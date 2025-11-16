Ördögi tervet fontolgat Elon Musk: így hajtaná uralma alá az egész földkerekséget

Elon Musk, a SpaceX és a Starlink alapítója köztudottan napjaink leggazdagabb embere, és érdekes, hogy a földkerekség tíz leggazdagabbika közül kilenc ugyanabból a szektorból kerül ki: az internethez és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó technológiák területéről. A Corriere della Sera írása rámutat arra, hogy a világháló és az internetes alkalmazások manapság példa nélküli pénzügyi dominanciát gyakorolnak a világ felett.

A Starlink technológiai fölénye szinte exponenciálisan növekszik a konkurenciával szemben

Fotó: SpaceX

Egyre növekvő fölény a műholdas kommunikációban

Képzeljük el, ha a 20. században egyetlen ember ellenőrzése alá tartozott volna többek között a világ összes útja, autópályája, vasútja, kikötője és repülőtere. Akkoriban a legfontosabb javak a fizikai javak voltak; ma ezek a javak egyre inkább az adatok, és Elon Musk ezekre az adatokra alapoz, amíg a világűrből nyújtott műszolgáltatások terén olyan fölényre tesz szert, amivel sokáig rendkívül nehéz vagy lehetetlen lesz konkurálni.

Ezen a ponton pedig sürgető kérdéseket vetnek fel Musk Starlink projektje:

elfogadható-e, hogy egyetlen ember – egyetlen ország, az Egyesült Államok infrastruktúrájára támaszkodva – biztosítja és ellenőrzi az internetes adatok, videók, telefonok és felhőszolgáltatások forgalmát (szinte) az egész világon, majdhogynem verhetetlen feltételek és minőség mellett?

Főként, hogy a SpaceX és a Starlink technológiai fölénye szinte exponenciálisan növekszik a szektor összes többi magán- és állami tulajdonú üzemeltetőjéhez képest. Idén az Egyesült Államok rekordszámú, 154 műholdat lőtt fel, míg Kína 69-et, Oroszország 13-at, az Európai Űrügynökség pedig mindössze ötöt.

Az idén fellőtt mesterséges holdak tömegét tekintve közel 90 százalékos az Egyesült Államok részesedése. Idén az Egyesült Államok 2293 tonna hasznos teherbírású műholdat juttatott a világűrbe, ami kétszerese a 2023-as, háromszorosa a 2022-es, és tizennyolcszorosa a 2018-as mennyiségnek. Kína például mindössze 226 tonnányit lőtt fel ebben az évben. Az Egyesült Államok által elért exponenciális növekedés kulcsa pedig nagyrészt a Starlinkben rejlik.