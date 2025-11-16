Vége: tizenkét év után lecserélte főszponzorát az NBA egyik legnagyobb sztárja

2013-ban az Under Armour komoly meglepetést okozott és óriásit húzott azzal, hogy elhappolta a Nike-tól az akkor még „csak” kiváló játékosnak számító, néhány év múlva viszont már az NBA legnagyobb sztárjai közé emelkedő Steph Curryt. A Golden State Warriors zsenije azóta nem csak az amerikai kosárliga egyik legikonikusabb figurájává nőtte ki magát, de egyben az Under Armour első számú arca, márkanagykövete is ő lett. Ez a hosszú és gyümölcsöző együttműködés ért véget a napokban, amikor a felek bejelentették, hogy közös megegyezéssel szerződést bontanak.

Steph Curry 12 év együttműködés után mondott búcsút az Under Armournak/Fotó: Ezra Shaw/Getty Images/AFP

Curry a szerződés értelmében megkapja a neve alatt futó saját márkája jogait: a Curry brand eddig az Under Armour leányvállalataként működött, most viszont a kosaras szabadon kereshet új kiskereskedelmi partnereket és persze új sportszergyártó szponzort.

Az Under Armour azért még profitál majd egy keveset Curry nevéből: jövő februárban hozzák ki a Curry 13-as típusú sportcipőjüket, az utolsó olyan Curry-modellt, amely az Under Armour neve alatt és logójával lát napvilágot, a cipővel együtt persze ruhakollekció is érkezik majd.

Hihetetlen kivláltság volt számunkra, hogy együtt dolgozhattunk Stephennel, aki a Curry márka elnökeként jóval több volt puszta nagykövetnél, komoly és megfontolt üzletemberré vált – méltatta napjaink egyik legkiválóbb kosarasát Kevin Plank, az Under Armour alapító-vezérigazgatója. Plank hozzátette, hogy a márka fordulópont előtt áll, így ezt a pillanatot látták a legmegfelelőbbnek, hogy elengedjék Curryt, aki így tovább építheti a saját márkáját, ők az Under Armournál pedig mindig hálásak lesznek neki mindazért, amit a cégért tett.

„Az Under Armour már a karrierem korai szakaszában maximálisan hitt bennem, és megadták a lehetőséget, hogy valami igazán nagyot hozzak létre, ami több egy sima cipőszponzorációnál, amiért örökké hálás maradok” – fogalmazott Curry, aki megjegyezte, hogy márkája óriási sikereket ért el az utóbbi években, és minden adott, hogy a növekedés tovább folytatódjon, így bizakodva tekint a jövőbe.