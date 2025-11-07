Hírlevél

sírhely

Sírhelylottó indul: Jim Morrison, Frédéric Chopin vagy Oscar Wilde mellé is kerülhetnek a nyertesek

41 perce
Olvasási idő: 7 perc
Néha elképesztő dolgokat produkál az emberi természet, ha az élő vagy épp már elhunyt hírességek iránti érdeklődésükről, kötődésről van szó. Az egyik leghíresebb franciaországi, párizsi temető nem titkoltan ezt, a sokszor megszállottságig fokozódó rajongást igyekszik kihasználni. A temető üzemeltetése ugyanis abban bízik, hogy a legodaadóbb rajongók hajlandóak lesznek bőkezűen áldozni arra, hogy ha nem is biztosan azok közvetlen szomszédságában, de rajongásuk tárgyainak közelében temessék el őket.
A párizsi Pére Lachaise temető ikonikus temetkezési helyszín, az európai történelem, kultúra, valamint a modern popkultúra számos ismert hírességének végső nyughelye. Oda temették például Jim Morrisont (a The Doors énekesét, szövegíróját, költőt), Oscar Wilde ír származású költőt, írót, Marcel Marceau-t, a pantominművészet talán legnagyobb alakját, és Frédéric Chopin-t, francia-lengyel zeneszerzőt, kiemelkedő zongoraművészt. Ezekért a hírességekért napjainkban is sokan rajonganak, ezért a temetőket felügyelő párizsi testület most lehetőséget kínál arra, hogy a szerencsések – és az arra áldozni hajlandók – valamelyik híresség közelében kapják meg végső nyughelyüket a Pére Lachaise-ban vagy egy másik párizsi temetőben.

Párizs egyik híres temetője, a Pére Lachaise, ahol sok híresség kapott végső nyughelyet
Párizs egyik híres temetője, a Pére Lachaise, ahol sok híresség kapott végső nyughelyet
(Fotó: Wikipedia Commons)

Leromlott állapotú sírkövek adták a temetői ötletet

Az elképzelés alapja az, hogy a párizsi temetőkben több tucat sírkő, illetve síremlék szorul felújításra. Karbantartásuk az elhunyt hozzátartozóinak, családtagjainak lenne a feladata, de mint oly sokszor, egy részüket a még élő leszármazottak is elhanyagolják. 

Ezeket 4000 euróért (kb. 1,5 millió forint) meg lehet vásárolni, a vevőnek pedig vállalnia kell azt is, hogy saját költségén rendbe hozza az emlékhelyet. 

Érdeke ehhez úgy fűződhet, hogy ezt követően megvásárolhatja a felújított síremlék melletti temetkezési helyet – írja a Quartz. S mivel Párizs temetőiben sok ikonikus személy végső nyughelye található, ezért esélye van arra, hogy akár egy híresség közvetlen közelében helyezzék majd őt is örök álomra.

A temetőket üzemeltető testület jelezte, hogy mivel a felújításra szoruló síremlékek egyike sem valamelyik hírességhez tartozik, így a szomszédos sírhelyre garanciát nem, csak esélyt tudnak kínálni. Az érdeklődés azonban akkora, hogy azt is közölték: a felújítandó sírkövek és a mellettük található sírhelyek értékesítést sorsolás útján bonyolítják le, ami hasonló lesz ahhoz, mint a lottószámok kihúzása. 

A sorolást januárban rendezik meg.

Jim Morrison sírjáról készült felvétel:

Szigorú idővonalat kell tartani a „sírhelylottó” nyerteseinek

A koncepciót sok kritika érte a párizsiak egy részétől, ugyanakkor a városi tisztviselők szerint életképes, a kegyeletet nem sértő megoldásról van szó. Egyrészt nem sérti a halottak és emlékei iránti tiszteletet, másrészt biztosítja azt, hogy a párizsi lakosok a váron belül kaphassanak temetést úgy, hogy egyébként a francia fővárosban már nagyon kevés a rendelkezésre álló sírhely.

A sajátos „sírhelylottóra” egyelőre csak Párizsban élők jelentkezhetnek. 

Azok, akik e módon jutnak sírhelyhez, hat hónapjuk lesz az előfeltételként megvásárolt sírkő restaurálására, és ezt követően korlátozott idő áll rendelkezésükre a sírhely megvásárlására.

A temetkezési parcellákat vagy örökre értékesítik (kb. 7 millió forintnak megfelelő összegbe kerül egy sírhely végleges megváltása), vagy 10, 30, illetve 50 éves időszakra lehet azt bérbe venni (kb. 400 000 forintos alsó határtól a több millió forintnak megfelelő bérleti díjig).

 

