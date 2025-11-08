Számos helyen várják kedvezményes fürdőbelépők a nyugdíjasokat, mutatjuk, hol

Jó hír a termálfürdőbe járó nyugdíjasoknak: bővült a kedvezményes napok köre. Jó néhány hazai termálfürdő a szokásos nyugdíjas árengedményeken felül is extra kedvezménnyel várja a szenior korosztályt a hét egyes napjain. Íme néhány, nyugdíjasoknak szóló napi kedvezményes fürdőbelépő az ország különböző részeiből.

A legtöbb magyarországi termálfürdő kínál valamilyen mértékű kedvezményes fürdőbelépőt a nyugdíjasok számára / Fotó: Termál Online

Sokfelé kínálnak kedvezményes fürdőbelépőt

A legtöbb magyarországi termálfürdő kínál kisebb-nagyobb árengedményeket a nyugdíjas korosztály számára, ugyanakkor akadnak olyan helyek is, ahol ezen felül további, napi kedvezményeket is elérhetnek a szépkorúak. A Termál Online összegyűjtötte jó párat a kedvezményes lehetőségek közül, ahová ezekben a hetekben ellátogathatnak egy kis felüdülésre az idősek.

Érdemes két, most indult akcióval kezdeni: az egyik a Szentesi Üdülőközpont, amely nyugdíjas napi kedvezményt vezetett be, náluk a péntekek akciósak.

A fürdőbe – amelynek vize egy éve ilyenkor kapta meg a gyógyvíz minősítést – ezen a napon a szentesi nyugdíjasoknak 935 forint, a máshonnan érkezőknek 1100 forint egy napi belépő.

A szaunahasználatot is magában foglaló nyugdíjas fürdőbelépő ára péntekenként a helyieknek 1685, a más településről érkezőnek 1850 forintba kerül.

A Mórahalmi Gyógyfürdőben is a napokban kezdődött egy nyugdíjas akció: a 60 év felettieknek 20 százalékos kedvezményt biztosítanak. Ez a lehetőség egyelőre novemberben érvényes.

További kedvezmények országszerte

Hasonló kedvezmények más termálfürdőkben is előfordulnak.

Berekfürdőn november 12-én, 19-én és 26-án nyugdíjas kedvezménnyel várja vendégeit a Berekfürdői Gyógy- és Strandfürdő. Ezeken a napokon a nyugdíjas napijegy ára 2500 forint.

Celldömölkön szerdánként és péntekenként továbbra is kedvezményes jegyárakat kínál a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő. A nyugdíjas napijegy ekkor csak 1300 forint. Ezeken a napokon a felnőtt belépő és gyermekjegy is olcsóbb, előbbi 1900 forintba, utóbbi 500 forintba kerül.

Esztergomban novemberben keddenként várják akciós belépőkkel a nyugdíjasokat az Aquasziget élményfürdőben. Ezeken a napokon a nyugdíjas belépő ára 2200 forint, de wellness kiegészítő jegy is váltható 1000 forintért.

Hajdúnánáson a helyi gyógyfürdőben csütörtökönként várja olcsóbb belépő az időseket. Ilyenkor a kedvezményes jegy ára 3000 forint.

Igalon, bár nem kimondottan nyugdíjas kedvezmény, de a szenior korosztály is élhet az itteni fürdő Fifty-Fifty akciójával. Ez azt jelenti, hogy a Balatonhoz közeli termálfürdőben novemberben minden szerdán az 50 év felettiek 50 százalékkal olcsóbban válthatnak teljes árú belépőt, amelynek ára így 2100 forint.

Nyíregyházán az Aquarius Élményfürdő a nyári főszezon kivételével minden hétfőn és csütörtökön olcsóbb jegyárakkal várja a nyugdíjasokat. Ezen a két napon a nyugdíjas belépő 4100 forintba, a nyíregyházi nyugdíjasoknak 2300 forintba kerül.

Pápán szeptemberben újraindult és az év végéig tart a nyugdíjas napok kedvezmény a Várkertfürdőben. Ez azt jelenti, hogy minden hétfőn és csütörtökön, ünnepnapok kivételével, 50 százalékos árengedményt biztosítanak a nyugdíjasok számára.

Ráckevén az Aqua Land Termálfürdő hétfőtől csütörtökig extra kedvezményt kínál a nyugdíjasoknak: ezeken a napokon 30 százalékos kedvezményt biztosítanak a nyugdíjas belépők árából. Mindez csak annyi megkötéssel jár, hogy délig meg kell vásárolni a jegyeket, de a fürdőben eltöltött időre vonatkozóan nem jelent korlátozást.

Sárvár gyógy- és wellnessfürdője nyugdíjas kedd akciót szokott tartani, amelynek köszönhetően jelenleg a hét második napjain csak 1900 forintba kerül egy napijegy. Náluk ez az akció akkor is él, amikor kiemelt időszak, akár tanítási szünet van, ekkor a keddi nyugdíjas jegy ára 2450 forint.

Szegeden a Napfényfürdő Aquapolis szeptemberben vezetett be egy szenior és mozgáskorlátozott jegytípust, amely csak 1200 forintba kerül. Ez hétfőtől péntekig vásárolható meg – az ünnepnapok kivételével – jövő év június közepéig.

Jó azonban tudni, hogy

a fürdők legtöbb esetben a kedvezmény megadásához a nyugdíjfolyósító intézettől kapott igazolvány felmutatását kérik, vagyis csak a hazai nyugellátásban részesülők vásárolhatnak olcsóbb belépőt

– hívta fel a figyelmet a Termálonline,