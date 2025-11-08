Számos helyen várják kedvezményes fürdőbelépők a nyugdíjasokat, mutatjuk, hol

Jó hír a termálfürdőbe járó nyugdíjasoknak: bővült a kedvezményes napok köre. Jó néhány hazai termálfürdő a szokásos nyugdíjas árengedményeken felül is extra kedvezménnyel várja a szenior korosztályt a hét egyes napjain. Íme néhány, nyugdíjasoknak szóló napi kedvezményes fürdőbelépő az ország különböző részeiből.
Sokfelé kínálnak kedvezményes fürdőbelépőt
A legtöbb magyarországi termálfürdő kínál kisebb-nagyobb árengedményeket a nyugdíjas korosztály számára, ugyanakkor akadnak olyan helyek is, ahol ezen felül további, napi kedvezményeket is elérhetnek a szépkorúak. A Termál Online összegyűjtötte jó párat a kedvezményes lehetőségek közül, ahová ezekben a hetekben ellátogathatnak egy kis felüdülésre az idősek.
Érdemes két, most indult akcióval kezdeni: az egyik a Szentesi Üdülőközpont, amely nyugdíjas napi kedvezményt vezetett be, náluk a péntekek akciósak.
A fürdőbe – amelynek vize egy éve ilyenkor kapta meg a gyógyvíz minősítést – ezen a napon a szentesi nyugdíjasoknak 935 forint, a máshonnan érkezőknek 1100 forint egy napi belépő.
A szaunahasználatot is magában foglaló nyugdíjas fürdőbelépő ára péntekenként a helyieknek 1685, a más településről érkezőnek 1850 forintba kerül.
A Mórahalmi Gyógyfürdőben is a napokban kezdődött egy nyugdíjas akció: a 60 év felettieknek 20 százalékos kedvezményt biztosítanak. Ez a lehetőség egyelőre novemberben érvényes.
További kedvezmények országszerte
Hasonló kedvezmények más termálfürdőkben is előfordulnak.
- Berekfürdőn november 12-én, 19-én és 26-án nyugdíjas kedvezménnyel várja vendégeit a Berekfürdői Gyógy- és Strandfürdő. Ezeken a napokon a nyugdíjas napijegy ára 2500 forint.
- Celldömölkön szerdánként és péntekenként továbbra is kedvezményes jegyárakat kínál a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő. A nyugdíjas napijegy ekkor csak 1300 forint. Ezeken a napokon a felnőtt belépő és gyermekjegy is olcsóbb, előbbi 1900 forintba, utóbbi 500 forintba kerül.
- Esztergomban novemberben keddenként várják akciós belépőkkel a nyugdíjasokat az Aquasziget élményfürdőben. Ezeken a napokon a nyugdíjas belépő ára 2200 forint, de wellness kiegészítő jegy is váltható 1000 forintért.
- Hajdúnánáson a helyi gyógyfürdőben csütörtökönként várja olcsóbb belépő az időseket. Ilyenkor a kedvezményes jegy ára 3000 forint.
- Igalon, bár nem kimondottan nyugdíjas kedvezmény, de a szenior korosztály is élhet az itteni fürdő Fifty-Fifty akciójával. Ez azt jelenti, hogy a Balatonhoz közeli termálfürdőben novemberben minden szerdán az 50 év felettiek 50 százalékkal olcsóbban válthatnak teljes árú belépőt, amelynek ára így 2100 forint.
- Nyíregyházán az Aquarius Élményfürdő a nyári főszezon kivételével minden hétfőn és csütörtökön olcsóbb jegyárakkal várja a nyugdíjasokat. Ezen a két napon a nyugdíjas belépő 4100 forintba, a nyíregyházi nyugdíjasoknak 2300 forintba kerül.
- Pápán szeptemberben újraindult és az év végéig tart a nyugdíjas napok kedvezmény a Várkertfürdőben. Ez azt jelenti, hogy minden hétfőn és csütörtökön, ünnepnapok kivételével, 50 százalékos árengedményt biztosítanak a nyugdíjasok számára.
- Ráckevén az Aqua Land Termálfürdő hétfőtől csütörtökig extra kedvezményt kínál a nyugdíjasoknak: ezeken a napokon 30 százalékos kedvezményt biztosítanak a nyugdíjas belépők árából. Mindez csak annyi megkötéssel jár, hogy délig meg kell vásárolni a jegyeket, de a fürdőben eltöltött időre vonatkozóan nem jelent korlátozást.
- Sárvár gyógy- és wellnessfürdője nyugdíjas kedd akciót szokott tartani, amelynek köszönhetően jelenleg a hét második napjain csak 1900 forintba kerül egy napijegy. Náluk ez az akció akkor is él, amikor kiemelt időszak, akár tanítási szünet van, ekkor a keddi nyugdíjas jegy ára 2450 forint.
- Szegeden a Napfényfürdő Aquapolis szeptemberben vezetett be egy szenior és mozgáskorlátozott jegytípust, amely csak 1200 forintba kerül. Ez hétfőtől péntekig vásárolható meg – az ünnepnapok kivételével – jövő év június közepéig.
Jó azonban tudni, hogy
a fürdők legtöbb esetben a kedvezmény megadásához a nyugdíjfolyósító intézettől kapott igazolvány felmutatását kérik, vagyis csak a hazai nyugellátásban részesülők vásárolhatnak olcsóbb belépőt
– hívta fel a figyelmet a Termálonline,
Nem csak vidéken fürödhetnek jó áron az idősek
A főváros gyógyfürdőiben is kínálnak kedvezményt az időseknek:
A 65 év felettiek részére 5 alkalmas bérlet formájában új féláras kedvezményt vezetek be idén. Ahogyan elnevezése is mutatja, a szerdai napokon vehető igénybe az alábbi feltételekkel:
- bérlettel naponta egy belépő váltható az adott fürdőbe, a belépő a jegypénztárban vehető meg,
- a kedvezmény igénybevételéhez minden belépéskor lakcímkártya és nyugdíjas igazolás bemutatása szükséges,
- a bérlet más személyre nem átruházható,
- a kedvezmény a Csillaghegyi, Dandár, Lukács, Palatinus, Paskál, Pesterzsébeti fürdőbe, valamint a Római és Pünkösdfürdői strandfürdőben érvényes,
- a bérlet nem átjárható, adott fürdőre váltható ki és csak ebben az egységben használható,
- a bérlet időkorlátos, illetve idősávos, vagyis alkalmanként 4 órás fürdőzésre szól 9 és 13 óra közötti időszakban. Az idő túllépése túlfürdési díj megfizetésével lehetséges,
- az ötalkalmas Nyugdíjas szerda kedvezmény bérlet érvényességi ideje a vásárlás napjától számítva 180 nap,
- a bérlet ünnepnapokon és kiemelt napokon nem használható.
Ebbe a két fővárosi gyógyfürdőbe látogathatnak el legolcsóbban a nyugdíjasok
A legtöbb fürdő különböző kedvezményeket kínál az időseknek. A fővárosi gyógyfürdők nem a legolcsóbbak, de itt is akad, ahol kedvező fürdőbelépőt kínálnak a nyugdíjasoknak. Mutatunk két helyet, ahová a vékonyabb pénztárcájú nyugdíjasok is ellátogathatnak.