Mindenki értesítést kap a bankoktól, ne szalassza el – sok pénz múlhat rajta

Bankszámlaszolgáltatás nélkül ma már szinte elképzelhetetlen pénzügyeinket intézni, ám ezeknek éppúgy vannak - egymáshoz képest olykor jelentősen eltérő - költségei. Miként megírtuk, idén nyáron új eszközt élesített az MNB annak érdekében, hogy az ügyfelek könnyebben hasonlíthassák össze a számlacsomagok árazását. Most pedig egy régebben bevezetett, miként megírtuk, rendszeres időközönként használt eszköz kerül elő: az MNB vezetői körlevelében felhívja a pénzforgalmi szolgáltatók figyelmét, hogy miképp tájékoztassák lakossági ügyfeleiket az azok számára rendelkezésre álló, az eddiginél kedvezőbb árazású számlacsomagjaikról. Azt követően, hogy Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke áprilisban megállapodott a Magyar Bankszövetséggel a lakossági pénzügyi szolgáltatások díjainak csökkentéséről és a lakossági számlaváltások ösztönzéséről, a mostani szabályozás a tájékoztatás részleteiről ad útmutatást. Az ügyfelek akár spórolhatnak is a számlacsomagukhoz kapcsolódó költségeken.

Érdemes figyelni a banki tájékoztatásra, mert sokat lehet spórolni a bankszámlák költségein (illusztráció)

Fotó: Pexels

Az éves díjkimutatás a kulcs a spóroláshoz

A jegybank egyebek mellett azt kezdeményezte, hogy a piaci szereplők

az ügyfeleknek legkésőbb január 31-ig kiküldendő – az előző esztendő számlaadatait összegző – éves díjkimutatással egy küldeményben adjanak ingyenes tájékoztatást a náluk elérhető kedvezőbb számlacsomagról, amelyre átszerződve az ügyfelek költséget takaríthatnak meg.

Ha egy ügyfél részére annak jelenlegi számlacsomagjához képest több kedvezőbb ajánlat is adható, a piaci szereplőknek minden esetben a legnagyobb megtakarítást nyújtó ajánlatot kell javasolniuk.

Figyeljen erre a tájékoztarásra is: ön is meg kell, hogy kapja ezt az információt!

A körlevél elvárása szerint a bankoknak arról is tájékoztatniuk kell a fogyasztókat, hogy a számlaváltásra (saját szerződéses feltételeikkel összhangban) milyen kommunikációs csatornákon van lehetőségük.