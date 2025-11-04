Dagad a Shein gyermekpornográfiával kapcsolatos botránya – ezt tette a vállalat

A vállalat bejelentette: véglegesen letiltott az online piacterén minden olyan eladói fiókot, amely illegális vagy nem megfelelő szexbaba-termékekhez kapcsolódott, emellett szigorítja az ellenőrzést a teljes platformján. A Shein azt is közölte, hogy ideiglenesen, „elővigyázatosságból” eltávolította a felnőtt termékek kategóriáját is (melyben a szexualitáshoz kapcsolódó termékeket lehetett eladásra kínálni). Ez utóbbi alighanem azt jelenti, hogy a Shein így akarja megelőzni azt, hogy újra kifogásolható kínálati tartalom csússzon át rendszerein, ebben a kategóriában megjelenve.

A Shein állítása szerint globálisan kitiltotta platformjáról a szexbaba-termékeket kínáló hirdetéseket (illusztráció)

Fotó: ISABELLE SOURIMENT / Hans Lucas

Tiltólistára került minden szexbaba

Miként megírtuk, az épp Párizsban első fizikai boltját nyitó Shein körül azért robbant ki a botrány, mert kínálatában gyermek kinézetű szexbabák, illetve azok leírásai jelentek meg. A francia fogyasztóvédelem lépett az ügyben, aminek hatására a Shein letiltotta a gyermekpornográfiával összefüggő tartalmakat. A vállalat most azt is közölte, hogy

minden, szexbabákkal kapcsolatos hirdetést és képet eltávolítottak a platformról.

A Shein szerint komolyan veszik, ami történt, és miközben átfogó vizsgálatot indítanak az ügyben, szigorúbb szabályokat dolgoznak ki az eladók számára a termékek Shein kínálatában való megjelenítésére.

„A vállalat frissítette és megerősítette a tiltott kulcsszavak listáját is, hogy megakadályozza az eladók kísérleteit a terméklistázási korlátozások megkerülésére” – áll a Shein közleményében, melyet a BBC idéz.

A vállalat ügyvezető elnöke, Donald Tang így nyilatkozott: „A gyermekek kizsákmányolása elleni harc a Shein számára nem képezheti vita tárgyát. Ezek a termékek harmadik fél eladóitól származtak, de ezt magam személyes felelősségi kérdésnek tekintem. Visszakövetjük a termékek a forrást, és gyors, határozott lépéseket teszünk az érintettekkel szemben” – ígérte az ügyvezető.

Tüntetnek a Shein üzletnyitása ellen

A botrány a lehető legrosszabbkor jött az ázsiai hátterű vállalatnak, mely a napokban első állandó fizikai boltját nyitná meg Párizsban. A boltnyitás ellen a francia divatipari vállalatok hevesen tiltakoznak, tartva attól, hogy a Shein az eddigieknél is erősebb konkurenciának bizonyul, és olcsó áraival a francia kereskedők forgalmát töri meg.