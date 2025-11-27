Jó hír érkezett a SZÉP-kártya tulajdonosoknak – mutatjuk a részleteket

A döntés átírja a béren kívüli juttatásként használt SZÉP kártya szerepét, amely eddig elsősorban rekreációs és vendéglátási célokat szolgált. Emelett az év végéig várhatóan látványosan élénkíti az idei SZÉP kártya-forgalmat is.

A SZÉP-kártyával már nem csak szállást és étkezést, hanem hideg élelmiszereket is vásárolhatunk az élelmiszerboltokban. Fotó: CandyRetriever / Shutterstock

A SZÉP-kártya az egyik legnépszerűbb béren kívüli juttatás, amelyet rengeteg munkavállalónál kap. Így sokakat érint kedvezően a döntés, miszerint decembertől már hideg élelmiszerre is költhető a SZÉP-kártya keretből - derül ki a szerda este a Magyar Közlönyben megjelent rendeletből.

A „hideg élelmiszer” kifejezés nem a termék hőmérsékletére utal, hanem jogi és szabályozási kategóriát jelöl, amelyet több rendelet is használ. A hivatalos előírások szerint ezek azok a termékek, amelyek SZÉP kártyával is megvásárolhatók lesznek:

hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékek, belsőségek, valamint ehető csontféleségek (például: máj, szív, vese, tüdő, belek, gyomor, nyelv, csont);

halak és rákfélék, puhatestű és más gerinctelen víziállatok;

tejtermékek, madártojás, természetes méz, máshol nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű élelmiszer (például: propolisz, zselatin);

élelmezési célra alkalmas zöldségfélék (például: különböző saláták, káposzta, kelkáposzta, spenót, sóska, paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, hüvelyes zöldségek (zöldborsó, zöldbab), zeller, karfiol, brokkoli, és egyes gyökerek és gumók (például: sárgarépa, petrezselyemgyökér, cékla, retek, torma, hagymák) – (aprított és darabolt formák is);

élelmezési célra alkalmas gyümölcs és diófélék, citrusfélék vagy a dinnyefélék héja;

kávé, tea (gyógynövénytea, fekete/zöld tea, gyümölcstea – filteres, szálas, tört), matétea és fűszerek (például: fűszerpaprika, fekete bors, kömény, babérlevél, majoránna, tárkony, szárított kapor, petrezselyem, fahéj, szegfűszeg, szerecsendió);

gabonafélék (például: búza, rizs, kukorica, zab/zabpehely, köles);

malomipari termékek (például: lisztek, korpák, darák), maláta, keményítők, inulin, búzasikér;

olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök, különféle magvak és gyümölcsök, ipari vagy gyógynövények (például: kamilla, csalán, orbáncfű, borsmenta, levendula, citromfű);

máshol nem említett növényi termékek (például: sztívia, bambuszrügy, ehető algák, tápiókagyöngy);

állati, növényi vagy mikrobiális zsír és olaj és ezek bontási termékei, elkészített étkezési zsír;

húsból, halból, rákféléből, puhatestűből vagy más gerinctelen víziállatból készült termékek;

cukor és cukoráruk (például: kristálycukor, porcukor, kockacukor, nádcukor, barna cukor, fruktóz);

kakaó és kakaókészítmények;

gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termékek, cukrászati termékek;

zöldségfélékből, gyümölcsből, diófélékből vagy más növényrészekből előállított készítmények (például: savanyúságok, zöldségkonzervek, zöldségkrémek és pástétomok, szárított zöldségek, aszalt, vagy kandírozott gyümölcsök, lekvár, dzsem, gyümölcskonzervek (befőtt, kompót), diókrém, mogyorókrém, pirított és vagy sózott magvak);

különféle ehető készítmények (például: mustár, ketchup, szójaszósz, leves, erőleves előállítására alkalmas készítmények (például: leveskockák, zacskós levesek), étrend-kiegészítők, csecsemők vagy kisgyermekek számára szánt élelmiszerek, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek, amelyek két vagy több alapvető élelmiszer-összetevő, mint pl. hús, hal, zöldségek, gyümölcs vagy diófélék finoman homogenizált keverékéből állnak;

italok (például: ásványvizek, palackozott ivóvíz, szódavíz, üdítőitalok), ecet;

só.

Az ünnepi időszak közeledtével különösen hasznos, hogy az emberek élelmiszervásárlásra is felhasználhatják keretüket. Emellett az élelmiszerkereskedők számára is forgalomélénkítő hatású lehet az intézkedés.