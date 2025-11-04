Dagad a Shein gyermekpornográfiával kapcsolatos botránya – ezt tette a vállalat

A vállalat bejelentette: véglegesen letiltott az online piacterén minden olyan eladói fiókot, amely illegális vagy nem megfelelő szexbaba-termékekhez kapcsolódott, emellett szigorítja az ellenőrzést a teljes platformján. A Shein azt is közölte, hogy ideiglenesen, „elővigyázatosságból” eltávolította a felnőtt termékek kategóriáját is (melyben a szexualitáshoz kapcsolódó termékeket lehetett eladásra kínálni). Ez utóbbi alighanem azt jelenti, hogy a Shein így akarja megelőzni azt, hogy újra kifogásolható kínálati tartalom csússzon át rendszerein, ebben a kategóriában megjelenve.
Tiltólistára került minden szexbaba
Miként megírtuk, az épp Párizsban első fizikai boltját nyitó Shein körül azért robbant ki a botrány, mert kínálatában gyermek kinézetű szexbabák, illetve azok leírásai jelentek meg. A francia fogyasztóvédelem lépett az ügyben, aminek hatására a Shein letiltotta a gyermekpornográfiával összefüggő tartalmakat. A vállalat most azt is közölte, hogy
minden, szexbabákkal kapcsolatos hirdetést és képet eltávolítottak a platformról.
A Shein szerint komolyan veszik, ami történt, és miközben átfogó vizsgálatot indítanak az ügyben, szigorúbb szabályokat dolgoznak ki az eladók számára a termékek Shein kínálatában való megjelenítésére.
„A vállalat frissítette és megerősítette a tiltott kulcsszavak listáját is, hogy megakadályozza az eladók kísérleteit a terméklistázási korlátozások megkerülésére” – áll a Shein közleményében, melyet a BBC idéz.
A vállalat ügyvezető elnöke, Donald Tang így nyilatkozott: „A gyermekek kizsákmányolása elleni harc a Shein számára nem képezheti vita tárgyát. Ezek a termékek harmadik fél eladóitól származtak, de ezt magam személyes felelősségi kérdésnek tekintem. Visszakövetjük a termékek a forrást, és gyors, határozott lépéseket teszünk az érintettekkel szemben” – ígérte az ügyvezető.
Tüntetnek a Shein üzletnyitása ellen
A botrány a lehető legrosszabbkor jött az ázsiai hátterű vállalatnak, mely a napokban első állandó fizikai boltját nyitná meg Párizsban. A boltnyitás ellen a francia divatipari vállalatok hevesen tiltakoznak, tartva attól, hogy a Shein az eddigieknél is erősebb konkurenciának bizonyul, és olcsó áraival a francia kereskedők forgalmát töri meg.
Azt, hogy a szexbabák ügye és a boltnyitás egymással összekapcsolható ügyek, a francia pénzügyminiszter közlése mutatja. Nicolas Fouquet ugyanis kilátásba helyezte, hogy
a kormány egyszerűen kitiltja a szingapúri bejegyzésű céget az országból, ha továbbra is árusít ilyen termékeket.
Egy ilyen döntés értelemszerűen ellehetetlenítené a hamarosan nyíló bolt működését is.
A Sheint már korábban is számos bírálat érte a fast fashion környezeti hatásai, valamint az online platformján értékesített termékek gyártásában dolgozók munkakörülményei miatt. Párizsban tüntetők a napokban azért gyűltek össze, hogy tiltakozzanak az első fizikai üzlet megnyitása ellen.