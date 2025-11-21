Trump komolyan gondolja a békét: mélyütést vitt be az oroszoknak – Kína és India is meghátrál, előszobáztatják a Lukoil felvásárlókat

Kínai és India ‒ érezve a fokozódó nyomást ‒ elkezdték betartani az Egyesült Államok szankcióit a két legnagyobb orosz olajtársaság, a Lukoil és a Rosneft ellen, ezek a lépések a finanszírozás és a kereskedelem korlátozását célozzák ezen ágazati óriásokkal szemben. „Sok kínai és indiai vállalat megérti a szankciók következményeit; óvatosan kezelik a kockázatokat, elismerik a Nyugattal fenntartott kapcsolatok fontosságát, és a követelmények teljesítése felé haladnak” – jelezte egy amerikai pénzügyminisztériumi tisztviselő a mezha.net tudósítása szerint.
Jelentősen csökkentik az amerikai szankciók az orosz olajbevételeket
Az amerikai kormányzat szankciókat vezetett be az orosz olajóriások, a Lukoil és a Rosneft ellen, hogy csökkentse az Ukrajna elleni agresszív háború finanszírozására használt orosz költségvetési bevételeket, illetve hogy minél hamarabb tárgyalóasztalhoz kényszerítse az oroszokat. Ismert, hogy a Trump-adminisztráció a napokban egy új, 28 pontból álló béketervet dolgozott ki az orosz-ukrán háború lezárására, amely jelentős területi engedményeket követelne Kijevtől.
Kína és India továbbra is az orosz nyersolaj fő vásárlói, befolyásolva a globális olajkereskedelmet és az orosz export hosszú távú dinamikáját. Ám az amerikai pénzügyminisztérium szerint a szankciók már most is csökkentik Oroszország olajbevételeit, és valószínűleg a jövőben az orosz olajeladások mennyiségének további csökkenéséhez vezetnek. Hosszú távon a korlátozások betartása a jövőbeli lépésektől és a piaci szereplők reakcióitól függően befolyásolhatja a globális piacokat és az energiabiztonságot.
Az energyintel.com azt írja, hogy a Lukoil és a Rosneft is érzi a nyomást, mivel november 21-én életbe lépnek az amerikai szankciók, az amerikai pénzügyminisztérium pedig arra kívánja kényszeríteni a két vállalat nemzetközi eszközeinek leendő vásárlóit, hogy a bevételt egy zárolt számlára helyezzék, amelyhez a két fél nem férhet hozzá.
Biztosítani akarjuk, hogy minden olyan pénzeszköz, amely normális esetben visszafolyna Oroszországba, az úgynevezett zárolt számlákra kerüljön, így az orosz szereplők számára az elérhetetlen legyen
– mondta egy pénzügyminisztériumi tisztviselő, csütörtökön.
Mi lesz a sorsa a hatalmas Rosneft- és Lukoil-vagyonnak?
„Azt is biztosítani akarjuk – csak nagyon általános szinten –, hogy Oroszország ne profitáljon váratlanul, és ami még fontosabb, hogy ne alkalmazzanak olyan trükköket, amelyek révén a nagyvállalatok kijátszhatnák a szankcióink hatását, vagy más módon megpróbálhatnák elkerülni adófizetési kötelezettségüket” – tette hozzá a tisztviselő.
Az állami tulajdonú Rosneft és a magántulajdonú Lukoil – Oroszország két legnagyobb olajtermelője – egyaránt hatalmas nemzetközi eszközportfólióval büszkélkedhet, amely magában foglalja a közel-keleti és a kaszpi-tengeri kulcsfontosságú upstream és csővezeték-projektekben, valamint európai finomítókban való részesedéseket.
A múlt hónapban bejelentett sokkoló amerikai szankciók arra késztették a projektpartnereket, a fogadó országokat – és az eszközök potenciális vásárlóit –, hogy megpróbálják megérteni, hogyan érinti majd a működést a Rosnefttel és a Lukoillal folytatott üzleti tevékenység leállítási időszakának november 21-i lejárta, amely a szankciók teljes hatálybalépését jelenti az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonkezelési Hivatala (Official Foreign Equity Control Office) konkrét módosításai nélkül.
Amerikai olajóriások is érdeklődnek az orosz érdekeltségek iránt
A kormányok és a nyugati olajtársaságok, köztük
- az Exxon Mobil,
- a Chevron, az Eni,
- a BP és
- a Shell,
partnerek az orosz óriások számos projektjében. „Jelentős mennyiségű megkeresést kaptunk mind a külföldi kormányoktól, mind a magánszektortól, akik útmutatást kértek arról, hogyan szakíthatják meg kapcsolataikat Oroszországgal, vagy hogyan vonhatják be a Lukoilt vagy a Rosneftet az orosz eszközök megszerzésébe, vagy akár államosításába, a szankciós politikánkkal összhangban” – mondta egy tisztviselő.
