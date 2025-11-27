Kiderült, hogy mekkora az elutasítottsága az orosz olaj és gáz kitiltásának – ezt még a baloldalon sem tudják letagadni

Mióta Ursula von der Leyen kiemelt prioritású célként jelölte meg az orosz energiahordozók teljes körű tilalmát, egyre radikálisabb tervezetek látnak napvilágot - mutat rá elemzésében a Századvég Gazdaságkutató. Az elsőként bemutatott RePowerEU csomag óta – amely 2027 végéig fokozatosan vezetné ki az Oroszországból érkező szállítmányokat – az Európai Bizottság energiaügyi biztosa jelezte, hogy örökös szankció bevezetését szorgalmazna, azaz függetlenül a háború alakulásától, soha többé egyetlen orosz olaj- vagy gázmolekulát sem szeretne az európai piacon látni.

Brüsszel eredeti terveiből kiemelte a cseppfolyósított földgázt, és a 19. szankciós csomag keretében egy évvel korábbi tiltási határidőt fogadtatott el a tagállamokkal. Az Európai Parlament illetékes szakbizottsága pedig ennél is tovább ment: egy olyan indítványhoz adta jóváhagyását, amely már 2026. január 1-től mindenféle orosz olaj- és gázimportot betiltana. A törekvésnek a magyar közéletben is vannak képviselői: a Tisza Párt például programjába is emelte Brüsszel célkitűzését és szintén az orosz energia kivezetése mellett foglalt állást.

A szankció súlyos károkat okozna a magyar háztartásoknak

A kieső import drasztikus piaci áremelkedéshez vezetne: a benzin és gázolaj literenkénti ára ezer forint fölé emelkedne, a lakossági áram- és gázár pedig a jelenlegi három és félszeresére növekedne. Utóbbi egy átlagos háztartásnak évente több, mint félmillió forint többletköltséget okozna. Ekkora összeget sokan nem tudnának kigazdálkodni, így a díjfizetési és fűtési nehézségekkel küzdők aránya is jelentősen megemelkedne.

Az orosz olaj és gáz kitiltása a gazdaság egészébe begyűrűzne és kiterjedt energiaválságot okozna: csaknem 10 százalékos többletinflációs nyomást idézne elő, és a következő évben 4 százalékkal vetné vissza hazánk gazdasági teljesítményét. Nagyságrendileg akkora összeg esne ki, mint amennyit Magyarország jelenleg családokra, illetve fele akkora, mint amennyit nyugdíjakra fordít.

Összefoglalva, kijelenthető, hogy az intézkedés a magyar családok áram- és gázszámláit a jelenlegi három és félszeresére növelné. A rezsiköltségek emelkedése évi több, mint fél millió forint extrakiadást jelentene egy átlagos háztartásnak.

Az embargó okozta károk tükrében érthető, hogy a magyar felnőtt lakosság többsége elutasítja az intézkedést. A Századvég októberi felmérése alapján kétharmaduk ellenzi, és mindössze negyedük támogatja az orosz olaj és gáz 2026-os tilalmát.