Ennyiért kóstolhatjuk meg az ország legjobb séfjeinek karácsonyi fogásait

Csupán néhány nap és a budapesti Time Out Marketet is karácsonyi hangulat lengi be. Decembertől új, karácsonyi menüre váltanak a legnevesebb hazai éttermek, amelyek immár csaknem két hónapja vették birtokba a hazai gasztronómia fellegvárát. Az új menüsor csak jövő hétfőtől lesz elérhető, de lapunk részt vehetett az ünnepi kóstolón. Ezek lehetnek az új kedvencek a következő hetekben.
Ezek a karácsonyi fogások várják a vendégeket decemberben a Time Out Marketben
Mindössze néhány héttel a nyitás után, a jövő héttől új menüsorra váltanak a legjobb hazai séfek, amelyet már az advent és a közelgő karácsony és újév ihletett.
Minden étel gondosan válogatott, és nemcsak ízében, de látványában is az ünnepi asztal varázsát idézi.
Az ünnepi menüsor így néz ki:
- A Hai Nam Pho, a város egyik kedvenc vietnami étterme a családi recept alapján készült Thit Quay-t ajánlja, vagyis ropogós mangalicát császár rizstortával, 3950 forintért. Aki szereti a vietnámi ízeket, annak kihagyhatatlan.
- A 101 Bistro, amely merész, újhullámos tajvani ízekkel operál, ezúttal házi garnélás ünnepi dumplingot kínál majd, szintén 3950 forintért. Igazi különlegességről van szó, garnélával, zöldségekkel és fűszeres dumpling szósszal.
- A Casa Christa, a balatoni ízek specialistája, egy könnyedebb fogást kreált, kaszinótojást franciasalátával és lazackaviárral megbolondítva, 4500 forintért. Ezt leginkább előételként tudjuk elképzelni, de akként sok máshoz kiválóan passzol.
- A Tuning Burger, a gourmet hamburgereiről elhíresült street food vendéglátóhely egy fantaszikus marhás mézeskalács-burgerrel örvendezteti meg a betérőket karácsony környékén. A buciban ezúttal Angus húspogácsa lapul, mézes olívás burger szósszal, aszalt paradicsommal, madárbegy salátával, friss paradicsommal, chilis-gyömbéres szilvalekvárral, lilahagymával, bazsalikomos crème fraîche-sel. Az emlékezetes burgert 4800 forintért kínálják.
- A legendás Szaletly, amely a kortárs magyar konyha ízeit igyekszik közelebb hozni a város ínyenceihez, karácsonyra egy töltött káposztával érkezik, tejfölhabbal és gazdag jus-vel. Hagyományos, de mégsem nyomasztóan laktató, zsíros, szóval bátran fogyasztható a könnyedebb ételhez szokott vendégeknek is, mindez 4650 forintért.
- A LIRA by Essência Michelin-csillagos séfei, Miguel Diniz és Tiago Sabarigo elérhető fine diningot hozták be a gasztropiac kínálatába. Laza, mégis precíz stílus, prémium alapanyagok és kreatív, ízcentrikus megoldások jellemzik munkájukat. Az ünnepi menüsort egy sütőtökpürével töltött raviolival színesítik, amely omlós marhapofa mellé kóstolhatunk meg toszkán káposztával együtt. Felejthetetlen, számunkra a szezonális fogások egyik legjobbika, ezért a 7600 forintot sem gondoljuk túlzónak.
- Az Anyukám Mondta, amely minden szezonra elő tud rukkolni egy pizza-különlegességgel, ezúttal a Pizza Tartufot kínálja. Fehér alap, Fior di Latte, szarvasgomba krém, Crémeux de Bourgogne sajt, friss szarvasgomba. Nem karácsonyi, de kit érdekel, az év minden napján ennénk! Az ár, amin kínálják, 6550 forint.
- A CANTEEN by Pesti István, amely a két Michelin-csillagos séf koncepciója alapján a hagyományos magyar konyha ikonikus fogásait kínálja, az ünnepi hetekre az újévi asztalokon pazarul mutató fűszeres lencsefőzeléket kínálja ropogós malaccsászárral. A klasszikus fogások kedvelőit minden bizonnyal elvarázsolja az omlós hús és a lencse ízének elegye, a fogást 5450 forintért adják.
- A Pingrumba a főváros talán legjobb közel- és távolkeleti étterme egy előétel-saláta-félét tesz a Time Out Market képzeletbeli karácsonyi asztalára. Harisszás sütőtöksalátát ajánlanak baharatos gesztenyével az ünnepi menühöz. Mi többször visszatértünk hozzá, mivel különleges és nagyon finom, az ára pedig 3850 forint.
- A M’EAT by Rácz Jenő, a Michelin-csillagos séf itteni étterme a mediterrán tapas-bárok pezsgő világát idézi antipasti és grill koncepcióval. Rácz Jenő az ünnepi menüsorhoz egy tőle megszokott különlegességgel, egy BBQ kacsamellel járul hozzá, árpagyönggyel és élesztő esszenciával, amelyek együtt páratlan ízhatást eredményeznek. A fogást 5950 forintért próbálhatjuk ki.
- A Bigfish, Budapest első tengeri bisztrója gondosan válogatott tengeri ételeket és egyedi sushi tekercseket kínál a gasztroudvarban. A karácsonyi fogásokat ezúttal lazac sashimivel színesíti, maracujás salsával és quinoaval. Egészséges, finom és könnyű, érdemes kipróbálni, decemberben 5450 forintért megtehetjük.
Így sikerültek a nyitás utáni hetek a gasztroudvarban
A Time Out Market Budapest idén szeptember végén, a közép- és kelet-európai régióban elsőként nyitotta meg kapuit az ikonikus Corvin Palace-ban a Blaha Lujza téren. A hely ötvözi a gasztronómiát, az italkultúrát, a kreativitást és a kulturális programokat egyetlen térben, amelyben tizenegy konyha, három bár, öt rendezvényhelyszín és mintegy 540 ülőhely várja a látogatókat közel 2500 négyzetméteren.
Minden várakozásunkat felülmúlja a magyar vendégek aránya, különösen a visszajáró vendégeké. Mostanra kialakult egy törzsvendéggárda
– mondta Balogh Olivér, a Tome Out Market társtulajdonosa, akitől azt kérdeztük, hogyan sikerültek az elmúlt hetek. Ahogy fogalmaz, a vasárnap délutánok különösen elképesztőek: vannak 8-10 fős családok, akik minden vasárnap asztaltfoglalnak és visszatérnek. Mások bizonyos eseményekre járnak vissza, ilyenek például a hétfői zongoraestek, a keddenként megrendezett jazzkoncertek és a szervezett borkóstolók, amelyek minden héten teltházasak. Ugyanennyire népszerűek a pénteki és szombati Dj estek is, amelyekre nagyon sokan érkeznek.
Vendégeik decemberben sem maradnak program nélkül, a Szentestét kivéve a hónap minden napján ünnepváró és karácsonyi programok, koncertek, borkóstolók, mikulás-nap, pop up vásár, buborékos-pezsgős előszilveszter, majd szilveszteri diszkó parti várja az ide érkezőket.