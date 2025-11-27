Új rekordokat döntött a hazai turizmus – októberben sem csökkent az utazási kedv

Az év tizedik hónapjában közel 1,7 millió vendég pihent Magyarországon, ami 11 százalékos bővülést jelent tavaly októberhez képest. A vendégek összesen 3,8 millió vendégéjszakát töltöttek el a hazai szálláshelyeken – ez 10 százalékkal több a 2024-es adatnál. A minisztérium szerint a turizmus újabb rekordévet zárhat, 2025 első tíz hónapjában már 16,8 millió vendég érkezett, akik 40,5 millió éjszakát töltöttek el nálunk – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) csütörtökön, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai alapján.

Dübörög a turizmus, idén október végéig külföldről 833 ezer vendég érkezett hazánkba / Fotó: Shutterstock

A turizmus minden idei adata felülmúlja a tavalyit

A Központi Statisztikai Hivatal friss adatait idézve az NGM kiemelte:

a belföldi vendégek száma 821 ezer volt, ami tavalyhoz képest 11 százalékos növekedést jelent. Külföldről 833 ezer vendég érkezett hazánkba, számuk 12 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit.

A hazai vendégek által eltöltött 1,8 millió vendégéjszaka 11 százalékkal, míg a külföldiek által eltöltött több mint 2 millió vendégéjszaka mintegy 10 százalékkal múlta felül a tavaly októberi eredményt.

Az NGM jelezte: az év tizedik hónapjában

az ország teljes szálláshely-forgalmának 56 százalékát, 2,1 millió éjszakát vidéken regisztráltak, ami 7,1 százalékkal volt több mint tavaly ilyenkor.

A Budapesten kívül eltöltött vendégéjszakák 73,1 százalékát a belföldi vendégeknek köszönhették a szálláshelyek.

Októberben ismét a Balaton volt a legnépszerűbb turisztikai térség, ahol 473 ezer vendégéjszakát regisztráltak, 8,8 százalékkal többet, mint tavaly.

A szálláshelyi forgalom 44 százalékát Budapesten regisztrálták, a mintegy 1,7 millió fővárosi vendégéjszaka 14,1 százalékos bővülést jelent 2024 októberéhez képest.

Októberben országszerte több mint 104 milliárd forint bevételt könyvelhettek el a szálláshelyek, folyó áron 14 százalékkal többet az egy évvel korábbinál.

A vendéglátóhelyeken összesen 186 milliárd forint bevétel keletkezett 2025 októberében, ami több mint 10 százalékos növekedést jelent az előző év tizedik hónapjához viszonyítva.

Kiemelkedő eredményt hozott idáig az év

A 2025-ös év első tíz hónapja összességében kiemelkedő eredményeket hozott: 16,8 millió vendég érkezett a magyarországi szálláshelyekre, ami közel 7 százalékkal volt több 2024 azonos időszakához képest. A regisztrált vendégéjszakák száma 40,5 millió volt, ami mintegy 4 százalékkal múlta felül az előző év első tíz hónapjának eredményét.