A Tisza Párt 3700 milliárdos adóemelési terve a magyar vállalkozások tudatos tönkretétele

A Tisza Párt 3700 milliárdos adóemelése a magyar vállalkozások tudatos tönkretétele. Az elmúlt napokban nyilvánosságra került a Tisza megszorító terve. Ez a dokumentum egyértelművé teszi, radikális baloldali adóemelések zúdulnának a magyar vállalkozásokra – hangsúlyozza a Facebookra feltöltött videóban Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője.

A Tisza Párt 3700 milliárdos adóemelése tönkretenné a magyar vállalkozásokat

A Tisza Párt túl baloldali, túl Brüsszel-párti

A vállalkozásoknak évente 3700 milliárd forinttal több adót kellene befizetniük. Ekkora terhelést a magyar gazdaság még soha nem látott. Itt a bizonyíték arra, hogy végzetes lehet a magyar vállalkozásokra, hogy a Tisza túl baloldali, túl Brüsszel-párti.

Egy: a társasági adót drasztikusan megemelnék.

Kettő: öt új járulékot vezetnének be, ezzel brutális béremelési terhet tennének a cégekre.

Három: eltörölnék a kkv-k adókedvezményeit. Eltűnne a KATA, eltűnne az EKHO, a KIVA kiüresedne, a teljes egyszerűsített adórendszer pedig eltűnne.

Négy: szigorú áfaszabályokat akarnak bevezetni, ezzel kevesebb pénz maradna a cégeknél.

A Tisza baloldali adóemelési terve csődhullámot, tömeges elbocsátásokat, bérbefagyasztásokat, áremelkedéseket, romló versenyképességet és a kkv-k teljes térdre kényszerítését hozná.

De a nemzeti kormány folytatja az adócsökkentés politikáját. Megvédjük Európa legalacsonyabb, 9 százalékos társasági adóját, és újabb adócsökkentésekkel segítjük a magyar vállalkozásokat.