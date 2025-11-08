Bocsánatot kellett kérni a Starbucksnak – ezért verekedtek össze a vevők

Ami limitált, az kell, az kapós lesz, ez egy marketing-alapvetés. A Starbucks limitált kiadású „Bearista Cold Cup” pohara máris igazolta ezt a törvényt. Ugyanis olyan mértékű vásárlói rohamot váltott ki, hogy az első órákban gyakorlatilag minden boltban elfogyott, sőt több helyen viták és dulakodások alakultak ki a termék miatt. A közösségi médiát elárasztották a videók, a sorban állók veszekednek egymással, és nem ritkán ölre is mennek a macis pohárért – írja a Fox Business.

A macis Starbucks pohárért ölre mentek a gyűjtők/Fotó: Starbucks

A 30 dolláros Starbucks pohárból több száz dolláros kincs lett

A botrány nőtt, így a cég szóvivője kénytelen volt elismerni: a kereslet „még a legmerészebb várakozásaikat is felülmúlta”. A 29,95 dolláros macis üvegpoharat az ünnepi kollekció részeként dobták piacra. Bár a Starbucks rekordmennyiségű szállítmányt küldött az üzletekbe, a készlet pillanatok alatt elfogyott. Egyes boltok csak néhány darabot kaptak, a másodlagos piacon pedig a poharakat több száz dolláros áron kezdték árulni. A vállalat közleményében elnézést kért a csalódott vásárlóktól, bevallották, ekkora rohamra nem számítottak. Korábbi cikkünkben már foglalkoztunk ezzel, a gyorsétterem hálózatok, hogyan építenek arra a trükkre, hogy a hiány értékesebbé teszi a dolgokat.



A marketingötlet hirtelen megtépázza a tekintélyt

A Bearista-őrület nemcsak az ügyes marketing sikere, hanem komoly reputációs kihívás is lett. A Starbucks az utóbbi hónapokban igyekszik stabilizálni forgalmát:

a 2025-ös pénzügyi év harmadik negyedévében 9,5 milliárd dollár bevételt ért el,

ami 3-4 százalékos növekedés az előző évhez képest,

ugyanakkor az egy részvényre jutó nyereség 0,50 dollárra esett vissza a korábbi 0,93 dollárról.

Az észak-amerikai boltok értékesítése 2 százalékkal csökkent, míg a nemzetközi régió, főként Kína, 9 százalékos bevételnövekedést mutatott. A cég közben 1,75 milliárd dollár értékben bocsátott ki kötvényt, hogy fedezze tartozásait és fejlesztéseit.

Csínján kell bánni a rajongókkal

A mostani incidens jól jelzi, hogy a Starbucks számára a rajongói termékek,

a poharak,

termoszok,

ünnepi kiegészítők

értékesítése kulcsfontosságú kiegészítő bevételi forrás lett. A limitált termékek körüli hype hatalmas figyelmet generál, de kétélű fegyver, mert a készlethiány és a vásárlói csalódások a márka imázsát is kikezdhetik. Az ilyen esetek azt üzenik, hogy a fogyasztói élmény ma már legalább olyan értékes, mint maga a termék. A bocsánatkérés ugyan enyhítette a közfelháborodást, de az esemény rámutatott, könnyen baj lehet egy jó ötletből is. Egy olyan időszakban, amikor a cég küzd a csökkenő amerikai bolti forgalommal és az emelkedő költségekkel, minden negatív vásárlói tapasztalat közvetlenül érintheti a márkahűséget és hosszú távon a bevételt is. A Bearista-pohár így nemcsak egy ünnepi termék lett, hanem egy tankönyvi példa is arra, hogyan válhat egy túl sikeres marketingakció veszélyes csapdává.



