fűtéskorszerűsítés

Ingyen pénz érkezik! Több száz társasház kap támogatást fűtéskorszerűsítésre

Az Energiaügyi Minisztérium 5 milliárd forinttal támogatja a távolról leolvasható fűtési költségmegosztók felszerelését távhővel ellátott lakóépületeknél. A több mint 900 beérkezett kérelem közel kétharmadát már kedvezően bírálták el, ezzel teljes egészében felhasználva az eredeti keretet. A programnak köszönhetően 612 társasház vagy lakásszövetkezet valósíthat meg az energiatudatos fűtéshez szükséges fejlesztéseket önerő nélkül, vissza nem térítendő forrásból.
Több száz távhős épület telepíthet távolról leolvasható fűtési költségmegosztót – derül ki Magyarország Kormányának Facebook-oldalán bejegyzéséből. 

fűtési szezon, távolról leolvasható fűtési költségmegosztó
5 milliárd forintos támogatást kapnak a távhővel ellátott lakóépületek a távolról leolvasható fűtési költségmegosztók felszereléséhez
Fotó: Pinterest

Igazságosabb elszámolást tesznek lehetővé a távolról leolvasható fűtési költségmegosztók

Az Energiaügyi Minisztérium közleményében ezzel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy a radiátorra szerelt költségmegosztók az épület teljes fűtési költségét a hőleadás alapján arányosan osztják szét a lakók között. Az új megoldás a korábbi, alapterület- vagy légköbméter-alapú felosztáshoz képest igazságosabb elszámolást tesz lehetővé.

A távolról leolvasható költségmegosztók a tudatosabb energiafelhasználásban segíthetik a távfűtött otthonban élőket. A társasházi lakók így pontosabb adatok birtokában maguk is tehetnek rezsiterheik további csökkentéséért

 – mondta el Kramlik Kornél, a program lebonyolításáért felelős FEAK Független Energetikai Adatközpont Zrt. cégvezetője.

 „A pályázatok magas száma is jelzi, hogy a lakóközösségek készek élni a korszerű technológiák adta lehetőségekkel. A távolról leolvasható költségmegosztók telepítése hozzájárul a hazai energiafüggetlenség és ellátásbiztonság erősítéséhez” – hangsúlyozta Solymár Károly Balázs infokommunikációért felelős államtitkár. 

Emlékeztetett arra, hogy a Jedlik Ányos Energetikai Program ágazati felhívásaival együtt az Energiaügyi Minisztérium idén nyáron több mint 100 milliárd forintot hirdetett meg a távfűtési rendszerek korszerűsítésére. Hozzátette: a tárca már dolgozik a további források biztosításán annak érdekében, hogy még több lakóközösséget támogathasson.

 

