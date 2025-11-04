Kihátrál magából a Starbucks – ezt alig hisszük el

A seattle-i székhelyű kávézólánc közölte, hogy a Boyu Capitaltól a tranzakcióból származó tőkét a növekedés serkentésére fogják fordítani Kínában. A Starbucks ottani kihívói főleg helyi nagy versenytársak, mint a Luckin vagy a Cotti Coffee, amelyek az amerikai alapítású cég árainál mérsékeltebb árakkal szipkázzák el a vásárlókat. A kínai láncoknál egy lattét 9,9 jüanért (kb. 470 forint) lehet kapni, ami nagyjából a harmada a Starbucks árának. segíteni fogja a növekedés újraindítását a világ második legnagyobb gazdaságában, ahol a helyi versenytársak, mint a Luckin és a Cotti, jelenleg 9,9 jüanért (1,4 dollárért) kínálnak lattét – ez kevesebb, mint egyharmada a Starbucks árainak. A Luckin Coffee felemelkedéséről és hullámvölgyeiről az Origo is írt.

A Starbucks háttérbe húzódik Kínában (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Csendestárssá válik a Starbucks saját üzletében

A megállapodás értelmében a Boyu az új közös vállalatban akár 60 százalékos mértékű tulajdonrészt szerezhet. Ezzel az irányítás és az üzemeltetés joga és feladatai is a befektetési vállalat oldalára kerülnek. A Starbucks 40 százalékos tulajdonrészt kap, miközben továbbra is licenszeli a márkát és a szellemi tulajdont az új vegyesvállalat számára.

„Célunk, hogy a Starbucks-élményt több vásárlóhoz, több városba juttassuk el Kínában. Úgy látjuk, van lehetőség arra, hogy a jelenlegi 8 000 Starbucks kávézóból idővel több mint 20 000 legyen” – jelezte bizakodóan a megállapodás kapcsán Brian Niccol, a Starbucks vezérigazgatója – a vállalat közleményét a Reuters szemlézte.

Az amerikai cég szerint a szárazföldi Kínában működő kiskereskedelmi üzletág teljes értéke – beleértve az eladásból származó bevételeket, a megtartott részesedés értékét és a várható licencdíjakat a következő legalább tíz évben – meghaladja a 13 milliárd dollárt.

A Starbucks miatt van Kínában kávépiac?

A Starbucks kapcsán elterjedt vélekedés Kínában, hogy a vállalat teremtette meg a világ második legnagyobb gazdaságában a fogyasztói kávépiacot azzal, hogy 1999-ben belépett a piacra. A még néhány éve is domináns, 34 százalékos piaci részesedés az Euromonitor International szerint 2024-re 14 százalékra mérséklődött.

A Reuters piaci elemzőkre hivatkozva azt írja, hogy a Starbucks tévesztene, sőt, nagyot hibázna akkor, ha a Luckint árversenyben akarná legyűrni (az azonos szegmensben mozgó gyorséttermi jellegű amerikai vállalatok közötti árversenyről az Origón több alkalommal írtunk), és inkább akkor van esélye eladásainak felpörgetésére, ha újra meg tud erősödni mint társasági, baráti találkozóhely a fogyasztók szemében.