Szintet lépett az MBH Bank: transzparens működés, stabil növekedés, új lehetőség a befektetőknek

A befektetői háttér szélesítése és a kereskedés aktivitásának növelése érdekében az MBH Bank Nyrt. nyilvános részvényigénylési tranzakciót hajt végre a Budapesti Értéktőzsdén. Miért lépték ezt most meg?

Az MBH Bank 2023-as megszületésével a magyar nemzetgazdaság és pénzügyi piac egyik kulcsfontosságú szereplőjévé vált. A bank azóta nem csupán gyorsan integrálódott a gazdasági életbe, hanem a teljes magyarországi ügyfélpaletta minden szegmensét kiszolgálni képes szereplővé vált –akár a kis-, közép- és nagyvállalatokra, akár a magyar lakosságra gondolunk. Sikerünk egyik jelentős oka, hogy kiterjedt hálózatunk és szakmai tapasztalatunk révén közel vagyunk hozzájuk – pénzügyi szolgáltatóként komoly versenyelőny, hogy „egy nyelvet beszélünk” az ügyfelekkel. A bank tehát a magyar pénzügyi piac egyik sikertörténetévé vált; most pedig elért oda, hogy a Budapesti Értéktőzsdén is szintet lépjen, egy nagyobb részvényértékesítési tranzakció formájában. Befektetőink – többnyire magyar családok és intézmények – egy sikeres bank útját tudják innentől kezdve végigkísérni és potenciálisan a részvények után fizetendő osztalékon, illetve a részvényárfolyam emelkedésén keresztül közvetlenebbül is részesedhetnek annak eredményeiből is. A bank eddigi teljesítményét nézve optimisták lehetünk ebben a tekintetben.

Barna Zsolt: úgy látjuk, hogy a magyar tőkepiac, illetve a magyar lakossági és intézményi befektetők már ki vannak éhezve egy újabb nagy tőzsdei sikertörténetre / Forrás: MBH Bank

Hogyan tudnak a részvényigénylésről a leendő befektetők tájékozódni?

Minden egyes ilyen tranzakció esetében a szabályozás, illetve a felügyelet egy nagyon mély és sokrétű információkkal rendelkező tájékoztató kiadására kötelezi a kibocsátót, amelyben gyakorlatilag a bankunk minden egyes területének az értékelése, a teljesítménye, illetve a jövőbeli potenciál is szerepel, csakúgy, mint az esetleges kockázatok, hiszen ezekre mindig fel kell hívni a befektetők figyelmét. A lakossági befektetők számára kollégáink a teljes, 400 egységből álló

fiókhálózatunkban,

személyesen

és a call centerben

is rendelkezésre állnak. Ők részletesen be tudják mutatni, milyen lehetőségeket nyújthat egy ilyen befektetés és mik lehetnek a lehetséges kockázatai. Én magam is felügyeleti oldalon kezdtem a pályafutásom, ezért is tartom fontosnak a befektetők transzparens tájékoztatását és a tudatos pénzügyi döntéshozatalt – de azt is gondolom, hogy egy erős értékajánlatot tudunk eléjük tenni.