Trump komolyan gondolja a békét: mélyütést vitt be az oroszoknak – Kína és India is meghátrál, előszobáztatják a Lukoil felvásárlókat

Fokozódik a nyomás a Rosneften és a Lukoilon. Az orosz olajipari óriásokat mélyen érintő amerikai szankciók alkalmazására úgy tűnik hajlandóságot mutat a két legnagyobb felvásárló, Kína és India is. Az amerikai pénzügyminisztérium közben kidolgozott egy tervezetet, ami megakadályozná, hogy Oroszország hozzáférjen az eszközök eladásából befolyó összegekhez. A lépéssel az Egyesült Államok el akarja érni, hogy az oroszok mihamarabb tárgyalóasztalhoz üljenek az ukrajnai konfliktus minél előbbi lezárásához. Közben Donald Trump nyilvánosságra hozott egy 28 pontos rendezési tervet is, mely javaslatokat fogalmaz meg a háborúzó feleknek a béketárgyalásokra és a harcok utáni rendezésre.
RosneftLukoilszankciók

Kínai és India ‒ érezve a fokozódó nyomást ‒ elkezdték betartani az Egyesült Államok szankcióit a két legnagyobb orosz olajtársaság, a Lukoil és a Rosneft ellen, ezek a lépések a finanszírozás és a kereskedelem korlátozását célozzák ezen ágazati óriásokkal szemben. „Sok kínai és indiai vállalat megérti a szankciók következményeit; óvatosan kezelik a kockázatokat, elismerik a Nyugattal fenntartott kapcsolatok fontosságát, és a követelmények teljesítése felé haladnak” – jelezte egy amerikai pénzügyminisztériumi tisztviselő a mezha.net tudósítása szerint.

Az orosz Rosznyeft olajkútja világ megmélyebbje az Okhotosk tengeren, szankció
Az amerikai szankciók befagyasztják az orosz Rosznyeft és Lukoil lehetőségeit, hogy hozzáférjenek a külföldi eszközeladásokból befolyó bevételeikhez. / Fotó: Rosneft

Jelentősen csökkentik az amerikai szankciók az orosz olajbevételeket

Az amerikai kormányzat szankciókat vezetett be az orosz olajóriások, a Lukoil és a Rosneft ellen, hogy csökkentse az Ukrajna elleni agresszív háború finanszírozására használt orosz költségvetési bevételeket, illetve hogy minél hamarabb tárgyalóasztalhoz kényszerítse az oroszokat. Ismert, hogy a Trump-adminisztráció a napokban egy új, 28 pontból álló béketervet dolgozott ki az orosz-ukrán háború lezárására, amely jelentős területi engedményeket követelne Kijevtől.

Kína és India továbbra is az orosz nyersolaj fő vásárlói, befolyásolva a globális olajkereskedelmet és az orosz export hosszú távú dinamikáját. Ám az amerikai pénzügyminisztérium szerint a szankciók már most is csökkentik Oroszország olajbevételeit, és valószínűleg a jövőben az orosz olajeladások mennyiségének további csökkenéséhez vezetnek. Hosszú távon a korlátozások betartása a jövőbeli lépésektől és a piaci szereplők reakcióitól függően befolyásolhatja a globális piacokat és az energiabiztonságot.

Az energyintel.com azt írja, hogy a Lukoil és a Rosneft is érzi a nyomást, mivel november 21-én életbe lépnek az amerikai szankciók, az amerikai pénzügyminisztérium pedig arra kívánja kényszeríteni a két vállalat nemzetközi eszközeinek leendő vásárlóit, hogy a bevételt egy zárolt számlára helyezzék, amelyhez a két fél nem férhet hozzá. 

Biztosítani akarjuk, hogy minden olyan pénzeszköz, amely normális esetben visszafolyna Oroszországba, az úgynevezett zárolt számlákra kerüljön, így az orosz szereplők számára az elérhetetlen legyen

 – mondta egy pénzügyminisztériumi tisztviselő, csütörtökön.

Mi lesz a sorsa a hatalmas Rosneft- és Lukoil-vagyonnak?

„Azt is biztosítani akarjuk – csak nagyon általános szinten –, hogy Oroszország ne profitáljon váratlanul, és ami még fontosabb, hogy ne alkalmazzanak olyan trükköket, amelyek révén a nagyvállalatok kijátszhatnák a szankcióink hatását, vagy más módon megpróbálhatnák elkerülni adófizetési kötelezettségüket” – tette hozzá a tisztviselő.

Az állami tulajdonú Rosneft és a magántulajdonú Lukoil – Oroszország két legnagyobb olajtermelője – egyaránt hatalmas nemzetközi eszközportfólióval büszkélkedhet, amely magában foglalja a közel-keleti és a kaszpi-tengeri kulcsfontosságú upstream és csővezeték-projektekben, valamint európai finomítókban való részesedéseket.

A múlt hónapban bejelentett sokkoló amerikai szankciók arra késztették a projektpartnereket, a fogadó országokat – és az eszközök potenciális vásárlóit –, hogy megpróbálják megérteni, hogyan érinti majd a működést a Rosnefttel és a Lukoillal folytatott üzleti tevékenység leállítási időszakának november 21-i lejárta, amely a szankciók teljes hatálybalépését jelenti az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonkezelési Hivatala (Official Foreign Equity Control Office) konkrét módosításai nélkül.

