Rendkívüli!

Fontos bejelentést tett a Kreml Orbán Viktorról

Sport

Őrjöngenek a törökök és a magyarokra mutogatnak a Fradi újabb El-bravúrja után

Tisza Párt

A Tisza Párt 3700 milliárdos adóemelési terve a magyar vállalkozások tudatos tönkretétele

A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a Tisza Párt olyan adóemelési csomagot készít elő, amely tudatosan tönkretenné a magyar vállalkozásokat.
A Tisza Párt 3700 milliárdos adóemelése a magyar vállalkozások tudatos tönkretétele. Az elmúlt napokban nyilvánosságra került a Tisza megszorító terve. Ez a dokumentum egyértelművé teszi, radikális baloldali adóemelések zúdulnának a magyar vállalkozásokra – hangsúlyozza a Facebookra feltöltött videóban Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője.

Tisza Párt, NGM: elérte a 45 milliárd forintot a Demján Sándor 1+1 Program kifizetéseinek összege - már több mint 500 vállalkozás jutott forráshoz
A Tisza Párt 3700 milliárdos adóemelése tönkretenné a magyar vállalkozásokat
A Tisza Párt túl baloldali, túl Brüsszel-párti

A vállalkozásoknak évente 3700 milliárd forinttal több adót kellene befizetniük. Ekkora terhelést a magyar gazdaság még soha nem látott. Itt a bizonyíték arra, hogy végzetes lehet a magyar vállalkozásokra, hogy a Tisza túl baloldali, túl Brüsszel-párti. 

  • Egy: a társasági adót drasztikusan megemelnék. 
  • Kettő: öt új járulékot vezetnének be, ezzel brutális béremelési terhet tennének a cégekre. 
  • Három: eltörölnék a kkv-k adókedvezményeit. Eltűnne a KATA, eltűnne az EKHO, a KIVA kiüresedne, a teljes egyszerűsített adórendszer pedig eltűnne.
  • Négy: szigorú áfaszabályokat akarnak bevezetni, ezzel kevesebb pénz maradna a cégeknél. 

A Tisza baloldali adóemelési terve csődhullámot, tömeges elbocsátásokat, bérbefagyasztásokat, áremelkedéseket, romló versenyképességet és a kkv-k teljes térdre kényszerítését hozná. 

De a nemzeti kormány folytatja az adócsökkentés politikáját. Megvédjük Európa legalacsonyabb, 9 százalékos társasági adóját, és újabb adócsökkentésekkel segítjük a magyar vállalkozásokat.

 

