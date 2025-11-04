Olcsón vesszük a mérget és a veszélyt otthonainkba, és talán nem is tudunk róla

Egy nemzetközi vizsgálat során a szakemberek mechanikai, elektromos, kémiai és címkézési szempontból is tesztelték a termékeket. 112 esetben találtak valamilyen hiányosságot vagy szabálytalanságot, ami azt jelenti, hogy ezek a termékek jogilag nem is forgalmazhatók az Európai Unió területén – jelzi a vizsgálat eredményei kapcsán a magyar szakhatóság. A vizsgálat ereményeiről a belga hírügynökség a Testachats fogyasztóvédelmi szervezet német és dán társszervezeteivel közösen végzett munka eredménye alapján számolt be. Eszerint a Shein és a Temu kínai webáruházakból vásárolt termékek közel 70 százaléka megsérti az európai biztonsági előírásokat. A szervezetek összesen 162 terméket vizsgáltak meg. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságnak (NKFH) nem csak – miként megírtuk – hamisított élelmszerekkel akad dolga, hanem silány minőségű, vagy egyenesen veszélyes árucikkekel is, melyekből Magyarországra is érkezhetnek.
Komoly kockázatokat hordozhatnak a Sheinről a Temuról rendelt termékek
A vizsgálat eredeményei különösen a gyermekjátékok esetében nyugatalíntók. A Sheinről vásárolt összes játék hibásnak bizonyult, míg a Temuról beszerzett játékok túlnyomó része (26 a 27-ből) nem felelt meg az előírásoknak. Az ellenőrzések során mérgező anyagokat és fulladást okozó apró alkatrészeket azonosítottak.
A játékok mintegy 60 százaléka közepes vagy magas kockázatú terméknek minősült.
Az USB-töltők vizsgálati eredményei sem adnak okot bizakodásra: az 54 tesztelt termék közül 52 nem felelt meg az előírt biztonsági szabványoknak. Néhány modell túlterheléskor akár 100 Celsius-fok fölé is hevült, ami komoly tűzveszélyt jelent. Mindössze egy-egy töltő bizonyult kifogástalannak mindkét platform esetében.
A nyakláncok esetében kevesebb szabálytalanságot tártak fel, ugyanakkor több ékszernél a megengedettnél jóval magasabb kadmiumszintet mutattak ki.
Ez a fém mérgező és rákkeltő hatású, az egyik vizsgált darabban pedig a határértéket mintegy 8500-szorosan haladta meg a koncentráció.
A szakértők szerint a Temu és a Shein platformjairól való rendelés kockázatos vállalkozás:
sosem tudhatjuk, biztonságos vagy veszélyes termék kerül-e a csomagba.
Bár akadnak megfelelő minőségű áruk is, sok termék komoly egészségügyi és biztonsági kockázatot jelent a vásárlók számára.
A kereskedők mellett a fogyasztókat is védeni kell
Az elmúlt években több ország kiskereskedelmi piacán, több szegmensben jelentős szereplővé váló Temu és Shein üzleti modellje nem pusztán a helyi kereskedőknek, valamint a szállított csomagok mennyisége alatt rogyadozó csomagküldőknek okoz fejfájást, hanem a fogyasztóvédőknek is. Eközben az amerikai vámok miatt mindkét nagy ázsiai óriás számára feladatot jelent, hogy helyi partnerek bevonásával árukészleteket tartson fenn az Egyesült Államokban, ám mivel Európa is a csomagküldési kiskapu bezárására készül, ezért az EU-ban is átrendezheti sorait a két cég.
Bár talán kevesebb szó esik róla, de az EU-s adatok szerint a közösség határain belülre érkező, végelláthatatlan mennyiségű, kisértékű csomag (2024-ben 4,6 milliárd darab, főként Ázsiából)
- nem csak az EU-s kiskereskedelem esélyeit rontja, hanem
- a fogyasztók számára kockázatot is jelent.
Ezért a csomagfogadásnál várható változások nem csak az EU-s online kiskereskedelmi szektor védelmét, hanem e kockázat csökkentését is jelentik. Miként korábban megírtuk, az Európai Bizottság célzott vizsgálatot indított a Shein ellen, mivel a cég nem tartja be az uniós fogyasztóvédelmi szabályokat.
S miközben ezek a fejlemények zajlottak, a Temu kapcsán kiderült, hogy az EU élelmiszerpiacára való belépésre készülhet a vállalat, ami jelentős kínálati bővülést jelentene portfóliójában, és talán újabb fogyasztóvédelmi kihívásokat is.
Az NKFH jelzi: illetékes magyar hatóságként odafigyelnek a célzott ellenőrzésekre, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a veszélyes árucikkek mielőbb kikerüljenek a forgalomból, és a fogyasztók bizalommal vásárolhassanak – akár online, akár a hagyományos boltokban.
Ráadásul az online piacterek ellen nem pusztán a termékek minősége kapcsán merülnek fel időről időre kifogások, hanem jogszerűségükkel kapcsolatban is. Miként az Origo cikkünk készítésével egyidejűleg megírta, Franciaországban most épp azért tört ki botrány a Shein körül, mert az ottani fogyasztóvédelmi hatóság gyermekpornográfiának minősülő, gyermekkinézetű szexbabákra lett figyelmes a platform kínálatában. A cég azonnal eltávolította a kifogásolt tartalmakat.