Amerikai olajóriások is érdeklődnek az orosz érdekeltségek iránt

A kormányok és a nyugati olajtársaságok, köztük 

  • az Exxon Mobil, 
  • a Chevron, az Eni, 
  • a BP és 
  • a Shell, 

partnerek az orosz óriások számos projektjében. „Jelentős mennyiségű megkeresést kaptunk mind a külföldi kormányoktól, mind a magánszektortól, akik útmutatást kértek arról, hogyan szakíthatják meg kapcsolataikat Oroszországgal, vagy hogyan vonhatják be a Lukoilt vagy a Rosneftet az orosz eszközök megszerzésébe, vagy akár államosításába, a szankciós politikánkkal összhangban” – mondta egy tisztviselő.

„A Pénzügyminisztérium körültekintően kezeli a beérkező engedélyezési kérelmeket” – tette hozzá a tisztviselő, megjegyezve: 

célunk, hogy ezek a szankciók csökkentsék Oroszország háborús finanszírozási képességét.

Rachel Ziemba, a washingtoni székhelyű Ziemba Insights alapítója azt nyilatkozta, hogy az Egyesült Államok kormánya határozottan jelzi, hogy sem ma, sem a jövőben nem fog jóváhagyni semmilyen olyan megállapodást, amely a Lukoilt vagy a Rosneftet kompenzálja.

„Valószínűleg minden kifizetést befagyasztanak, mivel az amerikai kormány megpróbálja csökkenteni az orosz bevételeket, és tárgyalóasztalhoz ültetni őket” az ukrajnai háború befejezése érdekében – mondta, hozzátéve, hogy most kérdéses, hogy a Lukoil – amely megpróbálta eladni teljes nemzetközi portfólióját a Gunvor kereskedőcégnek – el akarja-e adni eszközeit, ha nem kapja meg az ellentételezést.

Vannak, akik mentesülhetnek a szankciók alól, ám a pénzügyminisztérium jóváhagyása szükséges

A Pénzügyminisztérium számos engedélyt adott ki a november 21-i határidőn túli tranzakciók lehetővé tételére, köztük egyet, amely a Lukoil bulgáriai eszközeire vonatkozó tranzakciókat engedélyez, mivel Szófia a Lukoil Neftochim finomítóját és más helyi eszközöket kívánja lefoglalni. További engedélyek három németországi Rosneft finomítóra vonatkoznak, amelyeket Berlin 2022-ben vett vagyonkezelésbe.

A pénzügyminisztérium általános, határidő nélküli mentesítést adott ki a kazahsztáni Karacsaganak gáz- és kondenzátummezőnek, a kazah nyersolajat az orosz Fekete-tengeri Novorosszijszk kikötőbe szállító Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorciumnak (CPC), valamint az óriási Tengiz mezőnek Kazahsztánban. 

A Lukoilhoz hasonlóan az amerikai Chevron is érdekelt mindhárom eszközben, az amerikai Exxon pedig a CPC-ben és a Tengizben.

A múlt héten az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma kiadott egy engedélyt, amely lehetővé teszi a Lukoil kiskereskedelmi benzinkútjainak és nemzetközi egységének potenciális vásárlói számára, hogy december 13-ig bizonyos tranzakciókat és „feltételes” megállapodásokat kössenek.

A licenc lényegében felhatalmazza a szervezeteket, hogy szankciók nélkül tárgyaljanak a Lukoillal – de minden végső eladáshoz a pénzügyminisztérium jóváhagyása szükséges, és a bevételeket el kell különíteni az orosz termelőtől.

„Engedélyeket és felhatalmazásokat adtunk ki, amelyek jelzéseket küldenek a piacnak és a világ országainak arról, hogy milyen elvárásaink vannak ezen eszközök jövőbeni kezelésével kapcsolatban” – mondta egy pénzügyminisztériumi tisztviselő, csütörtökön.

Tokkal-vonóval vinnék az egész 22 milliárd dolláros vagyont 

Az amerikai 

  • Carlyle Group magántőke-társaság, 
  • a Chevron, 
  • az Exxon és 
  • az Abu Dhabi National Oil Co. 

állítólag mind a Lukoil nemzetközi eszközeinek egészének vagy egy részének felvásárlását fontolgatja, amelyek értéke 2023 végén körülbelül 22 milliárd dollár volt. Ennél a Rosneft nemzetközi jelenléte kisebb.

Mint ismert az amerikai pénzügyminisztérium a múlt hónapban elutasította a svájci Gunvor kereskedőház ajánlatát a Lukoil összes eszközének megvásárlására, mondván, hogy „soha” nem hagyná jóvá a Gunvor állítólagos Kremlhez fűződő kapcsolatai miatt – ezt a vádat a vállalat tagadja.

„Jelenleg nem feltétlenül részesítjük előnyben egyik felet sem” – mondta egy pénzügyminisztériumi tisztviselő, amikor az Energy Intelligence azt kérdezte tőle, hogy az amerikai cégeknek van-e prioritásuk. „De nagyon világosan közöltük, hogy mit várunk el a tárgyalásokon részt vevő felektől, nevezetesen 

  • a Lukoil-lal való kapcsolatok megszakítását, 
  • a pénzeszközök zárolt számlákra helyezését, 

valamint annak biztosítását, hogy Oroszország ne próbálja meg visszaszerezni az irányítást ezen eszközök felett, majd a saját hasznára fordítani azokat.”

 

