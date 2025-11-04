A navajók földjétől a szövetségi raktárakig: az Egyesült Államok új uránháborúja

A Manhattan-terv – az Egyesült Államokban a második világháború idején indított program, amelynek célja a nukleáris energia hasznosítása volt az ellenséges hatalmakat megelőzve – környezeti öröksége ma is érezhető az ország egész területén. Évtizedeken át több ezer, elhagyott uránbányákhoz köthető helyszín maradt szennyezett – ezek közül több száz a navajo és más törzsi földeken vagy azok közelében található –, miközben nem létezett egyértelmű szabályozási környezet arra, hogyan kellene a területeket megtisztítani és rekultiválni. Az ország uránigénye közben jelentős, melyet egyelőre jórészt külföldről kell kielégítenie.

Kiadták az első magáncéges engedélyt elhagyott uránbányák megtisztítására az Egyesült Államokban (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Csökkenteni akarják az urántól való külföldi függést

Az urán megbízható, alapvető energiaforrás a nukleáris energia termeléséhez. Az Egyesült Államoknak évente mintegy 14-15 ezer tonnára van szükséges atomerőműveihez abból, és mivel ennek jelentős aránya külföldről származik, a Donald Trump vezette kormány a belföldi kitermelés felgyorítása és stratégiai készlet felhalmozása mellett döntött. Miként az Origo ebben a cikkében bemutatta

a célul kitűzött uránfüggetlenség kapcsán egyes iparági szereplők máris a Manhattan-terv 2.0-ról beszélnek.

Az amerikai nukleáriseneriga-iparhoz kapcsolódóan közben egy új fejleményről számol be a Mining.com: szeptember 30-án az Egyesült Államok Nukleáris Szabályozási Bizottsága (NRC) engedélyt adott a wyomingi székhelyű DISA Technologies vállalatnak, hogy

megtisztítsa a nyugati államok elhagyott uránbányáit, és az uránt újrahasznosítsa belföldi energiafelhasználásra.

Ez az első ilyen típusú engedély, amelyet az NRC valaha kiadott.

Ez egybevág az imént említett előzményekkel. Az Energiaügyi Információs Hivatal (EIA) adatai szerint még 2024-ben is Oroszország biztosította a 94 amerikai nukleáris reaktor számára szükséges dúsított urán körülbelül egynegyedét.

Ezek a reaktorok az amerikai villamosenergia-termelés mintegy ötödét adják.

Azt, hogy a külföldi kitettség csökkentésére egyértelmű szándék van, a washingtoni kommunikációból látni. Chris Wright energiaügyi miniszter a múlt hónapban azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak növelnie kellene stratégiai uránkészletét, hogy csökkentse az orosz importtól való függőséget és növelje a nukleáris energiatermelés hosszú megbízhatóságát.