„A Pénzügyminisztérium körültekintően kezeli a beérkező engedélyezési kérelmeket” – tette hozzá a tisztviselő, megjegyezve:
célunk, hogy ezek a szankciók csökkentsék Oroszország háborús finanszírozási képességét.
Rachel Ziemba, a washingtoni székhelyű Ziemba Insights alapítója azt nyilatkozta, hogy az Egyesült Államok kormánya határozottan jelzi, hogy sem ma, sem a jövőben nem fog jóváhagyni semmilyen olyan megállapodást, amely a Lukoilt vagy a Rosneftet kompenzálja.
„Valószínűleg minden kifizetést befagyasztanak, mivel az amerikai kormány megpróbálja csökkenteni az orosz bevételeket, és tárgyalóasztalhoz ültetni őket” az ukrajnai háború befejezése érdekében – mondta, hozzátéve, hogy most kérdéses, hogy a Lukoil – amely megpróbálta eladni teljes nemzetközi portfólióját a Gunvor kereskedőcégnek – el akarja-e adni eszközeit, ha nem kapja meg az ellentételezést.
Vannak, akik mentesülhetnek a szankciók alól, ám a pénzügyminisztérium jóváhagyása szükséges
A Pénzügyminisztérium számos engedélyt adott ki a november 21-i határidőn túli tranzakciók lehetővé tételére, köztük egyet, amely a Lukoil bulgáriai eszközeire vonatkozó tranzakciókat engedélyez, mivel Szófia a Lukoil Neftochim finomítóját és más helyi eszközöket kívánja lefoglalni. További engedélyek három németországi Rosneft finomítóra vonatkoznak, amelyeket Berlin 2022-ben vett vagyonkezelésbe.
A pénzügyminisztérium általános, határidő nélküli mentesítést adott ki a kazahsztáni Karacsaganak gáz- és kondenzátummezőnek, a kazah nyersolajat az orosz Fekete-tengeri Novorosszijszk kikötőbe szállító Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorciumnak (CPC), valamint az óriási Tengiz mezőnek Kazahsztánban.
A Lukoilhoz hasonlóan az amerikai Chevron is érdekelt mindhárom eszközben, az amerikai Exxon pedig a CPC-ben és a Tengizben.
A múlt héten az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma kiadott egy engedélyt, amely lehetővé teszi a Lukoil kiskereskedelmi benzinkútjainak és nemzetközi egységének potenciális vásárlói számára, hogy december 13-ig bizonyos tranzakciókat és „feltételes” megállapodásokat kössenek.
A licenc lényegében felhatalmazza a szervezeteket, hogy szankciók nélkül tárgyaljanak a Lukoillal – de minden végső eladáshoz a pénzügyminisztérium jóváhagyása szükséges, és a bevételeket el kell különíteni az orosz termelőtől.
„Engedélyeket és felhatalmazásokat adtunk ki, amelyek jelzéseket küldenek a piacnak és a világ országainak arról, hogy milyen elvárásaink vannak ezen eszközök jövőbeni kezelésével kapcsolatban” – mondta egy pénzügyminisztériumi tisztviselő, csütörtökön.
Tokkal-vonóval vinnék az egész 22 milliárd dolláros vagyont
Az amerikai
- Carlyle Group magántőke-társaság,
- a Chevron,
- az Exxon és
- az Abu Dhabi National Oil Co.
állítólag mind a Lukoil nemzetközi eszközeinek egészének vagy egy részének felvásárlását fontolgatja, amelyek értéke 2023 végén körülbelül 22 milliárd dollár volt. Ennél a Rosneft nemzetközi jelenléte kisebb.
Mint ismert az amerikai pénzügyminisztérium a múlt hónapban elutasította a svájci Gunvor kereskedőház ajánlatát a Lukoil összes eszközének megvásárlására, mondván, hogy „soha” nem hagyná jóvá a Gunvor állítólagos Kremlhez fűződő kapcsolatai miatt – ezt a vádat a vállalat tagadja.
„Jelenleg nem feltétlenül részesítjük előnyben egyik felet sem” – mondta egy pénzügyminisztériumi tisztviselő, amikor az Energy Intelligence azt kérdezte tőle, hogy az amerikai cégeknek van-e prioritásuk. „De nagyon világosan közöltük, hogy mit várunk el a tárgyalásokon részt vevő felektől, nevezetesen
- a Lukoil-lal való kapcsolatok megszakítását,
- a pénzeszközök zárolt számlákra helyezését,
valamint annak biztosítását, hogy Oroszország ne próbálja meg visszaszerezni az irányítást ezen eszközök felett, majd a saját hasznára fordítani azokat.”