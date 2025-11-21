Trump komolyan gondolja a békét: mélyütést vitt be az oroszoknak – Kína és India is meghátrál, előszobáztatják a Lukoil felvásárlókat

Kínai és India ‒ érezve a fokozódó nyomást ‒ elkezdték betartani az Egyesült Államok szankcióit a két legnagyobb orosz olajtársaság, a Lukoil és a Rosneft ellen, ezek a lépések a finanszírozás és a kereskedelem korlátozását célozzák ezen ágazati óriásokkal szemben. „Sok kínai és indiai vállalat megérti a szankciók következményeit; óvatosan kezelik a kockázatokat, elismerik a Nyugattal fenntartott kapcsolatok fontosságát, és a követelmények teljesítése felé haladnak” – jelezte egy amerikai pénzügyminisztériumi tisztviselő a mezha.net tudósítása szerint.

Az amerikai szankciók befagyasztják az orosz Rosznyeft és Lukoil lehetőségeit, hogy hozzáférjenek a külföldi eszközeladásokból befolyó bevételeikhez. / Fotó: Rosneft

Jelentősen csökkentik az amerikai szankciók az orosz olajbevételeket

Az amerikai kormányzat szankciókat vezetett be az orosz olajóriások, a Lukoil és a Rosneft ellen, hogy csökkentse az Ukrajna elleni agresszív háború finanszírozására használt orosz költségvetési bevételeket, illetve hogy minél hamarabb tárgyalóasztalhoz kényszerítse az oroszokat. Ismert, hogy a Trump-adminisztráció a napokban egy új, 28 pontból álló béketervet dolgozott ki az orosz-ukrán háború lezárására, amely jelentős területi engedményeket követelne Kijevtől.

Kína és India továbbra is az orosz nyersolaj fő vásárlói, befolyásolva a globális olajkereskedelmet és az orosz export hosszú távú dinamikáját. Ám az amerikai pénzügyminisztérium szerint a szankciók már most is csökkentik Oroszország olajbevételeit, és valószínűleg a jövőben az orosz olajeladások mennyiségének további csökkenéséhez vezetnek. Hosszú távon a korlátozások betartása a jövőbeli lépésektől és a piaci szereplők reakcióitól függően befolyásolhatja a globális piacokat és az energiabiztonságot.

Az energyintel.com azt írja, hogy a Lukoil és a Rosneft is érzi a nyomást, mivel november 21-én életbe lépnek az amerikai szankciók, az amerikai pénzügyminisztérium pedig arra kívánja kényszeríteni a két vállalat nemzetközi eszközeinek leendő vásárlóit, hogy a bevételt egy zárolt számlára helyezzék, amelyhez a két fél nem férhet hozzá.

Biztosítani akarjuk, hogy minden olyan pénzeszköz, amely normális esetben visszafolyna Oroszországba, az úgynevezett zárolt számlákra kerüljön, így az orosz szereplők számára az elérhetetlen legyen

– mondta egy pénzügyminisztériumi tisztviselő, csütörtökön.