Ennyiért kóstolhatjuk meg az ország legjobb séfjeinek karácsonyi fogásait

Csupán néhány nap és a budapesti Time Out Marketet is karácsonyi hangulat lengi be. Decembertől új, karácsonyi menüre váltanak a legnevesebb hazai éttermek, amelyek immár csaknem két hónapja vették birtokba a hazai gasztronómia fellegvárát. Az új menüsor csak jövő hétfőtől lesz elérhető, de lapunk részt vehetett az ünnepi kóstolón. Ezek lehetnek az új kedvencek a következő hetekben.

Ezek közül a karácsonyi fogások közül választhatnak a gasztropiac vendégei az ünnepi hetekben / Fotó: Pécsi György / Time Out Market Budapest

Ezek a karácsonyi fogások várják a vendégeket decemberben a Time Out Marketben

Mindössze néhány héttel a nyitás után, a jövő héttől új menüsorra váltanak a legjobb hazai séfek, amelyet már az advent és a közelgő karácsony és újév ihletett.

Minden étel gondosan válogatott, és nemcsak ízében, de látványában is az ünnepi asztal varázsát idézi.

Az ünnepi menüsor így néz ki: