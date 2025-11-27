Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ukrajnában valami megmozdult: úgy tűnik, nagyobb baj közeleg, mint eddig hittük

Sport

Szavazzon: maradjon vagy távozzon a Liverpool edzője a megszégyenítő vereség után?

szankciók

Kiderült, hogy mekkora az elutasítottsága az orosz olaj és gáz kitiltásának – ezt még a baloldalon sem tudják letagadni

28 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Európai Parlament illetékes szakbizottsága 2026. január 1-től betiltaná az orosz földgáz és kőolaj importját az Unióba. A szankció súlyos következményekkel járna Magyarországra nézve: ezer forint feletti benzinárakat és általános energiaválságot idézne elő. A magyar felnőtt lakosság kétharmada ezért nem támogatja az embargót.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szankciókOroszországolaj gázforintbenzinEurópai BizottságMagyarország

Mióta Ursula von der Leyen kiemelt prioritású célként jelölte meg az orosz energiahordozók teljes körű tilalmát, egyre radikálisabb tervezetek látnak napvilágot - mutat rá elemzésében a Századvég Gazdaságkutató. Az elsőként bemutatott RePowerEU csomag óta – amely 2027 végéig fokozatosan vezetné ki az Oroszországból érkező szállítmányokat – az Európai Bizottság energiaügyi biztosa jelezte, hogy örökös szankció bevezetését szorgalmazna, azaz függetlenül a háború alakulásától, soha többé egyetlen orosz olaj- vagy gázmolekulát sem szeretne az európai piacon látni.

orosz szankció, gáz, üzemanyag
 

Brüsszel eredeti terveiből kiemelte a cseppfolyósított földgázt, és a 19. szankciós csomag keretében egy évvel korábbi tiltási határidőt fogadtatott el a tagállamokkal. Az Európai Parlament illetékes szakbizottsága pedig ennél is tovább ment: egy olyan indítványhoz adta jóváhagyását, amely már 2026. január 1-től mindenféle orosz olaj- és gázimportot betiltana. A törekvésnek a magyar közéletben is vannak képviselői: a Tisza Párt például programjába is emelte Brüsszel célkitűzését és szintén az orosz energia kivezetése mellett foglalt állást.

A szankció súlyos károkat okozna a magyar háztartásoknak

A kieső import drasztikus piaci áremelkedéshez vezetne: a benzin és gázolaj literenkénti ára ezer forint fölé emelkedne, a lakossági áram- és gázár pedig a jelenlegi három és félszeresére növekedne. Utóbbi egy átlagos háztartásnak évente több, mint félmillió forint többletköltséget okozna. Ekkora összeget sokan nem tudnának kigazdálkodni, így a díjfizetési és fűtési nehézségekkel küzdők aránya is jelentősen megemelkedne.

Az orosz olaj és gáz kitiltása a gazdaság egészébe begyűrűzne és kiterjedt energiaválságot okozna: csaknem 10 százalékos többletinflációs nyomást idézne elő, és a következő évben 4 százalékkal vetné vissza hazánk gazdasági teljesítményét. Nagyságrendileg akkora összeg esne ki, mint amennyit Magyarország jelenleg családokra, illetve fele akkora, mint amennyit nyugdíjakra fordít.

Összefoglalva, kijelenthető, hogy az intézkedés a magyar családok áram- és gázszámláit a jelenlegi három és félszeresére növelné. A rezsiköltségek emelkedése évi több, mint fél millió forint extrakiadást jelentene egy átlagos háztartásnak.

Az embargó okozta károk tükrében érthető, hogy a magyar felnőtt lakosság többsége elutasítja az intézkedést. A Századvég októberi felmérése alapján kétharmaduk ellenzi, és mindössze negyedük támogatja az orosz olaj és gáz 2026-os tilalmát.

Donald Trump megértette

A napokban írásos formában is megkapjuk az orosz energiára való amerikai szankciómentességről szóló döntést. A szankciók alóli felmentéssel Magyarország megmenekül az ezer forintos benzinár rémképétől és a lakosság rezsije sem duplázódik - legalábbis ha az Amerikai Egyesült Államokon múlik. Erről részleteket korábbi cikkünkben olvashat.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!