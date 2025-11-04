Olcsón vesszük a mérget és a veszélyt otthonainkba, és talán nem is tudunk róla

Egy nemzetközi vizsgálat során a szakemberek mechanikai, elektromos, kémiai és címkézési szempontból is tesztelték a termékeket. 112 esetben találtak valamilyen hiányosságot vagy szabálytalanságot, ami azt jelenti, hogy ezek a termékek jogilag nem is forgalmazhatók az Európai Unió területén – jelzi a vizsgálat eredményei kapcsán a magyar szakhatóság. A vizsgálat ereményeiről a belga hírügynökség a Testachats fogyasztóvédelmi szervezet német és dán társszervezeteivel közösen végzett munka eredménye alapján számolt be. Eszerint a Shein és a Temu kínai webáruházakból vásárolt termékek közel 70 százaléka megsérti az európai biztonsági előírásokat. A szervezetek összesen 162 terméket vizsgáltak meg. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságnak (NKFH) nem csak – miként megírtuk – hamisított élelmszerekkel akad dolga, hanem silány minőségű, vagy egyenesen veszélyes árucikkekel is, melyekből Magyarországra is érkezhetnek.

Olcsó termékek a Temuról és a Sheinről: meglehet az áruk (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Komoly kockázatokat hordozhatnak a Sheinről a Temuról rendelt termékek

A vizsgálat eredeményei különösen a gyermekjátékok esetében nyugatalíntók. A Sheinről vásárolt összes játék hibásnak bizonyult, míg a Temuról beszerzett játékok túlnyomó része (26 a 27-ből) nem felelt meg az előírásoknak. Az ellenőrzések során mérgező anyagokat és fulladást okozó apró alkatrészeket azonosítottak.

A játékok mintegy 60 százaléka közepes vagy magas kockázatú terméknek minősült.

Az USB-töltők vizsgálati eredményei sem adnak okot bizakodásra: az 54 tesztelt termék közül 52 nem felelt meg az előírt biztonsági szabványoknak. Néhány modell túlterheléskor akár 100 Celsius-fok fölé is hevült, ami komoly tűzveszélyt jelent. Mindössze egy-egy töltő bizonyult kifogástalannak mindkét platform esetében.

A nyakláncok esetében kevesebb szabálytalanságot tártak fel, ugyanakkor több ékszernél a megengedettnél jóval magasabb kadmiumszintet mutattak ki.

Ez a fém mérgező és rákkeltő hatású, az egyik vizsgált darabban pedig a határértéket mintegy 8500-szorosan haladta meg a koncentráció.

A szakértők szerint a Temu és a Shein platformjairól való rendelés kockázatos vállalkozás:

sosem tudhatjuk, biztonságos vagy veszélyes termék kerül-e a csomagba.

Bár akadnak megfelelő minőségű áruk is, sok termék komoly egészségügyi és biztonsági kockázatot jelent a vásárlók számára.