlaváltásra (saját szerződéses feltételeikkel összhangban) milyen kommunikációs csatornákon van lehetőségük.
Az MNB jó gyakorlatnak tartja, ha
- a bankok a kedvezőbb számlacsomagban elérhető éves megtakarításról is tájékoztatják ügyfeleiket, valamint
- a csomagváltásért nem számítanak fel díjat.
Követendő gyakorlat továbbá a tájékoztatásban felhívni az ügyfelek figyelmét arra, hogy amennyiben áttekintenék a Magyarországon elérhető fizetési számla ajánlatokat, keressék fel az MNB Bankszámlaválasztó alkalmazását, amely oldalon a fizetési szokásaikhoz leginkább illeszkedő bankszámlákat összehasonlíthatják, valamint a jegybank részletes számlacsomag költség publikációját.
Ha hasonlóságot érez a lakásbiztosítási kampánnyal, nem véletlen: miként bemutattuk, a lakásbiztosítási kampányoknak szintén célja a piaci verseny erősítése, a szolgáltatások színvonalának javíttatása, s az, hogy az ügyfelek kevesebb pénzből kaphassanak minőségi biztosítási szolgáltatást. Bár a biztosításoknál gyakori a kampány idején az átszerződés, annak is kialakult gyakorlata van, hogy az ügyfél marad jelenlegi biztosítójánál, ám olcsóbb lesz a kötvény díja, vagy plusz fedezeti eseteket kap ahhoz az eredeti áron.