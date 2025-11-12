Késik a járat, baleset a sípályán – mostantól tisztább, mit fizet a biztosító

Egyre gyakoribb, hogy az utasok járatkéséssel, elhagyott poggyásszal vagy orvosi ellátást igénylő balesettel szembesülnek, ha van is biztosításuk, sok költség rájuk hárul, mert nem teljesen világos, mit tartalmaz a biztosítás. Most viszont jó hír érkezett, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kezdeményezésére több hazai biztosító módosította és egyértelműsítette az utasbiztosítás feltételeit, így az utasok helyzete kiszámíthatóbbá vált - ezt közölte az MNB.

Utasbiztosítás nélkül soha ne keljünk útra/Fotó: Shutterstock

Mit vizsgált a Nemzeti Bank?

A jegybank elemzése szerint korábban több biztosító Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) tartalmaztak homályos megfogalmazásokat, amelyek a gyakorlatban félreértésekhez vezettek. Például:

a járatkésésnél nem mindig volt világos, hogy ha az utas már kapott kártérítést a légitársaságtól (az EU-s 261/2004-es rendelet alapján akár 250–600 eurót), a biztosító ezt levonhatja-e a saját kifizetéséből.

Az orvosi segítségnyújtás esetében pedig nem volt egyértelmű, hogy a biztosító közvetlenül az ellátó intézménynek fizet, vagy az utasnak kell előbb rendeznie a számlát, majd később igényelheti vissza a költséget.

Ezek a pontatlanságok különösen kellemetlenek lehetnek, amikor valaki külföldön bajba kerül – egy sípályán történt baleset, egy fertőzés vagy akár egy csúszós lépcső is elég ahhoz, hogy orvosi segítségre legyen szükség.

Egyértelműbb feltételek, gyorsabb segítség

Az MNB felszólítására a biztosítók együttműködtek és több ponton módosították a szerződéseiket. A legfontosabbak:

világosan meghatározták, milyen dokumentumokat kell benyújtani a kárigényhez, pontosították, kinek térítik meg a sürgősségi ellátás költségét (a kórháznak vagy az utasnak),

tisztázták, milyen vásárlások téríthetők meg járatkésés esetén – például étel, ital, vagy alapvető ruházat –,

rögzítették, hogy a kárrendezés során nem vizsgálják, kapott-e az utas már kártérítést a légitársaságtól.

A biztosítók ezzel egyértelmű, átlátható szabályokat teremtettek, amelyek nemcsak a hatóság, hanem a fogyasztók érdekeit is szolgálják.

Mit fizet az utasbiztosítás baleset esetén

Sokan azt hiszik, hogy az Európai Egészségbiztosítási Kártya önmagában elég, ha külföldön megbetegszenek vagy baleset éri őket. Ez csak félig igaz. A kártya az EU-tagállamokban és néhány társult országban (pl. Norvégia, Izland, Svájc) valóban biztosítja, hogy az állami egészségügyi rendszerben a helyiekkel azonos feltételekkel kapj ellátást.

De arra figyelni kell, hogy