Rendkívüli!

Zelenszkij totál megőrült: megint Brüsszelnél lobbizik – hihetetlen, mit akar elérni

Starbucs

Bocsánatot kellett kérni a Starbucksnak – ezért verekedtek össze a vevők

Kezdődik az ünnepi időszak, a cégek előrukkolnak a limitált, ünnepi kollekcióikkal, a rajongók meg azonnal rávetik magukat ezekre. A világ egyik legismertebb kávélánca, a Starbucks a 2025-ös ünnepi szezon elején szokatlan okból kényszerült bocsánatkérésre. Mert maguk sem gondolták, hogy az emberek megőrülnek az idei év egyik termékéért.
Starbucskarácsonylimitált szériakávé

Ami limitált, az kell, az kapós lesz, ez egy marketing-alapvetés. A Starbucks limitált kiadású „Bearista Cold Cup” pohara máris igazolta ezt a törvényt. Ugyanis olyan mértékű vásárlói rohamot váltott ki, hogy az első órákban gyakorlatilag minden boltban elfogyott, sőt több helyen viták és dulakodások alakultak ki a termék miatt. A közösségi médiát elárasztották a videók, a sorban állók veszekednek egymással, és nem ritkán ölre is mennek a macis pohárért – írja a Fox Business.

starbucks
A macis Starbucks pohárért ölre mentek a gyűjtők/Fotó: Starbucks

A 30 dolláros Starbucks pohárból több száz dolláros kincs lett

A botrány nőtt, így a cég szóvivője kénytelen volt elismerni: a kereslet „még a legmerészebb várakozásaikat is felülmúlta”. A 29,95 dolláros macis üvegpoharat az ünnepi kollekció részeként dobták piacra. Bár a Starbucks rekordmennyiségű szállítmányt küldött az üzletekbe, a készlet pillanatok alatt elfogyott. Egyes boltok csak néhány darabot kaptak, a másodlagos piacon pedig a poharakat több száz dolláros áron kezdték árulni. A vállalat közleményében elnézést kért a csalódott vásárlóktól, bevallották, ekkora rohamra nem számítottak. Korábbi cikkünkben már foglalkoztunk ezzel, a gyorsétterem hálózatok, hogyan építenek arra a trükkre, hogy a hiány értékesebbé teszi a dolgokat.


A marketingötlet hirtelen megtépázza a tekintélyt

A Bearista-őrület nemcsak az ügyes marketing sikere, hanem komoly reputációs kihívás is lett. A Starbucks az utóbbi hónapokban igyekszik stabilizálni forgalmát: 

  • a 2025-ös pénzügyi év harmadik negyedévében 9,5 milliárd dollár bevételt ért el, 
  • ami 3-4 százalékos növekedés az előző évhez képest, 
  • ugyanakkor az egy részvényre jutó nyereség 0,50 dollárra esett vissza a korábbi 0,93 dollárról. 

Az észak-amerikai boltok értékesítése 2 százalékkal csökkent, míg a nemzetközi régió, főként Kína, 9 százalékos bevételnövekedést mutatott. A cég közben 1,75 milliárd dollár értékben bocsátott ki kötvényt, hogy fedezze tartozásait és fejlesztéseit.

 

Csínján kell bánni a rajongókkal

A mostani incidens jól jelzi, hogy a Starbucks számára a rajongói termékek, 

  • a poharak, 
  • termoszok, 
  • ünnepi kiegészítők 

értékesítése kulcsfontosságú kiegészítő bevételi forrás lett. A limitált termékek körüli hype hatalmas figyelmet generál, de kétélű fegyver, mert a készlethiány és a vásárlói csalódások a márka imázsát is kikezdhetik. Az ilyen esetek azt üzenik, hogy a fogyasztói élmény ma már legalább olyan értékes, mint maga a termék. A bocsánatkérés ugyan enyhítette a közfelháborodást, de az esemény rámutatott, könnyen baj lehet egy jó ötletből is. Egy olyan időszakban, amikor a cég küzd a csökkenő amerikai bolti forgalommal és az emelkedő költségekkel, minden negatív vásárlói tapasztalat közvetlenül érintheti a márkahűséget és hosszú távon a bevételt is. A Bearista-pohár így nemcsak egy ünnepi termék lett, hanem egy tankönyvi példa is arra, hogyan válhat egy túl sikeres marketingakció veszélyes csapdává.


 

 

