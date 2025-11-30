SZÉP-kártya: hétfőtől hideg élelmiszert is vásárolhatunk vele, de nem mindegy mit, hol és hogyan

November elején jelentette be a kormány, szerdán pedig már életbe is lépett az a kormányrendelet, amelynek értelmében ismét felhasználható hideg élelmiszer-vásárlásra a Széchenyi Pihenő Kártya. De pontosan mi a hideg élelmiszer? Tudunk-e például online vásárolni a SZÉP-kártya segítségével? Mi van, ha az önkiszolgáló kasszánál fizetnénk?

Április végéig az élelmiszerboltokban is használható a SZÉP-kártya / Fotó: Shutterstock

Ezeket lehet vásárolni a SZÉP-kártya segítségével

A SZÉP-kártya egy béren kívüli juttatás, amit a munkáltatók adhatnak a dolgozóiknak. A kártyákat csak az elfogadóhelyeken használhatjuk fel, a rajta lévő összeget költhetjük szállásra, vendéglátásra, különböző szabadidős és rekreációs célokra, alapvetően a juttatást erre találták ki.

Az elmúlt években több változás is történt, ilyen volt a zsebek kivezetése, az alszámlák összevonása, vagy a büntető díj bevezetése. A jelenlegi szabályok szerint évente 450 ezer forint juttatást lehet adni adómentesen, ezen az összegen felül sportolásra évi 120 ezer forint forint, vagyis havi 10 ezernyi plusz támogatás adható. Idei lehetőség, hogy a 2024 végi egyenleg és a 2025-ben érkező összeg felét lakásfelújításra is fel lehet használni.

A legújabb változás, hogy 2025. december 1. és 2026. április 30. között ismét lehetőség lesz hideg élelmiszer vásárlására a boltokban.

A friss rendeletben az is szerepel, milyen kiskereskedelmi egységekben tudunk vele fizetni. Ez alapján gyakorlatilag minden olyan élelmiszerboltban és szupermarketben használhatjuk, amely eddig is elfogadta a SZÉP-kártyát, vagy rendelkezik a megfelelő élelmiszer-kiskereskedelmi tevékenységi körrel. Ilyen egyebek mellett a hiper- és szupermarketek közül:

Tesco

SPAR és INTERSPAR

Auchan

Diszkontok és élelmiszerboltok közül:

Lidl

Aldi

Penny

CBA / Príma (az elfogadóhelyként regisztrált üzletekben)

Reál (az elfogadóhelyként regisztrált üzletekben)

Ezeket vásárolhatjuk a SZÉP-kártyáról

A keretösszeg csak a hivatalos SZÉP-kártya elfogadóhelyeken használható fel, készpénzre nem váltható.

Számos termék vásárolható SZÉP-kártyáról:

tőkehústól

a tejtermékeken,

zöldség- és gyümölcsféléken

kávé- és teaféléken át

a fűszerekig,

gabonafélékig

vagy a malomipari termékekig, széles a skála.

Vannak szabályok, amelyeket jó ha tudunk. Ilyen például az, hogy a SZÉP-kártyával

minden ismert boltláncban fizethetünk, de csak a hagyományos pénztáraknál, az önkiszolgáló kasszáknál erre nincs lehetőség. Online vásárlásnál is csak akkor használható, ha az adott webáruház fizetési opcióként kínálja fel. A kártyával továbbra sem vásárolhatunk alkoholt, tartós fogyasztási cikkeket és bármit, ami „középsősoros” vagy non-food termék,

mint a textíliák, tisztító- és mosószerek, kozmetikumok, újságok, papíráru vagy ajándékkártya.