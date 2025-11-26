Fékezés nélkül a szakadék felé: a baloldali megszorítócsomag romba döntheti a magyar autóipar sikersztoriját

A magyar autóipar az elmúlt években elképesztő sikereket ért el, a nemzetgazdaság egyik legfontosabb tartóoszlopa lett. A 2023-as adatok is bizonyítják ezt: a feldolgozóipar termelésének több mint negyedét, 26 százalékát ez a szektor adta. Rengeteg magyar embernek biztosít megélhetést, hiszen az alkalmazottak 15 százaléka ebben az ágazatban dolgozik. Míg Európa más országaiban alig volt növekedés, addig nálunk a termelés volumene a többszörösére, egészen pontosan 4,3-szeresére nőtt az ezredforduló óta. Magyarország mára nagyhatalom lett az autógyártásban, tavaly több mint félmillió kocsi készült nálunk. Ezt a történelmi sikert akarja most lerombolni a Tisza Párt a felelőtlen ígérgetéseivel és a brutális adóemelési terveivel.

A Tisza-terv: Nem kell nekünk ipar, de legyen ebadó./Fotó: Leon Neal/Getty Images

Ezt a stratégiai ágazatot sodorná veszélybe a Tisza Párt gazdasági programja. A tervezet a konvergencia-program részeként 32 százalékra emelné az áfát. Az exporttermékeket az uniós szabályok értelmében nulla százalékos kulcs terheli, így a kivitelt közvetlenül nem sújtaná az adóemelés. Az Oeconomus szakértői elemzése azonban rámutat: a járulékos hatások súlyos károkat okoznának a termelési láncban.

Megszűnő munkahelyek, gazdasági toporgás: ez várható, ha nyer a Tisza

A legnagyobb kockázat a hazai beszállítói kört fenyegeti. A magyar autó- és járműalkatrész-gyártáshoz egy többszintű, összetett vállalati hálózat kapcsolódik. A hazai cégek aránya a beszállítói körben 20 és 40 százalék között mozog. Ezek a vállalkozások jellemzően a lánc alsóbb szintjein helyezkednek el, ők szállítják az alapanyagokat és a részegységeket, de több magyar cég már az első szinten, közvetlenül a nagygyártóknak szállít be komplett modulokat.

Az áfaemelés mechanizmusa könyörtelenül begyűrűzne a rendszerbe. A magasabb adókulcs miatt a belföldi beszállítók kénytelenek lennének árat emelni. Ez a lépés drágítaná a termelést a lánc minden szintjén. A drágább alkatrészek és alapanyagok miatt az exportáló nagyvállalatok is magasabb költségekkel szembesülnének. A növekvő ráfordítások pedig rontják a versenyképességet a globális piacon.

A drasztikus adóemelés emellett visszavetné a belföldi keresletet is. A hazai piacra is termelő vállalatok forgalomkieséssel számolhatnának. A csökkenő megrendelések miatt romlana a kapacitások kihasználtsága, az egy termékre jutó fix költségek viszont megugranának. Ez a hatás különösen az olyan magas beruházásigényű ágazatokban fájdalmas, mint a gépgyártás vagy az elektronika. A folyamat végeredménye egyértelmű: a beszállítók gyengülése, az innovációs források elapadása és a minőség romlása.