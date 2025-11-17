Ezt látnia kell! Deák Dániel tiszta vizet öntött a pohárba az amerikai szankciók alóli mentesség kapcsán

Hamarosan Magyarország hivatalos, írott formában is megkapja az amerikai szankciómentességet, amellyel kapcsolatban az elmúlt héten számos ellentmondás jelent meg - közölte Facebook oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott arra, hogy az ilyen szankciók alóli felmentést adó engedélyeket az amerikai pénzügyminisztérium alá tartozó OFAC nevű szerv adja ki. Mint írta, az amerikai gyakorlat szerint ezeket a licenceket évente felülvizsgálják, ezért formálisan mindig csak egyéves időtartamra adják ki – még akkor is, ha politikai szinten ennél hosszabb távú szándék húzódik mögöttük.

A szankciók alóli felmentés jelentős ársokktól mentette meg a magyarokat. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Deák Dániel szerint, ezért fordulhat elő, hogy ellentmondásosnak tűnő nyilatkozatok jelennek meg: papíron lehet, hogy egyéves időkorlát szerepel majd, de Orbán Viktor és Donald Trump politikai megállapodást kötöttek arról, hogy amíg ők a két ország vezetői, ezt automatikusan meghosszabbítják — magyarul valójában nincs időkorlát. Felhívta a figyelmet arra, hogy ez a gyakorlat egyébként nem ismeretlen: Brüsszelben féléves időkorlátjai vannak az orosz szankcióknak, de mivel a politikai elköteleződés megvan a meghosszabbításukra, valójában időkorlát nélküliek.

Szankciók: a mentesség érvényben marad, míg Orbán Viktor és Donald Trump vezeti a két országot

Az amerikai szankciók alóli mentesség mindaddig érvényben van, amíg Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump elnök hivatalban van, a lényeg, hogy erre múlt héten kezet fogtak, az írásba foglalás már csupán egy technikai, bürokratikus kérdés – jelentette ki korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Szófiában.

A tárcavezető kijelentette, hogy ha Orbán Viktor miniszterelnök nem jutott volna megegyezésre előző héten Washingtonban, ha nem sikerült volna mentességet kapni a földgáz- és kőolajbeszerzésre, akkor az energiaárak karácsonyra a háromszorosukra emelkedtek volna Magyarországon.

Orbán Viktor miniszterelnök a megállapodással kapcsolatban az is leszögezte, hogy Magyarország egy fillért sem fizetett az amerikai szankciók alóli mentességért. Mint mondta ennek oka, hogy az Egyesült Államok elnöke „szereti a magyarokat”. Mivel a magyar energiaimport az orosz energiakivitel egészen kis részét teszi ki, ennek nincs jelentősége Oroszország „megfegyelmezése” szempontjából. A miniszterelnök még az amerikai útjáról hazafelé tartva, újságíróknak nyilatkozva a repülőgépen leszögezte:

Én az elnökkel kötöttem megállapodást, ő azt mondta, időhatár nélkül mentesítünk benneteket az amerikai szankciók alól, amely a Török Áramlat vezetéket és a Barátság kőolajvezetéket sújtotta volna. Ez tehát nincs.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: óvatos becsléssel 1000 forintos benzinártól mentettük meg a magyarokat. Továbbá - tette hozzá - amikor kezdődik a fűtési szezon, 2,5-3-szor magasabb lenne a gázszámla e nélkül a megállapodás nélkül – ekkora bajtól óvtuk meg a magyarokat.