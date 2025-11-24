Ingyen pénz érkezik! Több száz társasház kap támogatást fűtéskorszerűsítésre

Több száz távhős épület telepíthet távolról leolvasható fűtési költségmegosztót – derül ki Magyarország Kormányának Facebook-oldalán bejegyzéséből.

5 milliárd forintos támogatást kapnak a távhővel ellátott lakóépületek a távolról leolvasható fűtési költségmegosztók felszereléséhez

Fotó: Pinterest

Igazságosabb elszámolást tesznek lehetővé a távolról leolvasható fűtési költségmegosztók

Az Energiaügyi Minisztérium közleményében ezzel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy a radiátorra szerelt költségmegosztók az épület teljes fűtési költségét a hőleadás alapján arányosan osztják szét a lakók között. Az új megoldás a korábbi, alapterület- vagy légköbméter-alapú felosztáshoz képest igazságosabb elszámolást tesz lehetővé.

A távolról leolvasható költségmegosztók a tudatosabb energiafelhasználásban segíthetik a távfűtött otthonban élőket. A társasházi lakók így pontosabb adatok birtokában maguk is tehetnek rezsiterheik további csökkentéséért

– mondta el Kramlik Kornél, a program lebonyolításáért felelős FEAK Független Energetikai Adatközpont Zrt. cégvezetője.

„A pályázatok magas száma is jelzi, hogy a lakóközösségek készek élni a korszerű technológiák adta lehetőségekkel. A távolról leolvasható költségmegosztók telepítése hozzájárul a hazai energiafüggetlenség és ellátásbiztonság erősítéséhez” – hangsúlyozta Solymár Károly Balázs infokommunikációért felelős államtitkár.

Emlékeztetett arra, hogy a Jedlik Ányos Energetikai Program ágazati felhívásaival együtt az Energiaügyi Minisztérium idén nyáron több mint 100 milliárd forintot hirdetett meg a távfűtési rendszerek korszerűsítésére. Hozzátette: a tárca már dolgozik a további források biztosításán annak érdekében, hogy még több lakóközösséget támogathasson.