TOP200: Nyolcvanezer milliárdot termeltek a legnagyobb cégek

A 2024-es TOP200-as lista, amely Magyarország legnagyobb vállalatait összesíti 21 új céggel bővült, ami ugyan kissé visszafogottabb a tavalyi 24-hez képest, de továbbra is egészséges mozgást jelez a nagyvállalatok között. A dinamika most is főként a feltörekvő cégeknek köszönhető: az újak kétharmada innen érkezett. Különösen aktív volt a feldolgozóipar és a kereskedelem, ahonnan az új toplistások közel 60 százaléka jött – nem véletlenül, hiszen ezek a szektorok a mai világ kihívásainak leginkább kitett területek. Az új belépők között akadnak „régi motorosok” is, akik technikai okok vagy egy nehezebb 2023-as év miatt maradtak le korábban, de most visszatértek az elitklubba. És persze ott vannak azok a vállalatok is, amelyek lendületes árbevétel-növekedésük révén törtek be a legnagyobbak közé.

A TOP200 összesített listája Fotó: Vámi Zoltán

Ugyanakkor a toplista első tíz helye alig mozdult, ami jól mutatja, hogy a legnagyobbak klubja szinte zárt kör, ahová nem könnyű betörni. Az első három helyezett – a Mol, az MVM és az Audi Hungaria – változatlan sorrendben áll az élen, mintha csak bebetonozták volna magukat. A dobogó stabilitását erősíti, hogy immár három éve rendíthetetlenül őrzik helyüket.

Az öt legnagyobb árbevételű vállalat

1. MOL Nyrt. 9 178,67 milliárd forint

2. MVM Zrt. 4 533,73 milliárd forint

3. AUDI HUNGARIA Zrt. 3 531,21 milliárd forint

4. Robert Bosch cégcsoport 2 213,18 milliárd forint

5. Samsung SDI Magyarország Zrt. 1 815,79 milliárd forint

Belépési küszöb a TOP200-ba

Az árbevételi küszöb évről évre egyre magasabbra kúszik a TOP200-as listán. Míg 2022-ben még 86,7 milliárd forinttal is be lehetett kerülni az elitklubba, egy évvel később már közel 91 milliárdra volt szükség. Idén pedig újabb szintet léptünk: a belépési határ 93,8 milliárd forint fölé emelkedett.

Ez három év alatt közel 8 százalékos ugrás, ami jól érzékelteti, mennyire felfelé húzza a rangsort a legnagyobb cégek árbevételének növekedése. A feltörekvők is egyre nagyobb kihívással szembesülnek: idén az első hat helyezett könnyedén teljesítette volna a tavalyi elitklub alsó határát, ráadásul hárman közülük még tavaly is a felső ligában játszottak.