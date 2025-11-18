250 ezer magyarnak üzent a NAV: még nem késő plusz karácsonyi pénzhez jutni

Idén október 1-jétől életbe lépett a háromgyermekes édesanyák szja-kedvezménye, mely újabb jelentős kormányzati lépést jelent a magyar családtámogatások sorában. Miként a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) korábban arról tájékoztatás adott, a kedvezmény érvényesíthető akár már év közben is. Minden édesanya választhat: vagy a munkáltatójánál tölti ki és adja le az erről szóló adóelőleg-nyilatkozatot, vagy használja a NAV honlapján elérhető Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazást (ONYA). A hatóság most azoknak az édesanyáknak ad segítséget, akik októberben nem adták le a vonatkozó nyilatkozatot – ugyanis még semmivel nem késtek el, a kedvezmény novembertől kezdődően is érvényesíthető.

Novemberben is lehet igényelni az szja-mentességet a háromgyermekes édesanyáknak (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Novemberben is elkezdhető az szja-mentesség az érintetteknek

A korábbi kormányzati közlések alapján a háromgyermekes édesanyák október 1-től érvényes szja kedvezménye mintegy 250 ezer édesanyát érint Magyarországon. A NAV mostani tájékoztatása alapján eddig mintegy 60 ezer édesanya választotta a gyorsabb, egyszerűbb és online nyilatkozati formát: az ONYÁ-t. Ehhez vélhetően hozzájön még azoknak a száma, akik papír alapon adták le a nyilatkozatot, de így is sok olyan édesanya lehet, aki azonnal élne a kedvezménnyel, pusztán nem adta még le az erre vonatkozó nyilatkozatot.

A munkáltatónál leadott nyilatkozat papíralapú, ezért itt fontos az aláírás. Az ONYA gyors, mindössze néhány kattintás, hiszen a NAV rendelkezésére álló adatok automatikusan betöltődnek.

Az ONYA bárki számára elérhető, az azonosítás miatt csak DÁP vagy Ügyfélkapu+ kell hozzá, épp ezért itt sem nyomtatni, sem aláírni nem kell semmit, az adatokat a NAV automatikusan továbbítja a munkáltatónak.

Az adóhivatal honlapján kiemelt helyen érhető el az anyák kedvezménye aloldal, amelyről egyrészt rögtön letölthető az adóelőleg-nyilatkozat, amit a munkáltatónál kell leadni. Másrészt az azonosítást követően egy kattintással elérhető az ONYA-ból a nyilatkozat, amit online lehet beküldeni. Az adóelőleg-nyilatkozatok mellett elérhető egy részletes tájékoztató, valamint egy gyakorlati útmutató kérdés-válasz formájában.